Е-больничные в Украине: Как правильно получить листок нетрудоспособности и получить деньги за время болезни

Фото из открытых источников

До конца года сервис электронных больничных должен заработать во всех больницах

В Украине ввели электронный больничный - сейчас идет переходный период, однако бумажных, привычных для людей, листа нетрудоспособности не будут.

Как правильно оформить больничный по новым правилам и получить деньги за время болезни подробнее в материале "Первого Независимого".

Правила получения компенсации по е-больничному

С 10 июня Украина постепенно переходит на автоматическое формирование е-больничных – бумажные листки нетрудоспособности больше не будут выдавать. Переходный период продлится с июня по август текущего года, но уже сейчас украинские работодатели начинают работать с электронной версией традиционных больничных. Это значит, что и бумажные, и Е-больничные являются основанием для оказания работникам помощи из-за временной потери трудоспособности, беременности и родов.

В Украине актуально такое правило – если в отношении страхового случая работника формируют электронный медицинский вывод вместо бумажного больничного, на его основании автоматически формируется е-больничный. Согласно законодательству, на назначение работнику материального обеспечения отведено не более чем 10 календарных дней со дня окончания периода действия электронного больничного.

Прохождение е-больничного для выделения средств застрахованному лицу происходит так:

относительно конкретного страхового случая сотрудника формируется электронное медицинское заключение;

на основании электронного медицинского заключения автоматически сформируется электронный больничный;

сообщение об открытии е-больничного поступит работодателю в кабинете страхователя на сайте электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

сформированный е-больничный станет доступным для пересмотра в день его создания, но основанием для предоставления средств работнику обеспечения станет лишь после закрытия. А в случае помощи по беременности и родам – сразу после создания;

е-больничный печатается или остается в электронном виде (на усмотрение работодателя);

кадровая служба определяет страховой стаж работника и количество календарных дней нетрудоспособности, которые подлежат оплате работодателем и Фондом социального страхования Украины (эта информация формируется в бумажном виде или в электронном);

е-больничный, данные о страховом стаже и количестве дней нетрудоспособности, которые должны быть оплачены, передают в комиссию по социальному страхованию предприятия;

решение о назначении или отказе в назначении материального обеспечения комиссия по соцстрахованию предприятия передает в подразделение бухгалтерии, которое начисляет материальное обеспечение;

бухгалтерия рассчитывает материальное обеспечение на основании е-больничного и решения комиссии по социальному страхованию предприятия. Этот расчет записывается в электронном или бумажном виде (на усмотрение работодателя) и отражается в бухгалтерских проводках;

заполняется заявление-расчет и подается в отделение Фонда по месту учета;

подать заявление-расчет в Фонд соцстрахования Украины работодатель должен не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения о назначении материального обеспечения комиссией.

Как работает е-больничный

До конца года сервис электронных больничных должен заработать во всех больницах. У Минцифры говорят, что цифровые больничные сэкономят в государственном бюджете около 4 миллиардов гривен на год. Пока же мы имеем переходный период, что позволит украинцам привыкнуть к нововведениям.

Е-больничный смогут получить пациенты, внесенные в электронную систему здравоохранения вместе с историей обращений к врачу. Это своеобразный маркер контроля – кому, когда и с каким диагнозом врач выписал больничный, а также для проверки факта предыдущих обращений пациента к врачу.

Выдавать и закрывать электронные больничные по такому алгоритму:

Во время первого обращения больного врач с помощью своей электронной подписи формирует электронный больничный листок, который имеет закрытый период болезни. Период болезни проставлен в нем заранее в зависимости от вида болезни и автоматически закрывается в определенный срок. В е-больничном врач должен указать день начала болезни и день, с которого рекомендовано вернуться к работе.

Если больной нуждается в дальнейшем лечении и продлении действия больничного, врач может продлить срок действия больничного. Для этого врач создаст новый больничный, также с закрытым периодом.

Врач будет вносить данные в е-больничный в таком порядке:

информацию о случай временной потери трудоспособности вносят в Электронный реестр листков нетрудоспособности (ЕРЛН) по идентификационным номером пациента.

каждому больничному автоматически присваивают номер.

каждому больничному автоматически присваивают номер. после регистрации больничного в ЕРЛН пациенту по желанию могут выдать бумажное уведомление о регистрации больничного.

в тот же день о выдаче больничного пациента смс-сообщением проинформирует Пенсионный фонд через электронный кабинет застрахованного лица на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

уведомление о выдаче больничного автоматически направляется в электронный кабинет работодателя, который является страхователем пациента.

е-больничный позволяет автоматически создать заявку для Фонда социального страхования, чтобы его учли в страховом стаже и в средней зарплате.

Преимущества е-больничного для украинцев

Экономия времени. После внедрения электронного больничного врачам не придется заполнять много бумажных документов-это сэкономит их время.

Меньше очередей. Пациенту, который получил больничный, не нужно повторно обращаться в поликлинику, если болезнь протекает в соответствии с планом лечения. Электронный листок нетрудоспособности будет закрыт автоматически.

Защита от подделок. Электронные листки нетрудоспособности позволят минимизировать ситуации, когда украинцы предоставляют поддельные бумажные больничные.

Автоматизированный процесс. Работодатель автоматически получит информацию о том, кто из сотрудников находится на больничном. Не нужно хранить бумажные больничные и передавать их в Пенсионный фонд. После получения данных от медицинской системы о формировании медицинского заключения Пенсионный фонд генерирует электронный больничный, и его в первый день могут увидеть работодатель и сам больной.

Конфиденциальность. Ни Пенсионный фонд, ни работодатель во время формирования электронного больничного не увидят информацию о том, чем болеет человек и какое лечение ей назначили.

Новости по теме: Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты больничных

*************

Электронные больничные должны облегчить жизнь и врачам, и пациентам. По большому счету, они нужны для минимизации рисков, связанных с привычными бумажными больничными, к примеру, недобросовестными способами их выдачи и получения.