До 35 грн в час: Как планируют пересмотреть тарифы на парковку в центре Киева

Тарифы на парковку пересмотрят в столице впервые за 12 лет

Фото из открытых источников

Вопрос парковки в столице сложный и до сих пор не решен. Несмотря на наличие специальных площадок автомобилисты нередко паркуют транспортные средства и там где разрешено, и там где нет.

Столичные власти взялись за решение этой проблемы - решили пересмотреть тарифы на парковку. По мнению инициаторов такой шаг решит несколько вопросов.

Подробнее о вероятном повышении цен на парковку и ситуация со столичными парковками в материале "Першого Незалежного".

Сколько будет стоить парковка?

В горсовете отметили, что тарифы на парковку в центре Киева не менялись с 2009 года. Аргументами необходимости повышения цен традиционно стало подорожание оборудования, энергоносителей и рост зарплаты парковщиков.

Отныне предлагается установить следующие тарифы на парковку:

в центральной части Киева - не более 35 грн/час;

на прицентральных территориях города – не более 25 грн/час.

При этом стоимость парковки в спальных районах хотят оставить без изменений – по 5 гривен в час.

Цены на однодневные и месячные абонементы на парковку в центре Киева также планируют увеличить. Их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа в конкретной части Киева и промежутка времени, на который предоставляется услуга. В КГГА обещают значительные скидки для владельцев однодневных и месячных абонементов: на дневной абонемент в центре – 28% от полной стоимости; на месячный абонемент в центре – 50%.

В прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40%. В КГГА напомнили также, что город разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку. Это поможет водителям избежать оплаты парковки "самозванцам" и очистить улицы столицы от нелегальных парковщиков.

Зачем повышать цены?

Еще в январе 2020 года в КГГА хотели повысить цены на парковку в центральной части Киева – тогда в планах было повышение тарифа до 50 гривен в час.

Но за пересмотр тарифов взялись только сейчас - для того, чтобы выполнить такие задачи:

урегулировать спрос и предложение на парковочные места в центре города;

разгрузить центральную часть Киева;

снизить количество заторов и уровень выхлопных газов в городе;

сделать центр города удобным для всех участников дорожного движения.

Также столичные власти подчеркивают, что принципиальным будет решение обеспечить киевлянам бесплатную парковку ночью, в выходные и праздничные дни.

Фото из открытых источников

Киевская городская власть инициировала обсуждение тарифов на парковку в центре города, опубликовав соответствующий проект распоряжения на сайте Киевской городской государственной администрации.

Куда пойдут "парковочные" деньги водителей?

Большую часть доходов города от парковки направят в специальный фонд городского бюджета. Оттуда в дальнейшем будет осуществляться финансирование мероприятий по развитию общественного транспорта, совершенствованию схем дорожного движения и повышению безопасности киевлян на улицах города.

За прошлый 2020 год от оплаты за дневную парковку в столичный бюджет поступило всего около 22 миллионов гривен. В то же время, учитывая, что количество автомобилей в городе ежегодно растет, средства от уплаты за парковку могут быть более существенным источником наполнения городского бюджета.

Об онлайн-карте парковок в Киеве

В апреле этого года было обновлено приложение "Киев Цифровой" – там появились: функция возврата эвакуированного автомобиля с помощью QR-кода, онлайн-карта всех коммунальных и частных парковок Киева и возможность онлайн-платы за паркоместо.

Далее в планах – доработка приложения и возможность видеть свободные парковочные места на частных автоматизированных парковках в режиме реального времени. Также можно будет сразу же расплатиться за парковку.

Кроме этого, владельцы автомобилей смогут оперативно возвращать свое транспортное средство после эвакуации. Для этого в приложении нужно будет произвести оплату, сфотографировать все необходимые документы, а после этого с помощью QR-кода забрать свой автомобиль со штрафплощадки.

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О сенсорных парковках в Киеве

Весной в Киеве на Бессарабской площади городские власти установили новые экспериментальные сенсорные парковки. Суть нововведения: камеры фиксируют номера автомобиля, останавливающегося на паркоместе, и контролируют оплату за парковку. Проект был рассчитан на 60 дней – в этот период плату с водителей не брали.

Было установлено восемь приборов фотофиксации нарушений правил остановки / стоянки / парковки и шесть платежных терминалов, оборудованных тремя камерами и двенадцатью сенсорными датчиками, вмонтированными в места для парковки.

Киев условно поделен на три парковочные зоны. Зона І расположена в историческом центре Киева, и парковка здесь сейчас дороже всего - 10 грн в час. Дальше от центра, в зоне II, стоянка стоит 7 грн в час, а еще дальше – в зоне III – 5 гривен в час. Самым выгодным среди способов парковки покупка парковочных талонов на месяц или квартал. Месячные талоны стоят от 315 до 630 гривен, а квартальные – 1465 гривен.