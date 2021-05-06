Дистанционное обучение и новые нормы питания: Чего ожидать школьникам в следующем учебном году

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Школьники в некоторых регионах Украины могут продолжить обучение в июне

Нынешний учебный год принес много вызовов и педагогам, и школьникам, и родителям. Если в прошлом году из-за пандемии коронавируса пришлось организовать часть учебного процесса, то в этом учебном году пришлось полностью приспосабливаться к противоэпидемическим ограничениям и запретам.

В МОН предусматривают, что практика дистанционного обучения может продолжиться и с сентября 2021 года. К тому же, предполагаются еще некоторые изменения.

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Как закончится учебный год в 2021 году

С 5 мая в некоторых регионах Украины, которые в апреле находились в красной зоне карантина, возобновили обучение в школах. Например, за парты вернулись школьники во Львове и Киеве. Однако из-за введенных из-за коронавируса перерывов в учебном процессе школьники могут продолжить обучение и в июне.

Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко рассказал: "В основном все идет по плану, дистанционное обучение - это форма обучения, и это нормально в нынешних условиях. Но у нас есть учебные заведения, школы, особенно в западной части Украины, где, как вы знаете, часто объявляли чрезвычайные обстоятельства и продолжались каникулы. И возможно, что именно там будет потребность, хотя это может быть и в других регионах также, продолжать это обучение и в июне", - отметил он.

По словам Кононенко, согласно законодательству, учебное заведение самостоятельно может принимать решение о режиме работы учебного заведения. Поэтому ответственность за эти вопросы лежит на директоре и зависит от вердикта педагогического коллектива. К тому же, 175 дней, которые являются обязательными для обучения, должны быть выполненными учебными заведениями.

Также, в этом году нардепы освободили выпускников этого года от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации. Такой шаг имеет целью "минимизировать риски заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) во время оценивания результатов обучения учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования", а также обеспечить выпускников возможностью получить в установленном законодательством порядке документы о получении полного общего среднего образования.

Как школьники будут учиться после летних каникул

В Минобразования Украины рассказали, что новый учебный год и возможное дистанционное обучение с сентября 2021 года будет зависеть от эпидемической ситуации в стране. В то же время до конца текущего учебного года также не отклонена вероятность дистанционного обучения.

"Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. МОН стремится к тому, чтобы быстрее вернуть всех учеников и студентов в школу, учреждения профессионального (профессионально-технического) и высшего образования", – рассказали в ведомстве.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер добавила, что на возвращение детей в школы будут влиять темпы вакцинации.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим, если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета, то да, дети смогут вернуться к привычному обучению осенью", – отметила она.

Изменения в питании школьников

С 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые нормы питания, которые утвердили в конце марта.

И. о. руководителя экспертной группы по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздравом Татьяна Скапа рассказала, что новые нормы будут действовать не только в школах, но и дошкольных учебных заведениях, учреждениях профтехобразования, учреждениях оздоровления и отдыха.

Скапа подчеркнула, что результаты опроса, который провели в 2018 году при поддержке ЮНИСЕФ, свидетельствуют об избыточном весе у примерно 12% парней и 8% девушек в возрасте 11-18 лет.

Еще одним важным моментом является то, что дети потребляют 20% блюд из мяса с высокообработанными продуктами и колбасными изделиями, а они содержат значительное количество соли. Учитывая это, из норм питания убрали обработанные мясные и рыбные блюда.

Кроме этого, в новых нормах питания нет кондитерских изделий, поскольку они содержат большое количество сахара и трансжиры, ограничивается потребление соков из-за содержания в них большого количества сахаров.

Как отмечается, в новые нормы также не вошли консервы (мясные, рыбные, овощные) из-за высокого содержания соли и возможного наличия консервантов. Также уменьшено потребление хлеба и картофеля.

Зато новые нормы питания предусматривают увеличение потребления молока и кисломолочных продуктов, круп, бобовых.

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Стоит также отметить, что сейчас в Украине в 800 случаях (23%) из проанализированных 3,5 тысячи ежедневных школьных меню выявлены нарушения норм здорового питания.