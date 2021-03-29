Довыборы в Раду: Кто лидирует в округах и что о них известно

Фото из открытых источников

ЦИК обработала почти 70% окружных протоколов

Накануне в Донецкой и Ивано-Франковской областях украинцы выбирали представителей в парламент. Явка избирателей была достаточно низкой, а вот серьезных нарушений не зафиксировали. В Центральной избирательной комиссии продолжается проработка окружных протоколов.

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Довыборы в Раду

В воскресенье, 28 марта, в двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях – состоялись выборы в Верховную Раду.

В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках (106 – обычных, 6 – специальных), включая часть Краматорского района и часть Покровского района.

В округе №87 в Ивано-Франковской области голосование прошло на 117 избирательных участках (115 – обычных, 2 – специальных), включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование состоится среди 14 кандидатов.

Голосование длилось с 8:00 до 20:00.

Подробнее о причинах проведения довыборов в парламент на указанных округах можно узнать по ссылке.

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Явка избирателей

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на промежуточных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 составила 20,99% в Донецкой области и 35,05% на Прикарпатье.

"По информации, которая поступила в ЦИК средствами ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы", явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 20,99% в ОИО №50 и 35,05% в ОИО №87", – сообщили в ЦИК.

В комиссии рассказали, что голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных происшествий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксировано.

Какие нарушения зафиксировали в день голосования

На выборах в парламент 28 марта в двух округах правоохранители зафиксировали 34 сообщения о нарушениях и начали два уголовных производства.

"Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 21 и в Донецкой области – 13... В Донецкой области начато два уголовных производства по ст. 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в Нацполиции.

В основном события касались незаконной агитации – 12, подкупа избирателей – 5, фальсификации избирательных документов – 5, незаконных опросов – 2, фотографирование избирательного бюллетеня – 1, завоза избирателей – 1, уничтожение агитационных материалов – 1, попытки вынесения избирательного бюллетеня – 1, уничтожения избирательного бюллетеня – 1 и препятствование работе избирательной комиссии – 1.

Всего в Нацполиции сообщили, что день голосования прошел без значительных нарушений.

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Что известно о лидере в Донецкой области

По состоянию на 14:00 29 марта ЦИК обработала 100% окружных протоколов. В соответствии с промежуточными результатами на округе №50 лидировал Андрей Аксенов с результатом 65,46%. С результатом в 65,5% голосов он лидировал и по данным экзитпола, объявленном на местном телеканале "Орбита".

Андрей Аксенов – мэр города Доброполья Андрей Аксенов, баллотировавшийся от партии "Порядок". Родился 2 февраля 1971 года в пгт Новодонецкое Донецкой области. Имеет высшее образование.

В 2010 году стал главой поселкового совета Новодонецкого от Партии регионов. В 2015 году Аксенова избрали мэром Доброполья: на этот раз он баллотировался как самовыдвиженец.

В 2020 году Андрей Аксенов вновь победил на выборах мэра Доброполья.

С Аксеновым связано несколько скандалов. Так, в 2014 году, во время начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе Андрея Аксенова обвинили в поддержке так называемого референдума о создании "ДНР". В 2017 году в сети появились документальные свидетельства того, что Аксенов посещал Крым после оккупации РФ и даже подал заявку на получение российского гражданства.

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Что известно о лидере в Ивано-Франковской области

Если в Донецкой области отрыв между кандидатами большой, то в 87-м округе две партии объявили о победе своих кандидатов. Ссылаются партии на результаты параллельного подсчета голосов.

"Наш штаб завершил параллельный подсчет голосов. Согласно данным из 117 участков, Василий Вирастюк одержал победу. Теперь главная задача – защитить наш результат!" – заявили в "Слуге народа" в ночь на понедельник, 29 марта.

"За будущее" не только объявила Александра Шевченко победителем, но и обнародовала результаты собственного подсчета голосов: 15 798 голосов Шевченко, 15 606 за Вирастюка и 14 484 за "свободовца" Руслана Кошулинского.

По данным экзитпола Рейтинг, по состоянию на 18:00 28 марта Александр Шевченко набрал 32,4% поддержки избирателей, Руслан Кошулинский – 31,6%, а Василий Вирастюк – 29,4%.

По данным ЦИК, по состоянию на 14:00 29 марта на округе №87 обработано 37,6% участковых протоколов. Лидировал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с результатом 34,45%. На втором месте кандидат от политической партии "Свобода" Руслан Кошулинский с результатом 27,61%, на третьем – Александр Шевченко – 27,6%.

Василий Вирастюк – украинский актер, силач, заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) и "самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, которая завоевала титул "Сильнейшая нация мира" в 2003 и 2004 годах. Снялся в фильмах Как казаки... (2009) и Иван Сила (2013).

Политическую карьеру начал в этом году – 11 февраля 2021 года на съезде провластной партии "Слуга народа" Вирастюк был выдвинут кандидатом в народные депутаты на довыборы по 87-му округу Ивано-Франковской области.

Александр Шевченко – украинский предприниматель, общественный деятель, политик. Автор идеи, основатель и бывший директор горнолыжного курорта "Буковель". Нардеп Украины VII (2014) и VIII созывов. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.

14 августа 2014 в кулуарах ВРУ между Шевченко и Олегом Ляшко состоялся публичный спор, который получил широкую огласку.

Руслан Кошулинский – украинский политик. Народный депутат Украины VII созыва, заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Заместитель главы партии, глава секретариата Всеукраинского объединения "Свобода". Единый кандидат от объединенных националистических сил в президенты Украины на выборах 2019 года. Принимал активное участие в Революции Достоинства и во всех важнейших событиях того времени.

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Результаты выборов должны установить не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования – до 12 апреля включительно.