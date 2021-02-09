Долина дьявола, живописные скалы и дубы, которым сотни лет: Топ самых интересных каньонов Украины, которые стоит посетить

Предлагаем обзор украинских каньонов, которые могут составить конкуренцию мировым достопримечательностям

Актовский каньон на Николаевщине, который называют " Долиной дьявола" Фото из открытых источников

В Украине есть немало выдающихся мест. И это не только о памятниках архитектуры в мегаполисах, но и о живописных островах на Днепре и загадочных городах-призраках, где сегодня почти никто не живет.

Но многие туристы до сих пор выбирают путешествия за границу. Некоторые даже не догадываются, что в Украине тоже есть места, которые могут конкурировать с мировыми достопримечательностями. Поэтому, сегодня мы рассказываем о каньонах со скалами, водопадами и сотнями гектаров живописной природы.

Днестровский каньон

Является уникальным памятником природы. Он лежит сразу на территории четырех областей: Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой. Общая длина каньона достигает 250 километров. Он является крупнейшим в Европе и Украине. Его скалы имеют возраст около 350-400 миллионов лет.

Пейзажи Днестровского каньона Фото из открытых источников

Каньон образовался вследствие геологического строения местности, тектонических движений, естественного воздействия ветров, а также воды реки Днестр. Здесь сформировался особый микроклимат и в воде живут редкие рыбы и микроорганизмы, существовавшие много веков назад. Некоторые из них занесены в Красную книгу Украины.

Джуринский водопад Фото из открытых источников

Территория каньона входит в Национальный природный парк "Днестровский каньон". Он ежегодно привлекает немало туристов. Здесь вы сможете взглянуть на такие интересные места:

Одну из крупнейших пещер в мире Оптимистическую и комплекс из около 50 других в Тернопольской области;

"Скала монахов" возле с. Литячи на левом берегу Днестра ;

Джуринский водопад высотой в 16 метров, многие считают, что он обладает лечебными свойствами, расположен рядом с С. Нырков Залещицкого района;

Крутые склоны, много скал и леса

Другие памятники истории и архитектуры.

Как добраться: путешествие самому стоит начинать с с. Залещики или с г. Галич, куда можно доехать поездом из Киева, Львова, Ивано-Франковска или взять тур.

Обзор Днестровского каньона из скал Фото из открытых источников

Смотричский каньон

Расположен между Старым городом и остальными Каменца-Подольского. Он имеет длину в 9 километров и площадь 80 гектаров. Это памятник природы общегосударственного значения. Раньше здесь было Силурийское море. Оно оставило большое количество растений и моллюсков в скалах.

Смотрицкий каньон в Каменце-Подольском Фото из открытых источников

Долина реки Смотрич словно создана природой намеренно, чтобы защищать Каменец-Подольский от врагов. В каньоне туристы могут увидеть водопады и оборонительные комплексы созданные людьми – русские и польские ворота. Также здесь построили мост "Стремительная лань" (также "Бегущая лань" или "Прыткая лань"). Именно с него открывается волшебный вид на каньон. Отсюда можно прыгать с веревкой, если вы любите экстремальные виды спорта.

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Мост " стремительная лань" Фото из открытых источников

Над рекой Смотрич расположен Замковый мост. Это один из самых интересных памятников архитектуры ХІV-ХVІІ века. С ней связано несколько легенд и важных исторических событий. По преданию именно под этим мостом спрятан клад турецкого султана. В 1658 году на нем казнили сына гетмана Богдана Хмельницкого – Юрия. Напоследок, в скалах каньона туристы могут увидеть до 20 пещер, в которых хранили порох во время военных действий.

Как доехать: добраться до Каменец-Подольского можно поездом из Киева или Львова, есть прямые автобусы.

Каменец - Подольская крепость и замковый мост Фото из открытых источников

Долины парка "Бужский Гард"

Актовский каньон – это провал среди голой степи. Он расположен на реке Мертвовод вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области. Его площадь 250 гектаров. Каньон – уникальный комплекс валунов и экосистем. Это природный комплекс, который является частью регионального ландшафтного парка "Бужский Гард".

