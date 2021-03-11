Между природой и архитектурой: Гид по Сумской области

Тростянец и Ахтырка – лишь маленькая часть интересных мест области

Дворец князя Голицына в городе Тростянце Фото из открытых источников

Пл Украине стоит путешествовать. На территории одной только Хмельницкой области можно увидеть крепости, пещеры и много каньонов. Это местность, которую туристы любят уже давно.

Но в нашей стране есть другие направления. Сегодня они не очень популярны, но имеют немало достопримечательностей. Одна из таких – Сумская область. Здесь сосредоточено больше всего скифских курганов, немало национальных парков и памятников архитектуры. Так куда именно стоит заглянуть в Сумской области, читайте далее в нашем материале.

Шелеховское озеро

Расположено недалеко от села Межирич в Сумской области. Оно имеет площадь около 7 гектаров. Это древнейшее озеро Украины, а также гидрологическая достопримечательность общегосударственного значения. Водоем образовался еще во времена ледникового периода.

Есть маленький остров с беседкой, к которому ведет мостик. Вода в озере холодная, чистая и прозрачная. Местные говорят, что она обладает лечебными свойствами и помогает преодолевать недуги. Вокруг лес. В нем растут дубы, клены, акации и сосны. Можно увидеть тропы, где ходят бобры и дикие кабаны. Рыбачить разрешено. В воде водятся окунь, линь, карась и щука.

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Как доехать: автодорога Н07 и Т1906 до села Межирич.

Шелеховское озеро в селе Межирич Фото из открытых источников

Природный заповедник "Михайловская целина"

Расположен недалеко от села Великие Луки Лебединского района Сумской области. Имеет площадь почти в 883 гектара. На этой территории никогда не жили люди. Ранее земля принадлежала украинскому графу Алексею Капнисту. На ней выпасали породистых лошадей.

Когда пришла советская власть, создали заповедник "Михайловская целина". Это было в 1928 году. Сейчас в нем можно увидеть более 500 видов трав. Многие из них занесены в Красную книгу Украины. Среди животных встречаются зайцы, лисы, тушканчики и куницы. Здесь также водятся волки и ласки. В заповедник организуют экскурсии от Лебединского краеведческого музея.

Как добраться: с. Великие Луки Лебединского района.

Природный заповедник " Михайловская целина" Фото из открытых источников

Гетманский национальный природный парк

Расположен на территории Ахтырского района. Он был создан с целью сохранения уникальных ландшафтов Левобережной лесостепи – низменных берегов и болот. Его общая площадь более 23 гектара. В состав парка входят заказники "ямный", "Климентовский" и несколько других.

Здесь можно увидеть реку Ворсклу. Также есть луга и дубовые леса. В парке можно увидеть немало краснокнижных животных: серого журавля, выдру, горностая. Всего в нем обитает 2580 видов животных. Фауна тоже очень разнообразна. Здесь можно увидеть более тысячи видов растений.

Как добраться: город Тростянец Ахтырского района.

Гетманский национальный природный парк в Ахтырском районе Фото из открытых источников

Яблоня-колония

Расположена на окраине города Кролевец Сумской области. Это уникальный памятник природы общегосударственного значения. Снаружи это яблоневый куст возрастом более 200 лет. У нее уже нет первоначального материнского ствола. У него видно 15 других – они приросли к земле и занимают площадь около 1000 квадратных метров.

Яблоня эта – особенная. Она может самостоятельно укореняться ветвями, то есть продлевать жизнь. Как только один из приросших к Земле стволов должен отмереть, его ветви наклоняются и тоже прирастают. После этого кверху поднимаются уже маленькие деревца.

Как доехать: автодорога Т2503, город Кролевец.

Яблоня-колония в городе Кролевец Фото из открытых источников

Дворец Голицына

Расположен в городе Тростянец Сумской области. Также известен как дворец Кенига. Его заложил в 1762 духовник русского императора Петра и Тимофей Надаржинский. Затем имение унаследовала его внучка – Софья Корсакова. Она стала женой Василия Голицына в 1832 году. Он перестроил поместье. Рядом появился парк. Князь В. Голицын владел дворцом почти 50 лет.

В 1881 г. усадьба перешла в собственность сахарозаводчика Леопольда Егоровича Кенига. Он был одним из самых состоятельных предпринимателей Российской империи. В его времена провели еще одну реконструкцию. Поэтому сегодня мы можем увидеть усадебный дом в стиле неоклассицизма, которому присущи элементы барокко. В советское время внутри был детский сад. Теперь здесь есть три музея: шоколада, художественный и краеведческий.

