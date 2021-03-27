Дворец человека-волка и подземные церкви: Чем может удивить туриста Одесская область
Путешествуем по местам редких птиц, вина и замков
Одесса – это популярное место для отдыха. Ежегодно немало туристов приезжают сюда ради прогулок по улице Дерибасовской и Приморскому бульвару. Некоторые просто отдыхают у моря. И никто не посещает область. Но настоящие жемчужины расположены именно там.
В Одесской области есть лиманы, подземные церкви и самые старые рестораны. Туристов ждут города, где передвигаются на лодках, национальные заповедники с редкими птицами и древние замки. Так что, куда ехать и чего искать путешественникам в Одесской области, читайте далее в нашем материале.
Подземная церковь в Аккермане
Церковь святого великомученика Иоанна Нового Сочанского расположена в г. Белгород-Днестровский. Это памятник архитектуры национального значения. Ее возвели над колодцем в XIV веке. По преданию тут казнили молдавского купца Ионна, который отказался исповедовать мусульманство. Он пользовался источником на месте святыни. Вода отсюда считается целебной.
Святыня является прямоугольным сооружением в плане. Одна из ее сторон примыкает к известковой скале. До уровня шелыги сооружение находится в земле. Вход обложен камнем. К святыне ведут 10 каменных ступенек. В восточной стене есть два небольших оконных проема. Когда-то они были источником естественного освещения. В одном из углов есть колодец.
Аккерманская крепость
Расположена в городе Белгород-Днестровский, в 70 км от Одессы. Является памятником архитектуры всеукраинского значения. Это самая большая крепость в Украине. В то же время она является историческим центром города. Ее возвели на остатках античного города Тира. Первой функцией была оборона границ Молдовского княжества. Проект был успешным.
В XV в. войска Османской империи трижды пытались захватить крепость. Лишь штурм в 1484 году выдался успешным. После этого 328 лет Аккерман был под властью турецких правителей. В казацкие времена крепость неоднократно пытались взять казаки. С 1812 эти земли стали частью Российской империи. Вскоре крепость вообще потеряла военное значение.
Она сохранилась в хорошем состоянии. Крепость является особой, ведь ее возвели на скалах. Общая площадь фортификационных укреплений – более 9 гектаров. Толщина стен в некоторых местах достигает 3 метров. На севере виден Днестровский лиман, с других сторон – рвы глубиной до 14 метров. Основой и сердцем является Цитадель, которая состоит из 4-х больших башен. Ее также зовут Генуэзским замком. Под ним расположены неисследованные подземные ходы.
Вилково
Город Вилково расположен в Измаильском районе. Его часто называют "украинской Венецией". Основан в XVIII веке на воде. Именно здесь лодка является основным способом передвижения. Вместо улиц туристы здесь могут увидеть каналы. В городе не выращивают зерновые культуры. Подавляющее большинство населения занимается рыбалкой на Дунае. Также город известен как очаг виноградарства и выращивания клубники.
Фрумушика-Нова
Это село в Тарутинском районе. Оно расположено около в 200 км от Одессы. Именно здесь можно увидеть центр этнографического и зеленого туризма. На небольшой территории есть корчма, отель, зоопарк, краеведческий музей и сельскохозяйственные угодья. Комплекс сделан для семейного отдыха и туров выходного дня. Территория – это музей под открытым небом, где можно гулять, знакомиться с местной культурой и наслаждаться природой.
Национальный природный парк "Тузловские лиманы"
Национальный природный парк расположен на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. Является цепью из 13-ти лиманов в междуречье Днестра и Дуная. Статус парка он получил лишь в 2010 году. Здесь можно увидеть почти 300 видов птиц, а также 37 представителей животного мира. Большинство из них занесены в Красную книгу Украины. Это лебеди-кликуны, стрепеты и шилоклювки. Некоторые виды находятся на грани вымирания.
