До 85 тыс. грн или 12 лет заключения: Как изменили наказание за нарушение ПДД в Украине

Штрафы за нарушение ПДД выросли до нескольких десятков тысяч гривен

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В Украине повысили штрафы за нарушение правил дорожного движения – размеры за некоторые из них выросли до 50-80 тысяч гривен. К тому же пересмотрели и уголовное наказание нарушителей.

Нововведение вступило в силу несколько дней назад, однако некоторым уже начислили новые штрафы.

За какие нарушения сколько придется оплатить рассказываем дальше.

Новые штрафы за нарушение ПДД

С 17 марта в Украине действуют новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Соответствующие изменения предусмотрены Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" № 1231-IX.

В целом за некоторые нарушения размеры штрафов значительно выросли.

Новые штрафы за нарушение ПДД Слово и Дело

Минимальный штраф. Документом установлено, что минимальный штраф в размере 510 грн придется уплатить за:

непристегнутый ремень (за повторное – от 5 до 10 суток ареста или лишение прав на срок от 3 до 10 суток);

отсутствие шлема у мотоциклиста (за повторное – от 5 до 10 суток ареста или лишение прав на срок от 3 до 10 суток);

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры и нарушение правил проезда перекрестков, остановок и обгона;

проезд на запрещающий сигнал светофора.

За превышение максимально разрешенной скорости на более 50 км/ч нарушителям придется заплатить от 510 до 1700 гривен.

Отсутствие водительского удостоверения. За вождение без удостоверения будут штрафовать на 425 гривен, если же прав вообще нет – 3400 гривен.

Для водителей, которые были лишены прав, но сели за руль, предусматривается штраф в размере 20 400 гривен с лишением водительского удостоверения на срок от одного до пяти лет.

Наказание за ДТП. За совершение дорожно-транспортного происшествия, во время которого пострадавший получил травмы средней тяжести, правонарушитель должен заплатить штраф от 51 до 85 тысяч гривен, или ему грозит арест на срок до шести месяцев. Ранее взыскание составляло от 3400 до 8500 гривен.

Если же такое нарушение было совершено в состоянии опьянения, то предусматривается лишение свободы до трех лет, в случае смерти потерпевшего – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, если же водитель был выпивший – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Когда водитель сбегает с места дорожно-транспортного происшествия, то его накажут штрафом в размере 3400 гривен, с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет или арестом на срок от 10 до 15 суток.

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К тому же управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии, или отказ водителя проходить освидетельствование на предмет опьянения предусматривает штраф на сумму 17 тысяч гривен. При повторном нарушении – штраф в размере 34 тысячи гривен и лишение удостоверения на три года. Если третье в течение года – 51 тысяча штрафа и лишение прав на 10 лет.

Если же водитель за рулем не пропустил скорую помощь или другую экстренную службу, то придется заплатить 680 гривен.

Штрафы для других участников дорожного движения. Кстати, для пешеходов и велосипедистов тоже повысили штрафы: за переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора – до 255 грн, за нарушение правил велосипедистом – до 340 грн.

Кто получил новые штрафы

В Киевской и Ровенской областях выписали первые штрафы согласно нововведениям за нарушение правил дорожного движения.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что водителя в селе Чайки Киевской области лишили права управления, однако, он повторно сел за руль. За это он был привлечен к ответственности, которая предусмотрена ч. 4 ст. 126 КУоАП, и получил штраф в размере 20 400 грн (ранее эта сумма достигала 510 грн).

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При этом добавляется, что еще одним нарушителем оказался житель Ровно, который получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 Кодекса административный правонарушений управление транспортом без наличия водительского удостоверения. Если раньше штраф за такое нарушение был 510 грн, а с сегодняшнего дня взыскание налагается в размере – 3400 грн.