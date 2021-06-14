Дома из стекла, "пьяные церкви" и перевернутые домики: Архитектура Украины, о которой не расскажут

От уникальных ресторанов в Тернополе до самого длинного дома в мире на Волыни

Перевернутый дом в с. Поляница Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Пандемия дала толчок для развития туризма. Люди стали путешествовать по Украине больше. Но в нашем государстве до сих пор есть достопримечательности, которые уже много лет не появляются в путеводителях для путешественников. Иногда они расположены в пригороде, в других случаях – в отдаленных местах.

Сегодня речь пойдет об архитектуре. И это не привычные советские здания или новостройки. Мы расскажем о самом длинном сооружении мира в Луцке, перевернутых домиках, "пьяных церквях" и о многом другом. Обо всем этом читайте дальше.

"Дом-улей"

Расположен в Луцке. Это самый длинный жилой дом в мире. Его можно увидеть в 33-м микрорайоне на улице Молодежи и проспекте Соборности. Сооружение появилось во второй половине ХХ века. Ее возвели и проектами двух украинских архитекторов: Ростислава Метельницкого и Василия Маловицы.

Конструкция предстает перед туристами в форме 40 домов из белого кирпича высотой от 5 до 9 этажей, которые соединены под углом 120°. Это несколько напоминает пчелиные соты. Длинна самой длинной сплошной части – 1750 м. Если учитывать ответвления, то это 2775 метров. Кроме того, дом имеет около 3000 квартир и 15 тысяч окон.

Дом скульптора Голованя

Также неофициально известен как "Луцкий дом с химерами". Это архитектурный памятник на территории историко-культурного заповедника "Старый Луцк". Его видно на берегу реки Стырь. Автором этого проекта был Р. Метельницкий. Сейчас уже десятки лет памятник достраивает украинский скульптор Николай Головань.

Настоящей ценностью дома является его убранство. Во дворе, на стенах и крыше можно увидеть разнообразные каменные и бетонные скульптуры. Это апостолы, ангелы, львы, монахи. Есть известные исторические фигуры, связанные с городом – князья Витовт и Любарт, Даниил Братковский. На территории возле дома вы увидите более 500 произведений. Внутри расположена инкрустированная камнем и древесиной кухня с кованым камином.

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Дом скульптора Голованя в Луцке Фото из открытых источников

"Старая мельница"

Расположена в Тернополе на улице Бродовской. Это самогонный ресторан. Такое название получил из-за того, что размещен на фундаментах паровой мельницы. Он является одним из самых известных в городе не только благодаря украинской кухне, но и из-за вида. В этом здании хранится более 3000 экспонатов, рассказывающих о традициях, обычаях и быте нашего народа.

Снаружи сооружение имеет причудливый вид. На стенах видны головы драконов и хвост. Сам дом кирпичный. Архитектурные формы напоминают летучий корабль и просто сказочную избушку одновременно. Интерьер украшают гуцульские ковры, украинские рубашки и тому подобное. Есть один зал в австрийском стиле.

Ресторан "Старая мельница" в Тернополе Фото из открытых источников

Дом-корабль

Расположен в Черновцах. Его можно увидеть на пересечении улицы Главной и Шолом-Алейхема. Это один из первых каменных домов и жемчужина архитектурных памятников города. Его возвели в конце XIX века. По легенде, этим занимались два брата.

До сих пор его называют "шифа" – в переводе с немецкого "корабль". У дома зауженный фасад. Это очень похоже на нос корабля. Второй этаж играет роль палубы с помощью просторного балкона, маленькая башня напоминает мачту. Сегодня дом имеет немало легенд.

Дом-корабль в Черновцах Фото из открытых источников

"Пьяная церковь"

Это второе название Свято-Николаевской церкви в Черновцах. Она построена в 1930-х годах в румынском стиле. В создании витражей участвовал художник из Бухареста. Немало элементов сооружения создавали усилиями черновчан. Храм является уникальным – ему представилась возможность быть одним из черновицких святынь, которые не закрыли во времена советской власти. Внутри до сих пор можно увидеть иконы, мощи и многое другое. А внимание путешественников всегда привлекает необычная форма перекрученных бань малых куполов.

Свято-Николаевская церковь в Черновцах Фото из открытых источников

Церковь в форме трезубца

Такую форму имеет Кафедральный собор верховных апостолов Петра и Павла в г. Чортков в Тернопольской области. Его краеугольный камень заложили в 1992 году. Собор открыли и освятили в начале XXI в. Инженером проекта был украинский архитектор Юзеф Зимельс. Святыня имеет высоту 51 м и сочетает стиль византийской базилики и современного веяния.

Кафедральный собор верховных апостолов Петра и Павла в г. Чортков Фото из открытых источников

Перевернутый дом

Расположен в с. Поляница в Ивано-Франковской области. Его можно увидеть по дороге к горнолыжному курорту "Буковель". Здесь часто останавливаются путешественники, чтобы сделать несколько фотографий на память. Снаружи дом перевернут. Всего его площадь около 85 квадратных метров. На первом этаже видно что-то вроде чердака. Если пройти вверх, то можно увидеть помещение с кроватью, стульями и другими вещами. Все это прибито к потолку.

Дом из бутылок

Расположен в селе Богатыровка под Запорожьем. Для его возведения использовали шесть тысяч бутылок из-под игристого вина. Их использовали как недорогую альтернативу кирпичу. Строительство начали еще в 90-х годах ХХ века. Каждую бутылку закладывали на равном расстоянии друг от друга. Затем заливали строительным раствором. После проведенного времени летом семья также узнала, что дом оказался энергоэффективным.

Дом из бутылок под Запорожьем Фото из открытых источников

Дом "Барселона"

Расположен в Днепре. Это частная вилла. Ее построили по мотивам проектов известного испанского архитектора Антонио Гауди. Именно его работы в стиле модерн украшают Барселону. В то же время сооружение в Одессе спроектировал Одесский архитектор. Ее возвели за четыре года. Сегодня она имеет площадь около 750 кв. м и привлекает путешественников.

Дом "Барселона" в Днепре Фото из открытых источников

Напоследок, не забывайте о доме "Волне" в Одессе, который расположен на 11-й станции Большого Фонтана. Это стиль "бионической архитектуры", который заимствует идеи у живой природы.

Дом "Волна" в Одессе Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о необычных памятниках Украины, в котором рассказывается о "Стреле Амура" в Кропивницком и постаменте свиньи в Полтаве.

Также есть материал об уникальных достопримечательностях, где можно прочитать о Вольногорском карьере, гейзерах на Закарпатье и руине святынь.