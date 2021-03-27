Дворец человека-волка и подземные церкви: Чем может удивить туриста Одесская область

Путешествуем по местам редких птиц, вина и замков

Город Вилково Одесской области - " украинская Венеция" Фото из открытых источников

Одесса – это популярное место для отдыха. Ежегодно немало туристов приезжают сюда ради прогулок по улице Дерибасовской и Приморскому бульвару. Некоторые просто отдыхают у моря. И никто не посещает область. Но настоящие жемчужины расположены именно там.

В Одесской области есть лиманы, подземные церкви и самые старые рестораны. Туристов ждут города, где передвигаются на лодках, национальные заповедники с редкими птицами и древние замки. Так что, куда ехать и чего искать путешественникам в Одесской области, читайте далее в нашем материале.

Подземная церковь в Аккермане

Церковь святого великомученика Иоанна Нового Сочанского расположена в г. Белгород-Днестровский. Это памятник архитектуры национального значения. Ее возвели над колодцем в XIV веке. По преданию тут казнили молдавского купца Ионна, который отказался исповедовать мусульманство. Он пользовался источником на месте святыни. Вода отсюда считается целебной.

Святыня является прямоугольным сооружением в плане. Одна из ее сторон примыкает к известковой скале. До уровня шелыги сооружение находится в земле. Вход обложен камнем. К святыне ведут 10 каменных ступенек. В восточной стене есть два небольших оконных проема. Когда-то они были источником естественного освещения. В одном из углов есть колодец.

Подземная церковь в Белгороде-Днестровском Фото из открытых источников

Аккерманская крепость

Расположена в городе Белгород-Днестровский, в 70 км от Одессы. Является памятником архитектуры всеукраинского значения. Это самая большая крепость в Украине. В то же время она является историческим центром города. Ее возвели на остатках античного города Тира. Первой функцией была оборона границ Молдовского княжества. Проект был успешным.

В XV в. войска Османской империи трижды пытались захватить крепость. Лишь штурм в 1484 году выдался успешным. После этого 328 лет Аккерман был под властью турецких правителей. В казацкие времена крепость неоднократно пытались взять казаки. С 1812 эти земли стали частью Российской империи. Вскоре крепость вообще потеряла военное значение.

Она сохранилась в хорошем состоянии. Крепость является особой, ведь ее возвели на скалах. Общая площадь фортификационных укреплений – более 9 гектаров. Толщина стен в некоторых местах достигает 3 метров. На севере виден Днестровский лиман, с других сторон – рвы глубиной до 14 метров. Основой и сердцем является Цитадель, которая состоит из 4-х больших башен. Ее также зовут Генуэзским замком. Под ним расположены неисследованные подземные ходы.

Вилково

Город Вилково расположен в Измаильском районе. Его часто называют "украинской Венецией". Основан в XVIII веке на воде. Именно здесь лодка является основным способом передвижения. Вместо улиц туристы здесь могут увидеть каналы. В городе не выращивают зерновые культуры. Подавляющее большинство населения занимается рыбалкой на Дунае. Также город известен как очаг виноградарства и выращивания клубники.

Город Вилково Одесской области Фото из открытых источников

Фрумушика-Нова

Это село в Тарутинском районе. Оно расположено около в 200 км от Одессы. Именно здесь можно увидеть центр этнографического и зеленого туризма. На небольшой территории есть корчма, отель, зоопарк, краеведческий музей и сельскохозяйственные угодья. Комплекс сделан для семейного отдыха и туров выходного дня. Территория – это музей под открытым небом, где можно гулять, знакомиться с местной культурой и наслаждаться природой.

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Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Национальный природный парк расположен на территории Белгород-Днестровского района Одесской области. Является цепью из 13-ти лиманов в междуречье Днестра и Дуная. Статус парка он получил лишь в 2010 году. Здесь можно увидеть почти 300 видов птиц, а также 37 представителей животного мира. Большинство из них занесены в Красную книгу Украины. Это лебеди-кликуны, стрепеты и шилоклювки. Некоторые виды находятся на грани вымирания.

Самый большой и известный лиман Западного Причерноморья зовется Сасык. Когда-то он состоял из двух частей, куда впадали две реки. Однако в 1798 г. его отделили от моря и соединили с Дунаем и шлюзованным каналом. После этого началось опреснение водоема. Раньше рядом был санаторий, а также источники артезианских вод. Одними из самых известных птиц, которые водятся здесь, являются пеликаны.

