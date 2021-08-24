Е-документы в смартфоне: Когда и как е-паспорт можно предъявить вместо бумажного

Е-паспорт Фото из открытых источников

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны обеспечить проверку е-паспорта

Весной народные депутаты Украины приравняли электронные паспорта гражданина Украины к бумажным аналогам. Однако юридическую силу такое решение вступит в конце августа. Однако, с тех пор каждая организация будет принимать цифровые паспорта в "Дії".

В каких случаях можно использовать электронный паспорт и как передать копию документа рассказываем далее.

Е-паспорт на уровне с бумажным документом

В следующий понедельник, 23 августа, вступит в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус".

Документ закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Закон приняли еще 15 апреля 2021 года.

Так, с 23 августа граждане Украины смогут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций. Электронные копии е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться в тех же случаях, когда законодательством предусмотрено представление и применение копий паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины:

для удостоверения личности и подтверждения гражданства,

для получения административных гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и услуг связи

во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины,

во время медицинского обслуживания или банковских операций,

при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности по запросу правоохранительных органов.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт. Согласно Закону е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются по желанию лица, на имя которого оформлен паспорт гражданина Украины в форме карты или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются безвозмездно.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны обеспечить проверку е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, предъявляемых гражданами Украины.

При этом е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу не используется в случае:

1) пересечения государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

2) въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;

3) въезда, пребывания, проживания или передвижения в пределах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

Стоит отметить, что Украина стала первой страной, где юридическая сила цифровых паспортов признана на законодательном уровне.

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Как подтвердить личность е-паспортом

Чтобы подтвердить свою личность в случае необходимости с помощью сканирующего устройства:

предъявите цифровой паспорт с фото в действии

нажмите на него, чтобы увидеть QR / штрихкод

коды можно считать сканером или планшетом

При подтверждении личности из "Дії" персональные данные лица не передаются.

Верификация документов уже работает в бизнесе и государственных учреждениях, которые подключились к "Дії".

Как передать копию е-паспорта

Чтобы предоставить копию документа нужно выполнить следующие действия:

открыть паспорт в "Дії";

нажать на него, чтобы появилась обратная сторона с QR/штрихкодами;

предоставить штрихкод менеджеру для сканирования;

после получения уведомления о подтверждении запроса, его нужно подтвердить;

"Дія" сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью "Дії" и передаст в систему запрашивающего.

Паспорта-книжечки образца 1994 года и небиометрические загранпаспорта не показываются в "Дії" и нет возможности делиться их копиями.

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Электронное водительское удостоверение вместо бумажного

В марте вступил в силу закон, разрешивший водителям пользоваться электронным удостоверением водителя, свидетельством о регистрации транспортного средства и договором обязательного страхования (автогражданка). Соответствующий закон приняли 16 февраля 2021 года.

Электронные водительские права доступны украинцам с 6 февраля 2021 года. Их можно использовать через приложение "Дія". Такими правами могут воспользоваться водители, имеющие разрешение на управление автомобилем. Для получения цифровых прав они должны предъявить либо удостоверение, выданное после 2013 года, либо биометрический паспорт.

В смартфоне водителя отображается документ, похожий на пластиковые водительские права, но с QR-кодом. Он нужен для того, чтобы идентифицировать водителя.

Чтобы проверить достоверность электронных водительских прав, правоохранители должны отсканировать QR-код с помощью планшета или даже мобильного телефона.