Самый большой и известный лиман Западного Причерноморья зовется Сасык. Когда-то он состоял из двух частей, куда впадали две реки. Однако в 1798 г. его отделили от моря и соединили с Дунаем и шлюзованным каналом. После этого началось опреснение водоема. Раньше рядом был санаторий, а также источники артезианских вод. Одними из самых известных птиц, которые водятся здесь, являются пеликаны.
Лиманы Одесской области
Куяльницкий. Является одним из группы лиманов, которые расположены к северу от Одессы. Вблизи него туристы могут увидеть самую низкую точку Украины – на 5 метров ниже уровня моря. В самом лимане обитают только бактерии и рачки. Но окружающая фауна очень разнообразна.
Особенно отличается экосистема птиц. Чайки, кулики и крачки образуют многотысячные гнёзда на островах и верховьях лимана. Есть шилоклювки, луговые тиркушки, аисты. Здесь можно увидеть наименее исследованную птицу страны – авдотку. Также возле лиманов водятся лисы, куницы и желтобрюхие полозы.
Хаджибейский. Расположен к северу от Одессы. Название получил от укрепления Хаджибей, которое существовало еще с XIV в. на территории областного центра. Сюда впадает река Малый Куяльник. Лиман известен со Средневековья. Раньше он служил местом промысла соли. К нему часто ездили казаки и чумаки.
Дунайский биосферный заповедник
Расположен недалеко от города Вилково. Занимает площадь почти 50 тысяч гектаров. Считается крупнейшим болотистым заповедником в Европе. Здесь можно взглянуть на природный мир дельты Дуная с лугами, болотам, остатками степей. Часть заповедника вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории есть сотни видов животных, рыб и растений. Здесь можно увидеть белохвостых орланов и белых пеликанов. Есть экзотические птицы, находящиеся на грани исчезновения. В водах биосферного заповедника обитает более 100 видов рыб.
Другие достопримечательности Одесской области
Дворец-усадьба Курисов. Также известный как Имение Покровское можно увидеть в селе Курисово (Петровка). Это архитектурный памятник, который создали более 200 лет как усадьбу. Дворец – образец архитектурного стиля романтизма.
Озеро Кагул. Расположен к востоку от города Рени. Это мультиграничный водоем. Около одного его километра принадлежит Молдове. Кагул является пойменным озером в низовьях Дуная. Оно имеет высокие берега, расчлененные балками. В воде водятся лещи, судаки, сомы. Люди здесь разводят белого амура и карпа. Берега озера – место гнездования многих птиц.
Усадьба человека-волка. Также известная как дворец Дубецких-Панкеевых. Он расположен в селе Васильевка. Назван в честь Сергея Панкеева, которого называли человеком-волком. Дворец построили в 1854 году. Немало владельцев менялось. В ХХ веке дворец начал разрушаться. Сегодня можно взглянуть только на руины.
Центр культуры вина Шабо. Это один из старейших ресторанов Европы. Он расположен в с. Шабо Белгород-Днестровского района. Колонию виноделия швейцарцы здесь основали еще в 1822 году. Сейчас здесь можно увидеть винохранилище, современные дегустационные залы, музей и ознакомиться с культурой употребления вина.
Крепостные валы пгт Овидиополь. Крепость XVIII века не дошла до наших дней. Когда-то она оберегала вход в реку Днестр со стороны Черного моря. На севере поселка можно увидеть только остатки земляных валов.
Это лишь маленькая часть интересных мест, разбросанных по Одесской области. Но стоит посетить пгт Лиманское, чтобы увидеть руины католического костела Святой Троицы или в город Южный, который возник недавно.
Напоминаем, что ранее выходил материал об Одессе, в котором рассказывается о Думской площади, Приморском бульваре и доме с одной стеной.
Также есть материал о Херсонской области, где можно прочитать об уникальных розовых озерах, Станиславских утесах и других необычных местах для туристов.