Драгоценности, авто и недвижимость в Крыму: Что указано в декларациях первых лиц государства

За год в некоторых экс-чиновникив значительно сократились доходы

Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль и Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Украинские чиновники подали имущественные декларации за прошлый год. Среди задекларированного – недвижимость, средства на банковских счетах, драгоценности, авто. Так у семьи президента Украины Владимира Зеленского есть недвижимое имущество во временно оккупированном Крыму, председатель ВРУ Дмитрий Разумков получил доход от продажи "зеленой" электрической энергии, а у экс-президента Петра Порошенко доходы сократились втрое.

Какие состояния указаны в декларациях украинских чиновников, рассказываем подробнее.

Состояние семьи Зеленских

Согласно декларации, доходы главы государства Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 грн. Зарплата президента за год составила 336 тысяч гривен, Елены Зеленской в ООО "Квартал 95" – 952 тысячи гривен.

Владимир и Елена Зеленские Facebook

Также супруги получили доход от сдачи имущества "Квартала" в аренду в сумме 2,4 миллиона гривен.

У Зеленского в Киеве есть квартиры и ряд паркомест, еще одна квартира – в общей собственности с женой Еленой Зеленской. Глава государства также зарегистрировал свое проживание в комплексе в "Конча-Заспе". В собственности первой леди - жилье в оккупированном Крыму.

Чета Зеленских разделило аренду квартиры в Великобритании более 90 квадратов, а с 2015-го стали пользоваться поместьем в Италии стоимостью 88 589 023 гривен.

Зеленский задекларировал наручные часы брендов "BREGUET", "Tag Heuer", "ROLEX"; у первой леди – серьги и кольца с бриллиантами от "Graff", наручные часы "Bovet" и "BREGUET".

Президент владеет автомобилем "RANGE ROVER" 2016 года выпуска, а его жена – "MERCEDES-BENZ" модели S 500 4 MATIC 2014 года выпуска.

У Зеленского и его жены есть облигации на более 5 миллионов гривен. Елена Зеленская указана бенефициарами компании Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).

Зеленский обладает патентами на полезные модели и изобретения, а также правами на торговые марки.

На банковских счетах президентской четы хранится 4,7 миллиона гривен, свыше 125 тысяч долларов и более 10 тысяч евро.

Также Владимир Зеленский задекларировал более 4,3 миллиона гривен роялти, которые он получил в конце 2020 года от "Квартала 95". Так, 30 декабря Владимиру Зеленскому предоставили две выплаты от ООО "Квартал 95" на 1 млн 48 тысяч грн и 3 млн 306 тысяч 832 грн. В сумме глава государства получил 4 млн 354 тысяч 832 гривны роялти.

Кроме этого, в тот же день компания "Киностолица" перечислила Зеленскому 235 тысяч гривен роялти.

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Сколько за год заработал Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своей декларации о доходах за 2020 год задекларировал дом, земельный участок и более полумиллиона гривен зарплаты.

Из объектов недвижимости Шмыгаль владеет только земельным участком на 22 кв. м. в селе Хоросница во Львовской области, в совместном владении с женой у него находится дом площадью 215 кв. м во Львове.

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Основным источником дохода премьера стала зарплата, полученная в должности - 540 тысяч гривен. Также он получил в качестве зарплаты 34 тысячи гривен от Ивано-Франковской облгосадминистрации, которую возглавлял до 5 февраля 2020 года. На его банковском счете находится 57,7 тысячи гривен, и 155 тысяч долларов он хранит наличными.

Жена премьера, Екатерина Шмыгаль, заработала в 2020 году 25,8 тыс. грн в качестве пенсии по инвалидности. На ее банковском счете находится около 12 тысяч гривен, наличными у нее хранится 80 тысяч долларов.

Также на Екатерину Шмыгаль зарегистрировано нежилое помещение в Каменке-Бугской во Львовской области (417,2 кв. м), 25% прав на земельный участок площадью во Львове (458 кв. м), а также два земельных участка – во Львове (151 кв. м) и в Хороснице (2200 кв. м).

Кроме того, на Екатерину Шмыгаль зарегистрирована единственная в семье машина Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска (стоимость на момент покупки в 2018 году – 831,9 тыс. грн).

Декларация о доходах Дмитрия Разумкова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за 2020 год задекларировал несколько квартир, автомобили, а также миллионы гривен в наличке.

У председателя ВРУ есть домовладение площадью более 490 квадратных метров и стоимостью 2 915 030 гривен, а также четыре квартиры и жилой дом площадью 489,6 квадратных метров. Дом и большинство квартир оформлены на жену главы парламента - Юлию Чайку.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков РБК-Украина

По данным декларации, в прошлом году Разумков заработал 547 563 гривен на должности главы Верховной Рады, а его жена получила 6 706 024 гривен дохода от предпринимательской деятельности. Также глава ВР задекларировал 12 097 гривен дохода от продажи "зеленой" электрической энергии и более 1,7 млн гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Глава парламента задекларировал четыре легковых автомобиля: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Tesla Model S и BMW X5. Последние два автомобиля оформлены на жену Разумкова.

Разумков задекларировал более 200 тысяч гривен, 454 евро и 694 долларов на банковских счетах. В то же время, согласно декларации, семья Разумкова имеет 29,5 млн гривен, 89 тысяч долларов и более 5 тысяч евро в наличности.

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Сколько за год заработал секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов задекларировал более 0,7 млн гривен зарплаты за прошлый год, две квартиры, коллекции картин и фарфора, а также библиотеку, которая насчитывает около 20 тысяч книг.

