Доступная ипотека от государства: Как получить кредит на жилье в Украине

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Правительственная программа "Доступная ипотека" предусматривает ряд требований

Приобретение жилья – проблема для большинства украинцев. Правительство решило помочь гражданам, внедрив доступную ипотеку.

Об условиях кредитования, требованиях к заемщику и недвижимости рассказываем подробнее.

Доступная ипотека от государства

В январе этого года Кабинет министров принял постановление о внесении изменений в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Документ предусматривает, среди прочего, исключили определение категорий лиц, которые могут быть заемщиками.

Таким образом теперь стать участником программы "Доступная ипотека" под 7% могут не только лица, которые находятся на квартирном учете, молодые семьи, внутренне перемещенные лица, научно-педагогические работники, медики или работники бюджетной сферы.

В конце февраля стало известно, что к программе присоединилось 7 банков – государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, а частные – "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

Программа "Доступная ипотека" стартует в марте.

Каковы условия получения ипотеки

В правительстве отметили, что на льготную ипотеку могут рассчитывать все категории граждан.

Для этого необходимо иметь минимум 15% от стоимости объекта недвижимости, которая не может превышать 2,5 млн грн.

Заемщику могут согласовать кредит на сумму до 2 млн грн с правом выплаты в течение 20 лет.

Государство будет компенсировать банкам часть процентной ставки, чтобы заемщик за пользование кредитом платил 7% годовых.

Тот, кто получит в рамках программы 1 млн грн, за 20 лет на процентах переплатит 860 тыс. грн (ежемесячный платеж составит 7,7 тыс. грн ежемесячно).

Купить в ипотеку можно готовую квартиру, имущественные права на нее, жилые дома с земельным участком и объекты незавершенного строительства.

К объектам ипотеки выдвигается несколько требований.

Первое – площадь недвижимости. Один человек или семья из двух человек могут получить льготный кредит лишь на 50 кв. м. Дополнительно можно приобрести 20 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Площадь может быть больше, но максимум на 20%. Однако, проценты за дополнительные метры придется платить на общих условиях.

Например, семья из четырех человек может приобрести квартиру площадью не более 108 кв. м, из которых проценты на 90 кв. м будут подпадать под программу, а на 18 кв. м – нет.

Второе – возраст недвижимости – она не должна быть старше трех лет. То есть, в 2021 году льготный кредит будут выдавать на квартиры и дома, построенные с 2018 года.

Все же есть определенные условия и для заемщиков. Заемщиком может быть только гражданин Украины в возрасте до 50 лет, не имеющий в собственности жилья площадью более 50 кв. м.

Максимальный доход заемщика и каждого члена его семьи не должен превышать десять средних зарплат в регионе, где расположен предмет ипотеки.

Для Киева это 218,12 тыс. грн в месяц, Харькова – 119,69 тыс. грн, Днепр – 131,63 тыс. грн, Одессы – 125,53 тыс. грн, Львов – 125,18 тыс. грн.

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Какие документы нужны для оформления ипотеки

Для оформления ипотеки в один из банков нужно предоставить следующий пакет документов.

Заявление на участие в программе.

Копии паспорта, идентификационного номера, свидетельства о браке и рождении детей (при наличии).

Справку о регистрации места жительства заемщика и членов его семьи.

Справки о доходах заемщика и членов его семьи за последние шесть месяцев.

В случае просрочки платежа по ипотеке на 30 дней заемщик потеряет помощь от государства до момента погашения задолженности.

Если просрочка превысит 90 дней, то он перестанет быть участником программы, и до конца ипотеки ему будут начислять проценты по стандартным банковским условиям.

Риски льготного кредитования

Кабмин гарантирует покупателю действие льготной программы на весь срок кредита, то есть до 20 лет. При этом ставка не должна подняться выше заявленных 7% годовых.

Риск заключается в том, что через некоторое время другое правительство может просто отменить ипотеку под 7%. Тогда ипотека станет не льготной, а реальной, и покупателю придется платить банку все проценты.

Следует понимать, что клиент заключает кредитный договор не с правительством, а с банком. Льготная ставка будет применяться к его ипотеке до тех пор, пока банк будет получать соответствующее возмещение из бюджета. Если выплаты приостановятся или прекратятся вовсе, клиент вынужден будет платить по текущим ставкам.