Иногда каньон называют "Малый Крым" или "Долина Дьявола", потому что гранитно-базальтовые горы по структуре и возрасту напоминают крымские. По преданию огромными каменными глыбами, свисающими над р. Мертвовод, скифы спускали своих правителей в последний путь. Предполагают, что именно из-за такого ритуала река получила такое название. Также существует легенда, в которой говорится об одном из татарских набегов, когда жители сварили ядовитый отвар и вылили в реку. Татары вроде бы выпили воды из нее и умерли.

Актовский каньон в Николаевской области find-way.com.ua

Кроме того, в этой долине скифы проводили свои ритуалы. Лучшее время сюда ехать – летом. Вы сможете увидеть каньон глубиной в 50 метров, а также крутые и неприступные скалы. На реке сплавов нет из-за сложного рельефа, но это одно из лучших мест для скалолазания. Если вы хотите испытать свои силы и получить острые ощущения, стоит подниматься вверх по течению.

Другие каньоны:

Арбузинский – расположен вблизи с. Трикраты, довольно похож на предыдущий, но имеет длину всего 1,5 километра и валуны вместо скал;

Арбузинський каньйон в парке "Бугский гард" Фото из открытых источников

Белые скалы - когда-то здесь добывали мел, раньше место не было очень популярным. Его можно осмотреть за час, расположенный возле Арбузинского.

Белые скалы, где раньше добывали мел на Николаевщине Фото из открытых источников

Как добраться: Из Вознесенска нужно ехать в с. Трикраты Николаевской области, затем по брусчатке к Актовому, проезжая Арбузинский каньон.

Букский каньон

Расположен на 800 м ниже плотины бывшей ГЭС на реке Горный Тикич в пгт Буки Маньковского района Черкасской области. Он является одним из самых красивых мест в Украине. Каньон – это скалистый берег с выступами серого гранита. Его длина около 2,5 км, а ширина – 80 метров.

Это памятник природы местного значения с 1975 года. Возраст скал здесь достигает от 2 до 3,2 миллиардов лет. Перед входом в каньон туристов ждет водопад Вир, чьи воды стремительно стекают глыбами из гранита. Рядом в XIX веке построили большую водяную мельницу.

Поселок городского типа Буки отличается также оригинальными и живописными ландшафтами. Он предстает перед туристами как будто в горах в отличие от преимущественно равнинной территории Маньковского района. Сюда часто приезжают просто отдохнуть или полазить на скалах.

Как доехать: автобус Киев – Маньковка от центрального автовокзала (метро "Демеевская").

Буцкий каньон Фото из открытых источников

Другие каньоны

Тетеревский каньон. Имеет ширину от 20 до 100 метров, а высоту кое-где в 30 м. По его дну протекает река Тетерев. Местами она глубокая или мелкая. Временами напоминает горный ручей. Кстати, здесь часто устраивают сплавы на байдарках. Вдоль нее, в с. Дениши, одно из любимых мест скалолазов всей страны. Реку окружают скалистые берега, которые покрыты лесом, где растут 500-летние дубы.

Как добраться: доехать до с. Дениши из г. Житомира.

Тетеревский каньон в Житомирской области Фото из открытых источников

Богуславское Гранитное обнажение. Расположен в Киевской области на р. Рось. Это территория ландшафтного парка Богуславль. Памятник имеет возраст примерно 2 миллиарда лет. Его длина 1,5 км, а высота скал 10-12 метров. Тут можно посмотреть на валуны и природные пейзажи, а также искупаться в месте, которое называют "Яма".

Как доехать: автобусом из Киева, Переяслав-Хмельницкого, Черкасс, Белой Церкви.

Богуславское Гранитное обнажение на Киевщине Фото из открытых источников

Напоминаем, что мы писали о дворцах Украины, где туристы могут увидеть кристально-бронзовые люстры, необычный интерьер и комнаты, где жили выдающиеся шляхтичи и гетманы.

Также у нас есть материал об интересных локациях недалеко от столицы, где мы рассказали о музее в Пирогово, Киевском море и самой большой пещере Геонавт в Киевской области.