Как доехать: город Тростянец Ахтырского района.

Яблоня-колония в городе Кролевец find-way.com.ua

Круглый двор

Является частью имения Надаржинских-Голицыных. Это главная достопримечательность города Тростянец. Он имеет овальную конструкцию и четыре башни, которые сочетают элементы стилей барокко и готики. Сооружение напоминает крепость. Сегодня считают, что ею она бы и должна была быть.

В открытых источниках говорится о том, что в одной из башен был колодец, а в другой – запасы смолы и пищи на случай осады. На самом же деле крепость использовали, чтобы держать лошадей. Во времена князя Голицына здесь часто проводили цирковые и театральные представления. Во дворе можно было увидеть комнаты для обслуги хозяев и "танцовщиц крепостного балета".

Сейчас здесь проводят фестиваль, ярмарки и другие мероприятия. Не так давно ночью двор начали подсвечивать. Туристы выбирают это место, чтобы сделать фотографии.

Как доехать: город Тростянец Ахтырского района.

Круглый двор-часть имения Надаржинских-Голицыных в городе Тростянец Фото из открытых источников

Посульские курганы

Расположены на территории Сумской области. Здесь сосредоточено наибольшее количество скифских курганов. Их основное количество можно увидеть недалеко от города Ромны. Большие группы также есть возле сел Большие Будки, Басовка и Поповка.

Некоторые курганы достигали размера 20 метров. Обычно их окружали меньшие – в 8-12 м. Самый большой курган расположен вблизи села Пустовойтовка. Ранее в некрополе насчитывалось более 600 насыпей. Сегодня виднеется около 250. Она имеет высоту в 21 метр. Это самый высокий курган Днепровского Левобережья.

Как добраться: город Ромны, села Пустовойтовка, Великие Будки, Басовка, Герасимовка.

Посульские курганы на территории Сумской области Фото из открытых источников

Трех-Анастасиевская церковь

Расположена в городе Глухов. Ее построили на месте деревянного Воскресенского храма в 1717 году. Сооружение возводили по образцу Ильинской церкви в Суботове. В 1784 г. церковь пострадала от пожара. Восстановление приходится на 1816 год. К архитектурным формам добавили черты классицизма. Затем святыню добавили в Троицкую церковь.

В XIX веке устроили алтарь. В это время появился проект строительства Анастасиевского храма. К 1893 ее уже построили и освятили. Через некоторое время снова разобрали из-за запущенного состояния. Восстановили сооружение только после Второй мировой войны. Она приобрела несколько иные формы. Православные кресты заменили на католические. Эллипсоидный купол получил сферическую форму. Также в церкви расположен фамильный склеп казацко-мещанского рода Терещенко.

Как добраться: ул. Спасская, 2, город Глухов.

Трех-Анастасиевская церковь в городе Глухов Фото из открытых источников

Куда еще можно заглянуть в Сумской области

Парк динозавров. Расположен в Ахтырке. Здесь можно увидеть бетонные скульптуры этих животных и других реликтовых видов.

Парк динозавров в Ахтырке find-way.com.ua

Спасо-Преображенская церковь. Расположена в Ахтырке. Святыня построена в византийском стиле и берет свое начало еще с ХVIII века. Купол святыни озолочен, а внутри проведены реставрационные работы и установлен иконостас.

Спасо-Преображенская церковь в Ахтырке find-way.com.ua

Водонапорная башня. Иногда ее называют Шуховской. Она расположена в городе Конотопе Сумской области. Сооружение построили еще в 1929 году. Сегодня ничего не работает. Можно лишь посмотреть на металлическую конструкцию диаметром в 16 метров, которая постепенно разрушается.

Водонапорная башня в Конотопе find-way.com.ua

Ратуша. Расположена в городе Лебедин. Была построена в 1915 году. Является достопримечательностью местного значения. Для этого региона Украины ратуши не были характерными сооружениями. Сегодня внутри расположена база отделения пожарной части.

Ратуша в городе Лебедин Фото из открытых источников

Также стоит посетить Спадщанский лес, где зародилось партизанских движение во время Второй мировой войны, Молчанский монастырь в г. Путивль, который превратили в каменную цитадель и много других интересных мест.

Напоминаем, что ранее выходил материал о местах, куда можно поехать весной: от "Долины нарциссов" до дендропарков с тысячами роз и тюльпанов.

Также есть материал о мостах Украины, где можно прочитать о каменных виадуках Правобережья и мостах в Киеве, Николаеве и других городах.