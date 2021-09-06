Драконовы деревья, реки с сакурами и звезды в воде: Топ локаций мира, где можно сделать уникальные фото

Скрытые места Италии, метан в Байкале и каньоны США

Звезды в небе на острове Ваадху Фото из открытых источников

Наши путешествия трудно представить без эмоций. Мы всегда восхищаемся, когда видим архитектурные шедевры или нетронутую природу. И чтобы запомнить эти локации, делаем фотографии в социальные сети. Сегодня существует куча платформ, где можно делиться ими.

Это Facebook, различные фотостоки, Pinterest. Именно в них мы можем постить собственные уникальные кадры. Но одним из самых популярных до сих пор остается Instagram. И если вы знаете, как его сделать лучше, читайте дальше о топ-10 живописных локаций мира.

Байкал в зимний период

Все мы еще с детства слышали о Байкале. Это самое большое озеро на планете, которое расположено в России. Его можно увидеть в горах южной части Восточной Сибири. Наибольшая глубина погружения составляла 1620 м. Образовался водоем около 25 миллионов лет назад.

И если вы хотите увидеть уникальное явление, к нему стоит приезжать зимой. Месяцы: декабрь, январь. В этот период будет видно, как метан поднимается со дна, но на пути замерзает. Поэтому у самой поверхности вы увидите пузырьки разных размеров. Кроме того, фото тоже будет действительно уникальным.

Зимний Байкал Фото из открытых источников

Ущелье реки Колумбия

Это каньон, расположенный в США. Его глубина достигает 1200 метров. Длина – 130 км. Он образует естественную границу между штатами Вашингтон и Орегон. Кроме того, здесь можно увидеть единственный маршрут для судов через Каскадные горы.

Рядом есть шоссе. Если вы проедетесь по нему, то увидите панорамы на реку Колумбия и многочисленные водопады. Также на маршруте будет и самая высокая гора штата Орегон – Маунт Худ. Это все дополняют пейзажи диких цветов и фермерских полей. Но самое интересное – в самом ущелье.

Ущелье реки Колумбия Фото из открытых источников

Альпы – земляные столбы

Итальянское поселение Лонгомосо расположено в 16 км к северо-востоку от Больцано. Возле него есть уникальная природная достопримечательность – земляные столбы Ренона. Перед туристами они предстают как большие острые вертикальные колонны из глины. На их верхушках обычно каменные валуны.

Эти столбы образовались еще в эпоху ледникового периода. Сейчас их около 150 штук высотой до 40 метров. Весь этот пейзаж действительно похож на какой-то фантастический фильм. Поэтому здесь можно сделать не только фото на память, но и несколько видео.

Земляные столбы Ренона в Италии Фото из открытых источников

Скалы на острове Гуам

Гуам – самый большой из Марианских островов в западной части Тихого океана. Он также омывается Филиппинским морем. Сегодня это независимая часть США. Впервые эту территорию открыла испанская морская экспедиция под руководством Фернандо Магеллана.

Обычно туристы проводят свои отпуска в центральной части острова. На остальной территории расположены американские военные базы. Путешественники на Гуаме могут увидеть уникальные скалы с древними надписями аборигенов.

Скалы на острове Гуам Фото из открытых источников

Остров Маргарита

Расположен в Карибском море у северо-восточного побережья Венесуэлы. Именно ей он и принадлежит. Сегодня это зона свободной торговли. Кроме того, здесь всегда немало туристов. Собственно остров уже давно прозвали жемчужиной Карибского моря.

Богатые венесуэльцы часто будут здесь свои виллы. Есть немало курортов. Самый известный – это Порламар. Остров известен во всем мире живописными горами и пляжами. А потому отсюда часто приезжают домой вместе с уникальными фотографиями.

Остров Маргарита Фото из открытых источников

Остров Сокотра

Расположен в 340 км от Йемена. Это один из 4-х островов самого изолированного архипелага в мире. Известен он своим ландшафтом. Самая интересная локация здесь – драконовы деревья.

Это растения с необычным стволом и кроной. Обычно они растут посреди пустыни и несколько похожи на грибы. Напоследок, большей части флоры и фауны, которая встречается на острове, нет ни в одном другом уголке планеты.

Остров Сокотра Фото из открытых источников

Венеция

Это город в Италии. В 2010 году он попал в двадцатку лучших городов по рейтингу журнала Forbes. Со времен Средневековья Венеция была одним из крупнейших в Европе. Сегодня это важный туристический центр страны.

Больше всего он известен мостами, каналами и гондолами. В общем, Венеция – это город на воде. Приезжают сюда туристы в любое время. Впрочем, если вы хотите лучшие фото, то лучше ехать сюда в мае, июне или июле.

Пейзажи Венеции Фото из открытых источников

Токио весной

Токио – это столица Японии. О нем можно рассказывать долго. Здесь есть все: культурные достопримечательности, ведущие университеты, небоскребы. И это точно не все, что ждет туристов. Но сюда нужно заглянуть весной.

Лучшая локация – Рика Мегуро. Как только наступает весна, она покрывается лепестками сакуры – японской вишни. Это создает уникальный пейзаж, которым точно стоит поделиться с другими в социальных сетях.

Рика Мегуро в Токио Фото из открытых источников

Мальдивы

Это страна в северной части Индийского океана. Она расположена на архипелаге из 1196 коралловых островов. Сегодня Мальдивы имеют более 100 курортов. До пандемии их ежегодно посещало сотни тысяч туристов.

Тут вас будут ожидать огромные пальмы и прозрачная вода. Кроме того, на пляжах будет белоснежный песок. Впрочем, можно не только загорать, но и заниматься дайвингом или серфингом. А на острове Ваадху вы получите уникальную возможность увидеть звезды в воде.

Пляжи на Мальдивах Фото из открытых источников

Мертвое море

Является тектоническим и бессточным озером в Иордании и Израиле. Это один из самых соленых водоемов на земле. Максимальная глубина здесь почти 300 метров. Его побережьем является самая низкая суша планеты.

Берега здесь пустынные. Время от времени можно увидеть небольшие скалы. Мертвое море – популярная оздоровительная локация. Кроме того, тамошние виды тоже пригодятся даже для опытных туристов.

Мертвое море Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых опасных фотолокациях мира, в котором рассказывается о Гранд-Каньоне и горе Хуашань.

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