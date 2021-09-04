Е-билеты для маленьких киевлян: Как оформить документ и можно ли пользоваться старыми ученическими

Ученические билеты старого образца будут действовать в общественном коммунальном транспорте до 31 декабря этого года

Электронный ученический билет прессслужба КГГА

В июле Киев окончательно перешел на электронную систему оплаты проезда в коммунальном транспорте. Такие изменения коснулись всех категорий граждан. Сейчас проводится замена ученических проездных документов.

Об условиях оплаты проезда учеников и процедуре оформления электронных проездных рассказываем подробнее.

Электронные билеты для школьников

В Киеве в тестовом режиме работают электронные ученические билеты на общественный транспорт. Ученики столичных школ могут пользоваться билетами старого образца, если родители еще не оформили электронный.

"По городской целевой программе "Забота" 2019-2021 до 31 декабря 2021 года учащиеся могут продолжать пользоваться своими старыми ученическими для бесплатного проезда в городском транспорте. А впоследствии постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы без лишних справок, заявлений и посещения админучреждений", – сообщили в КГГА.

Как оформить е-билет для школьников

Родители всех школьников Киева получили возможность заказать электронный ученический билет онлайн. Для этого нужно:

Зарегистрироваться на сайте scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический е-билет, а также оплатить заказ.

Затем данные в системе должен подтвердить работник школы, где учится ребенок.

Тогда валидированную заявку передают на изготовление.

Тогда валидированную заявку передают на изготовление. Готовые е-билеты ученики по-прежнему получат в своих школах.

В КГГА сообщили, что за е-билетом можно следить в своем электронном кабинете. Впоследствии систему ученических билетов обновят. Для получения пропусков в транспорт не нужно будет никаких заявлений и документов.

Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА

По данным КГГА, уже заказано 32037 электронных ученических билетов. Уже половина из них прошли проверки в школах, 8705 уже изготовили, а еще 3520 прямо сейчас изготавливаются.

Внедрение электронного билета в столице

Киев полностью перешел на е-билеты в общественном коммунальном транспорте с 14 июля. Тогда отменили продажу разовых бумажных талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. При этом упразднили должность кондуктора и увеличили количество контролеров. Подробнее об этапах перехода на новую систему оплаты проезда в столице можно узнать по ссылке.

В КГГА сообщили, что за август текущего года транспортной картой в Киеве воспользовались 12 млн раз, QR-билетами – 5,2 млн раз.

В частности, транспортной картой оплатили проезд в метро почти 8 миллионов раз, в наземном транспорте – более 4 миллионов раз. В то же время QR-билетом воспользовались почти 4 млн раз в метро и 1,2 млн раз в автобусах, троллейбусах и трамваях.

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Правила оплаты проезда в Киеве

Купить билет у водителя уже невозможно. Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах, метро и фуникулере можно оплатить с помощью е-билета (транспортной карты) или заранее приобрести одноразовый бумажный QR-билет, срок действия которого составляет 15 суток.

Такие документы продают:

в T-киосках;

в терминалах самообслуживания е-билета;

в терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев цифровой;

в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карточки киевлянина).

"Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину – улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города", – отметили в КГГА.

При этом пополнив карточку на несколько поездок, можно немного сэкономить:

1-9 поездок: действует тариф 8 грн/поездка;

10-19 поездок: действует тариф 7,70 грн/поездка;

20-29 поездок: действует тариф 7,40 грн/поездка;

30-39 поездок: действует тариф 7,10 грн/поездка;

40-49 поездок: действует тариф 6,80 грн/поездка;

50 и более поездок; действует тариф 6,50 грн/поездка.

Поэтому, экономия составит от 30 копеек до 1,5 грн за одну поездку.