Птицы в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области Фото из открытых источников

Лиманы Одесской области

Куяльницкий. Является одним из группы лиманов, которые расположены к северу от Одессы. Вблизи него туристы могут увидеть самую низкую точку Украины – на 5 метров ниже уровня моря. В самом лимане обитают только бактерии и рачки. Но окружающая фауна очень разнообразна.

Особенно отличается экосистема птиц. Чайки, кулики и крачки образуют многотысячные гнёзда на островах и верховьях лимана. Есть шилоклювки, луговые тиркушки, аисты. Здесь можно увидеть наименее исследованную птицу страны – авдотку. Также возле лиманов водятся лисы, куницы и желтобрюхие полозы.

Куяльницкий лиман в Одесской области Фото из открытых источников

Хаджибейский. Расположен к северу от Одессы. Название получил от укрепления Хаджибей, которое существовало еще с XIV в. на территории областного центра. Сюда впадает река Малый Куяльник. Лиман известен со Средневековья. Раньше он служил местом промысла соли. К нему часто ездили казаки и чумаки.

Мост через Хаджибейский лиман по трассе " Одесса-Киев" Фото из открытых источников

Дунайский биосферный заповедник

Расположен недалеко от города Вилково. Занимает площадь почти 50 тысяч гектаров. Считается крупнейшим болотистым заповедником в Европе. Здесь можно взглянуть на природный мир дельты Дуная с лугами, болотам, остатками степей. Часть заповедника вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории есть сотни видов животных, рыб и растений. Здесь можно увидеть белохвостых орланов и белых пеликанов. Есть экзотические птицы, находящиеся на грани исчезновения. В водах биосферного заповедника обитает более 100 видов рыб.

Птицы в Дунайском биосферном заповеднике Фото из открытых источников

Другие достопримечательности Одесской области

Дворец-усадьба Курисов. Также известный как Имение Покровское можно увидеть в селе Курисово (Петровка). Это архитектурный памятник, который создали более 200 лет как усадьбу. Дворец – образец архитектурного стиля романтизма.

Дворец-усадьба Курисов в селе Петровка Одесской области Фото из открытых источников

Озеро Кагул. Расположен к востоку от города Рени. Это мультиграничный водоем. Около одного его километра принадлежит Молдове. Кагул является пойменным озером в низовьях Дуная. Оно имеет высокие берега, расчлененные балками. В воде водятся лещи, судаки, сомы. Люди здесь разводят белого амура и карпа. Берега озера – место гнездования многих птиц.

Озеро Кагул в Одесской области Фото из открытых источников

Усадьба человека-волка. Также известная как дворец Дубецких-Панкеевых. Он расположен в селе Васильевка. Назван в честь Сергея Панкеева, которого называли человеком-волком. Дворец построили в 1854 году. Немало владельцев менялось. В ХХ веке дворец начал разрушаться. Сегодня можно взглянуть только на руины.

Дворец Дубецких-Панкеевых в селе Васильевка Одесской области find-way.com.ua

Центр культуры вина Шабо. Это один из старейших ресторанов Европы. Он расположен в с. Шабо Белгород-Днестровского района. Колонию виноделия швейцарцы здесь основали еще в 1822 году. Сейчас здесь можно увидеть винохранилище, современные дегустационные залы, музей и ознакомиться с культурой употребления вина.

Центр культуры и вина Шабо в Одесской области Фото из открытых источников

Крепостные валы пгт Овидиополь. Крепость XVIII века не дошла до наших дней. Когда-то она оберегала вход в реку Днестр со стороны Черного моря. На севере поселка можно увидеть только остатки земляных валов.

Крепостные валы в пгт. Овидиополь в Одесской области Фото из открытых источников

Это лишь маленькая часть интересных мест, разбросанных по Одесской области. Но стоит посетить пгт Лиманское, чтобы увидеть руины католического костела Святой Троицы или в город Южный, который возник недавно.

Напоминаем, что ранее выходил материал об Одессе, в котором рассказывается о Думской площади, Приморском бульваре и доме с одной стеной.

Также есть материал о Херсонской области, где можно прочитать об уникальных розовых озерах, Станиславских утесах и других необычных местах для туристов.