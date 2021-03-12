Единый размер алиментов: Как может измениться методика начисления материальной выплаты на ребенка

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Нардепы намерены установить единый размер алиментов

Верховная Рада решила пересмотреть размер алиментов, которые должен выплачивать один из родителей или другие родственники. К тому же, при неуплате материальной выплаты в Украине действуют определенные ограничения для плательщика.

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Новое в расчете алиментов

В начале марта народные депутаты в первом чтении приняли законопроект №3881, который увеличивает минимальный размер алиментов.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что семейное законодательство предусматривает дополнительные алиментные обязательства, которые возлагаются на родственников ребенка – в случае, если родители не могут платить алименты.

В 2017 году минимальный размер алиментов от родителей был увеличен с 30% от прожиточного минимума для ребенка - до 50%.

В то время, как для детей, имеющих право на получение алиментов с других членов семьи и родственников, размер алиментов остается на уровне 30% прожиточного минимума.

По состоянию на 2020 год минимальный гарантированный размер алиментов на ребенка, который может быть взыскан с родителей, составляет от 929,50 до 1159 грн.

Размер алиментов от других родственников не может быть меньше, чем 557,70-695,40 грн.

Законопроект №3881 устанавливает минимальный размер алиментов – он не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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Что грозит неплательщикам алиментов

В Министерстве юстиции рассказали, что в Украине неплательщики алиментов на ребенка не могут рассчитывать на оформление субсидии, а также на выезд за пределы страны.

Так, в соответствии с п. 7 ч. 14 Постановления Кабинета министров №848 жилищная субсидия не назначается, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев.

Также неплательщики алиментов, у которых имеется задолженность, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, теряют возможность выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, охоты, а также пользование огнестрельным охотничьим и пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными за своими свойствами метательными снарядами несмертельного действия.

В ведомстве отметили, что если у человека нет средств для погашения долга, то для этого случая предусмотрен такой вид административной ответственности, как общественно-полезные работы.

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Как получить алименты

Юристы советуют родителям прежде всего стараться решать вопросы алиментов без суда и подписывать добровольный договор о воспитании и содержании детей. Это так называемый алиментный договор, который следует подписывать у нотариуса.

Но если другого выхода как обращения в суд нет, то есть три варианта истребования алиментов. Первый: судебный приказ - самый быстрый и самый простой. Судебная практика свидетельствует, что в среднем через месяц ребенку уже автоматически будут начислять алименты. Подавать иск через судебный приказ, адвокат советует лишь в случае, если ответчик имеет официальную зарплату и есть уверенность, что после решения суда, эта зарплата не исчезнет.

Если нет уверенности, что после решения суда зарплата отца станет в разы меньше, но у него есть имущество и можно доказать его роскошный образ жизни, то есть вариант алиментов в твердой денежной сумме. Это самый длинный вариант и процесс может длиться как минимум 6 месяцев, а обычно год и более.

Есть еще третий вариант, он заключается в установлении трети или четвертой части от официальной зарплаты через суд. Но этот вариант подойдет лишь в том случае, если тот из родителей, с которого будут взыскивать алименты, имеет официальный доход не менее 100 тысяч гривен.

Так какой вариант не был бы выбран, надо быть готовым к тому, что установление алиментов через суд является длительным и хлопотным процессом. И часто тот из родителей, который оставляет детей и не хочет добровольно их содержать, придумывает множество способов, чтобы избежать ответственности за собственных детей.

Но есть и хорошие новости. Министерство соцполитики разработало "Закон об ответственном отцовстве" и он уже ждет голосования в Верховной Раде. Он, в частности, предусматривает, что вместе с разводом одновременно будут урегулированы вопросы алиментов и участия обоих родителей в воспитании.