Алексей Данилов Фото из открытых источников

В частности, в декларации указано, что зарплата, которую получил чиновник прошлого года, составляет 718 884 грн, зарплата жены - 152 132 грн. Кроме того, Данилов сохраняет 80 тыс. грн и 36,5 тыс. долларов наличности.

Среди имущества, которое он декларировал и в прошлые годы, есть две квартиры в Киеве - 352 кв. м и 204 кв. м, земельный участок в 3,2 тыс. кв. м и жилой дом - 446 кв. м в Мархаловке Васильковского района Киевской области. Вся эта недвижимость появилась в собственности Данилов еще в 2006 году. Ему также принадлежит 102 картины, 495 фарфоровых статуэток и 20 160 книг.

Жене Данилова принадлежит автомобиль Lexus RX 350 2012 года выпуска и акции Киевского деревообрабатывающего комбината.

Кроме того, согласно данным декларации, жене Секретаря СНБО также принадлежат акции различных компаний. В частности, по 25% от общего капитала в компании "Томато Плюс" и ООО "Новострой инвест", 50% в Издательском агентстве АМ, 90% в Издательском агентстве АФП и ин.

Состояние Давида Арахамии

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который является отцом 6 детей, в прошлом году получил 458 594 гривен зарплаты.

Согласно декларации чиновника, его жена Виктория Арахамия получила в прошлом году 84 178 гривен от социального фонда, 12 899 гривен процентов от банка, а также 1,1 миллион гривен от отчуждения движимого имущества. Она является конечным бенефециаром ООО "Global Bay Venture Limited", головной офис которого зарегистрирован на Сейшельских Островах.

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

В банках Давид Арахамия сохраняет почти 648 тысяч гривен и более 326 тысяч долларов, а его жена – почти 225 тысяч гривен, 20 380 долларов и 520 евро. Счета открыты в "Приватбанк" и "Monobank" (АО "Универсал Банк").

Наличными семья нардепа держит более 2 миллионов гривен, 900 тысяч долларов и 200 тысяч евро.

Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" в прошлом году одолжил третьим лицам 698 тысяч гривен, таким лицом значится ООО "Укрспецсистемс".

Нардеп имеет квартиру в Киеве (70.5 кв. м), по 50% двух нежилых помещений в Николаеве (400.1 кв. м и 231.3 кв. м), 4 земельных участка (900 кв. м, 241 кв. м, 36 кв. м и 9 кв. м) и дачный дом (295.7 кв. м) в Вите-Почтовой Киевской области. Давид Арахамия также задекларировал безвозмездное пользование квартирой в Николаеве (67,6 кв. м).

Виктория Арахамия имеет 3 квартиры в Киеве (52.2 кв. м, 50.5 кв. м и 50.2 кв. м, которые стали ее собственностью 23.10.2017), дом в Новопетровском Николаевской области (58,6 кв. м), землю в Брюховичах Львовской области (720 кв. м).

Сын нардепа Давид Давидович имеет квартиру в Николаеве (153,2 кв. м).

Давид Арахамия пользуется "Тойотой" жены. На Викторию Арахамию записаны: квадроцикл BRP Maverick 7tkh XRS Turbo (2020 года выпуска), легковые автомобили Mercedes-Benz (модель V250, год выпуска 2017) и Toyota Land Cruiser 200 (2019 г. в.). Кроме того, в субаренде у нее находится автомобиль Audi (Q8, год выпуска 2018).

Супруги также задекларировали ювелирные изделия и часы.

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Сколько за год заработал Петр Порошенко

Согласно поданной декларации пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в 2020 году получил 222 миллиона гривен доходов, из них – более пол миллиона заработал в парламенте.

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Порошенко задекларировал за 2020 год в три раза меньше доходов, чем в 2019-м (тогда было 772,96 млн грн). Из общей суммы доходов этого года (222 млн грн) большую часть составляют дивиденды – а это 214 млн грн. Еще 7 млн грн Порошенко получил проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке.

По данным СМИ, количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, за прошедший год "существенным образом не изменилась. Он приобрел канал "Прямой" уже в 2021 году, поэтому эти данные будут отражены в следующей декларации.

Общее количество расходов в прошлом году составило 79 млн грн, из них более 30 млн – на юридические услуги. В пресс-службе партии уточняют, что это сумма, которую он потратил на защиту в более 50-ти уголовных делах".

Еще более 1,8 млн грн Порошенко потратил на рекламные услуги.

Порошенко хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн гривен. В "Евросолидарности" отметили, что эти деньги ранее были размещены на депозитах, но из-за "постоянных попыток властей арестовать активы Порошенко" он решил снять деньги со счетов.

Из объектов недвижимости семья Порошенко владеет жилым домом и двумя землями в Козине, домом и четырьмя земельными участками в Киеве и области, а также тремя квартирами в столице и Виннице.

В собственности Порошенко и его семьи – Jaguar и два Mercedes-Benz. Также политик, в частности, задекларировал коллекции картин, часов, ювелирных выборов, мебель, светильники и рояль.

В "Евросолидарности" также указали, что Порошенко в прошлом году потратил на благотворительность около 150 млн грн. Эти средства выплачивались из счетов разных юридических лиц", аффилированных с Порошенко. Но декларирование таких расходов не предусмотрено, добавляют в политсиле.

В пресс-службе его партии указывают, что в прошлом году политик уплатил более 23 млн грн налогов и военного сбора.