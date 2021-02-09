Долина дьявола, живописные скалы и дубы, которым сотни лет: Топ самых интересных каньонов Украины, которые стоит посетить
Предлагаем обзор украинских каньонов, которые могут составить конкуренцию мировым достопримечательностям
В Украине есть немало выдающихся мест. И это не только о памятниках архитектуры в мегаполисах, но и о живописных островах на Днепре и загадочных городах-призраках, где сегодня почти никто не живет.
Но многие туристы до сих пор выбирают путешествия за границу. Некоторые даже не догадываются, что в Украине тоже есть места, которые могут конкурировать с мировыми достопримечательностями. Поэтому, сегодня мы рассказываем о каньонах со скалами, водопадами и сотнями гектаров живописной природы.
Днестровский каньон
Является уникальным памятником природы. Он лежит сразу на территории четырех областей: Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой. Общая длина каньона достигает 250 километров. Он является крупнейшим в Европе и Украине. Его скалы имеют возраст около 350-400 миллионов лет.
Каньон образовался вследствие геологического строения местности, тектонических движений, естественного воздействия ветров, а также воды реки Днестр. Здесь сформировался особый микроклимат и в воде живут редкие рыбы и микроорганизмы, существовавшие много веков назад. Некоторые из них занесены в Красную книгу Украины.
Территория каньона входит в Национальный природный парк "Днестровский каньон". Он ежегодно привлекает немало туристов. Здесь вы сможете взглянуть на такие интересные места:
- Одну из крупнейших пещер в мире Оптимистическую и комплекс из около 50 других в Тернопольской области;
- "Скала монахов" возле с. Литячи на левом берегу Днестра ;
- Джуринский водопад высотой в 16 метров, многие считают, что он обладает лечебными свойствами, расположен рядом с С. Нырков Залещицкого района;
- Крутые склоны, много скал и леса
- Другие памятники истории и архитектуры.
Как добраться: путешествие самому стоит начинать с с. Залещики или с г. Галич, куда можно доехать поездом из Киева, Львова, Ивано-Франковска или взять тур.
Смотричский каньон
Расположен между Старым городом и остальными Каменца-Подольского. Он имеет длину в 9 километров и площадь 80 гектаров. Это памятник природы общегосударственного значения. Раньше здесь было Силурийское море. Оно оставило большое количество растений и моллюсков в скалах.
Долина реки Смотрич словно создана природой намеренно, чтобы защищать Каменец-Подольский от врагов. В каньоне туристы могут увидеть водопады и оборонительные комплексы созданные людьми – русские и польские ворота. Также здесь построили мост "Стремительная лань" (также "Бегущая лань" или "Прыткая лань"). Именно с него открывается волшебный вид на каньон. Отсюда можно прыгать с веревкой, если вы любите экстремальные виды спорта.
Над рекой Смотрич расположен Замковый мост. Это один из самых интересных памятников архитектуры ХІV-ХVІІ века. С ней связано несколько легенд и важных исторических событий. По преданию именно под этим мостом спрятан клад турецкого султана. В 1658 году на нем казнили сына гетмана Богдана Хмельницкого – Юрия. Напоследок, в скалах каньона туристы могут увидеть до 20 пещер, в которых хранили порох во время военных действий.
Как доехать: добраться до Каменец-Подольского можно поездом из Киева или Львова, есть прямые автобусы.
Долины парка "Бужский Гард"
Актовский каньон – это провал среди голой степи. Он расположен на реке Мертвовод вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области. Его площадь 250 гектаров. Каньон – уникальный комплекс валунов и экосистем. Это природный комплекс, который является частью регионального ландшафтного парка "Бужский Гард".
Иногда каньон называют "Малый Крым" или "Долина Дьявола", потому что гранитно-базальтовые горы по структуре и возрасту напоминают крымские. По преданию огромными каменными глыбами, свисающими над р. Мертвовод, скифы спускали своих правителей в последний путь. Предполагают, что именно из-за такого ритуала река получила такое название. Также существует легенда, в которой говорится об одном из татарских набегов, когда жители сварили ядовитый отвар и вылили в реку. Татары вроде бы выпили воды из нее и умерли.
Кроме того, в этой долине скифы проводили свои ритуалы. Лучшее время сюда ехать – летом. Вы сможете увидеть каньон глубиной в 50 метров, а также крутые и неприступные скалы. На реке сплавов нет из-за сложного рельефа, но это одно из лучших мест для скалолазания. Если вы хотите испытать свои силы и получить острые ощущения, стоит подниматься вверх по течению.
Другие каньоны:
Арбузинский – расположен вблизи с. Трикраты, довольно похож на предыдущий, но имеет длину всего 1,5 километра и валуны вместо скал;
Белые скалы - когда-то здесь добывали мел, раньше место не было очень популярным. Его можно осмотреть за час, расположенный возле Арбузинского.
Как добраться: Из Вознесенска нужно ехать в с. Трикраты Николаевской области, затем по брусчатке к Актовому, проезжая Арбузинский каньон.
Букский каньон
Расположен на 800 м ниже плотины бывшей ГЭС на реке Горный Тикич в пгт Буки Маньковского района Черкасской области. Он является одним из самых красивых мест в Украине. Каньон – это скалистый берег с выступами серого гранита. Его длина около 2,5 км, а ширина – 80 метров.
Это памятник природы местного значения с 1975 года. Возраст скал здесь достигает от 2 до 3,2 миллиардов лет. Перед входом в каньон туристов ждет водопад Вир, чьи воды стремительно стекают глыбами из гранита. Рядом в XIX веке построили большую водяную мельницу.
Поселок городского типа Буки отличается также оригинальными и живописными ландшафтами. Он предстает перед туристами как будто в горах в отличие от преимущественно равнинной территории Маньковского района. Сюда часто приезжают просто отдохнуть или полазить на скалах.
Как доехать: автобус Киев – Маньковка от центрального автовокзала (метро "Демеевская").
Другие каньоны
Тетеревский каньон. Имеет ширину от 20 до 100 метров, а высоту кое-где в 30 м. По его дну протекает река Тетерев. Местами она глубокая или мелкая. Временами напоминает горный ручей. Кстати, здесь часто устраивают сплавы на байдарках. Вдоль нее, в с. Дениши, одно из любимых мест скалолазов всей страны. Реку окружают скалистые берега, которые покрыты лесом, где растут 500-летние дубы.
Как добраться: доехать до с. Дениши из г. Житомира.
Богуславское Гранитное обнажение. Расположен в Киевской области на р. Рось. Это территория ландшафтного парка Богуславль. Памятник имеет возраст примерно 2 миллиарда лет. Его длина 1,5 км, а высота скал 10-12 метров. Тут можно посмотреть на валуны и природные пейзажи, а также искупаться в месте, которое называют "Яма".
Как доехать: автобусом из Киева, Переяслав-Хмельницкого, Черкасс, Белой Церкви.
Напоминаем, что мы писали о дворцах Украины, где туристы могут увидеть кристально-бронзовые люстры, необычный интерьер и комнаты, где жили выдающиеся шляхтичи и гетманы.
Также у нас есть материал об интересных локациях недалеко от столицы, где мы рассказали о музее в Пирогово, Киевском море и самой большой пещере Геонавт в Киевской области.