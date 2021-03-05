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Доступная ипотека от государства: Как получить кредит на жилье в Украине

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Фото из открытых источников

Правительственная программа "Доступная ипотека" предусматривает ряд требований

Приобретение жилья – проблема для большинства украинцев. Правительство решило помочь гражданам, внедрив доступную ипотеку.

Об условиях кредитования, требованиях к заемщику и недвижимости рассказываем подробнее.

Доступная ипотека от государства

В январе этого года Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Документ предусматривает, среди прочего, исключили определение категорий лиц, которые могут быть заемщиками.

Таким образом теперь стать участником программы "Доступная ипотека" под 7% могут не только лица, которые находятся на квартирном учете, молодые семьи, внутренне перемещенные лица, научно-педагогические работники, медики или работники бюджетной сферы.

В конце февраля стало известно, что к программе присоединилось 7 банков – государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, а частные – "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

Программа "Доступная ипотека" стартует в марте.

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Каковы условия получения ипотеки

В правительстве отметили, что на льготную ипотеку могут рассчитывать все категории граждан.

Для этого необходимо иметь минимум 15% от стоимости объекта недвижимости, которая не может превышать 2,5 млн грн.

Заемщику могут согласовать кредит на сумму до 2 млн грн с правом выплаты в течение 20 лет.

Государство будет компенсировать банкам часть процентной ставки, чтобы заемщик за пользование кредитом платил 7% годовых.

Тот, кто получит в рамках программы 1 млн грн, за 20 лет на процентах переплатит 860 тыс. грн (ежемесячный платеж составит 7,7 тыс. грн ежемесячно).

Купить в ипотеку можно готовую квартиру, имущественные права на нее, жилые дома с земельным участком и объекты незавершенного строительства.

К объектам ипотеки выдвигается несколько требований.

Первое – площадь недвижимости. Один человек или семья из двух человек могут получить льготный кредит лишь на 50 кв. м. Дополнительно можно приобрести 20 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Площадь может быть больше, но максимум на 20%. Однако, проценты за дополнительные метры придется платить на общих условиях.

Например, семья из четырех человек может приобрести квартиру площадью не более 108 кв. м, из которых проценты на 90 кв. м будут подпадать под программу, а на 18 кв. м – нет.

Второе – возраст недвижимости – она не должна быть старше трех лет. То есть, в 2021 году льготный кредит будут выдавать на квартиры и дома, построенные с 2018 года.

Все же есть определенные условия и для заемщиков. Заемщиком может быть только гражданин Украины в возрасте до 50 лет, не имеющий в собственности жилья площадью более 50 кв. м.

Максимальный доход заемщика и каждого члена его семьи не должен превышать десять средних зарплат в регионе, где расположен предмет ипотеки.

Для Киева это 218,12 тыс. грн в месяц, Харькова – 119,69 тыс. грн, Днепр – 131,63 тыс. грн, Одессы – 125,53 тыс. грн, Львов – 125,18 тыс. грн.

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Какие документы нужны для оформления ипотеки

Для оформления ипотеки в один из банков нужно предоставить следующий пакет документов.

  • Заявление на участие в программе.
  • Копии паспорта, идентификационного номера, свидетельства о браке и рождении детей (при наличии).
  • Справку о регистрации места жительства заемщика и членов его семьи.
  • Справки о доходах заемщика и членов его семьи за последние шесть месяцев.

В случае просрочки платежа по ипотеке на 30 дней заемщик потеряет помощь от государства до момента погашения задолженности.

Если просрочка превысит 90 дней, то он перестанет быть участником программы, и до конца ипотеки ему будут начислять проценты по стандартным банковским условиям.

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Риски льготного кредитования

Кабмин гарантирует покупателю действие льготной программы на весь срок кредита, то есть до 20 лет. При этом ставка не должна подняться выше заявленных 7% годовых.

Риск заключается в том, что через некоторое время другое правительство может просто отменить ипотеку под 7%. Тогда ипотека станет не льготной, а реальной, и покупателю придется платить банку все проценты.

Следует понимать, что клиент заключает кредитный договор не с правительством, а с банком. Льготная ставка будет применяться к его ипотеке до тех пор, пока банк будет получать соответствующее возмещение из бюджета. Если выплаты приостановятся или прекратятся вовсе, клиент вынужден будет платить по текущим ставкам.

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