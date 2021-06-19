Дополнительный платеж за газ: Как может измениться стоимость голубого топлива в Украине

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Эксперты прогнозируют, что платежка может быть немалой

Вопрос оплаты газа - чувствительный и "дорогой" для украинцев. Стоимость голубого топлива ежемесячно меняется и не в сторону уменьшения. Однако не исключено, что кроме газа и его транспортировки потребителям придется платить и за обслуживание внутридомовых газовых систем.

О ситуации на рынке голубого топлива в Украине рассказываем подробнее.

Кто может получить третью квитанцию за газ

Сейчас украинцы платят две квитанции за газ - за потребленное голубое топливо и его транспортировку, однако не исключено, что некоторым украинцам придется платить еще и третью.

В Украине уже вступили в силу законодательные изменения, согласно которым жители многоквартирных домов, кроме платежек за газ и транспортировку, получат счета за обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. При этом техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения не включает в себя текущий и капитальный ремонт систем газоснабжения. Это уже за счет совладельцев многоквартирного дома. Им предоставляется смета, они её оплачивают и получают ремонт. Если нет, то нет, но тогда велика вероятность вообще не получить газ.

Ранее эту сумму закладывали в тариф ЖКХ, и в случае аварийной ситуации ЖЭК устранял все неполадки за свой счет, сообщили СМИ со ссылкой на слова главы Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко.

"Скрытые платежи были всегда, мы просто о них не знали. Но в нулевых стали создавать специализированные предприятия при обл - или горгазах по обслуживанию придомовых сетей. Платить все равно придется тому, на чьем балансе они будут состоять, - так должно быть", - рассказал эксперт.

По его словам, сумму нужно было заложить в тариф, чтобы не делать еще один платеж. Например, операторы газотранспортных сетей могли взять это обслуживание на баланс. "Не удивлюсь, если под это дело будет создана отдельная организация, но тогда и плата будет немаленькой", - подчеркнул Дяченко.

При этом стоимость обслуживания разделят между собственниками квартир, а НКРЭКУ должна будет установить предельный размер такой платы.

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Какие цены на газ действуют в июне

Ряд газопоставщиков повысила июньскую цену на газ по сравнению с майской. Так, месячные предложения газоснабжающих компаний определены от 7,99 грн до 11,89 грн за кубометр. На это указывают обновленные данные на сайте поставщиков газа "Энергореформа".

Больше других вырос июньский тариф на голубое топливо (на 1,39 грн/кубометр) в ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" – с 10,5 грн/кубометр до 11,89 грн/кубометр.

В ООО "ЙЕ Энергия", ООО "Мегаватт Энерго Сервисная компания", ООО "ТАС Энергия страны" месячная стоимость составляет 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр. В ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" цена газа составляет 8,50 грн/ кубометр.

ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания" повысила тариф с 10,5 грн / кубометр в мае до 11,77 грн/кубометр в июне. В ООО "Волыньэлектросбыт" газ подорожал с 7,98 грн/кубометр до 8,89 грн/кубометр. А у ООО "Закарпатэнерго" – с 7,98 грн до 8,88 грн/кубометр.

В ООО "Гласкомерц" цена выросла с 10 грн до 11 грн/кубометр, в ООО "Газпромпостач" – с 10,2 грн до 11,22 грн/кубометр, а в ООО "Хмельницкэнергосбыт" – с 9,6 до 11,5 грн/кубометр.

Будет и удешевление газа на рынке, правда единственное. Мариупольский поставщик ООО "Маргаз" снизил цены на голубое топливо в июне до 8,75 грн/кубометр с 9 гривен в мае.

Компания "КиївГазЕнерджи" - крупнейший поставщик природного газа в Киеве - установила цену населения в рамках годового тарифа в размере 8,7 грн/куб. м (с НДС).

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Чего ждать дальше

Цены на голубое топливо в Украине могут расти и в дальнейшем. Советник министра энергетики Елена Зеркаль сообщила, что стоимость газа может вырасти, если Россия решит прервать транзит "голубого топлива" через Украину.

По ее словам, Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас.

"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - рассказала советник министра.

В условиях прерывания транзита газа через территорию Украины этой зимой, по словам Елены Зеркаль, "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставки газа значительно увеличатся", - отметила Зеркаль.

Подробнее о реализации Россией проекта "Северный поток-2" можно узнать по ссылке.