Е-больничные в Украине: Когда заработают и как получить листок нетрудоспособности

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На первом этапе электронный больничный будет действовать параллельно с бумажным

В апреле в Украине могут полноценно заработать электронные больничные. Упрощенную систему тестировали в медицинских учреждениях в течение 2020 года. А в начале февраля текущего года Рада одобрила так называемую целевую модель.

Как будет работать система рассказываем дальше.

Внедрение е-больничных

Вероятно уже в апреле в Украине заработает электронный больничный. Министерство здравоохранения заявило, что разработка электронных листов нетрудоспособности или больничных близится к завершению, их уже тестируют. Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал на апрель запуск ряда новых услуг в сервисе "Дія" на Diia Summit, в том числе и электронного больничного.

История с запуском электронных больничных длится уже не первый год. В Кабмине обещали ввести электронные больничные с апреля 2020 года, но тогда их запустить не удалось. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, возникли технические проблемы в частности, из-за распространения коронавирусного заболевания.

Однако в 2020 году сотни медучреждений в Украине тестировали первую модель электронных больничных – так называемую упрощенную систему. Для этого на сайте Пенсионного фонда разработали специальный веб-интерфейс.

В начале февраля 2021 года Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления о введении в Украине электронного реестра листков нетрудоспособности (электронных больничных).

Кабмину поручили ускорить разработку и внесение изменений в нормативно-правовые акты для внедрения е-больничных и проинформировать Раду о принятых мерах.

Модель, которую поддержала Рада, назвали "целевой моделью". Ее должны внедрить в систему eHealth.

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Как будет работать система

Для введения электронных больничных Минцифры и Минздрава полностью перестроили процесс получения больничного. Электронную систему здравоохранения интегрировали с системой Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования.

В эту систему врач с помощью цифровой электронной подписи сможет вносить информацию о пациенте и его временной нетрудоспособности.

Чтобы получить больничный пациент должен обратиться к врачу, однако на этом традиционная часть получения больничного, как обещают чиновники, завершится.

После осмотра больного врач будет формировать электронное медицинское заключение в центральной базе данных электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) согласно конкретному случаю – беременность и роды, профессиональное заболевание и тому подобное.

Через веб-интерфейс медицинской информационной системы вносятся данные в ЕСОЗ, где формируется электронный листок нетрудоспособности для передачи в другие органы власти.

Такая система сохранит медицинскую историю пациента: можно будет увидеть, кто выписал ему листок нетрудоспособности, по какому диагнозу, обращался ли этот человек за медицинской помощью раньше. Таким образом в Минздраве и Минцифре надеются снизить коррупционные риски, когда врач выписывает больничные "по своему желанию".

Предполагается, что дублировать электронный больничным бумажным не будет необходимости. При этом распечатывать такой больничный пациенту также не потребуется. Однако в первый период электронные больничные будут существовать параллельно с бумажными.

Электронные больничные будут иметь более широкую сферу применения, чем документ на случай болезни. Есть еще ряд случаев, в соответствии с которыми лицо имеет право на временную нетрудоспособность согласно законодательству Украины, например, в случае усыновления ребенка.

Преимущества внедрения е-больничного

Еще в 2020 году чиновники рассказывали, какие проблемы удастся решить после введения электронного листка нетрудоспособности. Среди них:

Вокруг больничных происходит много мошенничества. Их можно купить в интернете за 200 грн. Бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год.

Подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе.

Гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного по умолчанию, и он может закрываться без дополнительного визита (визит нужен, если срок другой).

Информация в фонд и к работодателю передается автоматически, а без долгого круговорота бумажных бланков. Это устранит бюрократию.

Отпадет зависимость от наличия соответствующих бланков, перебои с которыми время от времени случаются.

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В Минздраве обещают предоставить больше информации, когда е-больничный полностью заработает.