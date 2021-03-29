Довыборы в Раду, паспорта вакцинации в ЕС и мера пресечения экс-нардепу Семенченко: Главное за выходные

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Фото из открытых источников

Накануне в двух областях состоялись довыборы в Верховную Раду – борьба за кресла нардепов велась на округах №50 и 87.

Также остается напряженной ситуация с коронавирусом в Украине, а в ЕС уже летом будут выдавать паспорта вакцинации.

Об этом и многом другом рассказываем подробнее.

Довыборы в Раду

В воскресенье, 28 марта, в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись выборы в Верховную Раду. Участие в промежуточных выборах в Верховную Раду принимали 32 кандидата.

В Ивано-Франковской области, по данным экзитпола группы Рейтинг, лидируют два кандидата – Александр Шевченко (самовыдвижение) и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода"). Шевченко опережает соперника меньше чем на один процент.

Фото из открытых источников

На округе №50 лидирует мэр города Доброполье Андрей Аксенов, баллотировавшийся от партии "Порядок". По данным экзитпола, объявленном на местном телеканале "Орбита", у Аксенова 65,5% голосов избирателей.

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Паспорта вакцинации в ЕС

Единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19.

Сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде. Документ не будет обязательным, однако авиакомпании могут его требовать.

Красная зона карантина в Украине

По состоянию на 28 марта красная зона карантина в Украине оставалась в 10 регионах. При этом динамика госпитализаций остается высокой, в некоторых регионах занята большая часть выделенных койко-мест для пациентов с COVID-19.

Фото из открытых источников

В красной зоне остаются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

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Новые цены на газ

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО).

В марте 2021 года цена газа составит 6279,77 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 8,2% ниже, чем в феврале 2021 года (6841,15 грн).

Обострение на Донбассе

В пятницу на Донбассе из-за обстрела незаконных вооруженных формирований в районе поселка Шумы погибли четверо украинских военнослужащих. НВФ открыли огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение переговоров с лидерами "нормандской четверки" из-за гибели четырех украинских военных.

По словам Зеленского, с начала 2021 года наблюдается рост эскалации. Обострение ситуации на востоке страны стало особенно заметным в первые месяцы режима прекращения огня.

К тому же украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе решила обратиться в ОБСЕ с просьбой провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

Семенченко в СИЗО

В пятницу, 26 марта, бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили подозрение в создании незаконного военного формирования.

Семен Семенченко

В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Внеочередное заседание Рады

Два внеочередных заседания Верховной Рады состоятся во вторник, 30 марта. Глава парламента Дмитрий Разумков подписал два проекта распоряжений.

Первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением президента Украины.

По словам главы ВР, всего депутаты рассмотрят 19 законодательных инициатив.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 29 марта в Украине обнаружили 1 652 409 случаев коронавируса, 1 303 500 выздоровели, 32 132 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 8346 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 344 ребенка и 140 медработников. За сутки умерло 178 человек, выздоровело – 2875 пациентов, госпитализированы 3129 человек.

В мире по состоянию на утро 29 марта обнаружили 127 776 580 случаев коронавируса, 102 967 241 человек выздоровел, 2 796 169 – умерли.

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Обвал дома в Каире

В субботу ночью, 27 марта, в столице Египта Каире произошел обвал 10-этажного жилого дома. Изначально сообщалось, что в результате происшествия по меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 человек получили травмы различной степени тяжести. Позже сообщили о гибели не менее 18 человек.

Обвал дома в Каире Фото из открытых источников

О причинах обвала дома пока не сообщили.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Обстрелы зафиксировали вблизи Талаковки, Водяного, Пивденного, Широкино, Луганского.

К счастью, боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

По состоянию на 07:00 29 марта было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Светлодарска.

Прогноз погоды

Сегодня, по данным синоптиков, в восточных, южных и частично центральных регионах пройдут дожди, на остальной территории ожидается изменчиво облачная погода, без осадков.

Укргидрометцентр

Температура воздуха днем на западе и севере составит от +8 до +11 градусов, на востоке и юге – от +6 до +9, в центре – от +6 до +11.

В Киеве прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +9 до +11 градусов.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий украинской актрисы и телеведущей Снежаны Егоровой о ситуации в Украине.

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