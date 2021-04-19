Дипскандал между Украиной и Россией, вакцинация препаратом Pfizer и смерть Яворивского: Главное за выходные

Началась новая рабочая неделя, поэтому актуализируем главные новости выходных

Владимир Яворивский, фото LIGA

В России задержали украинского консула Александра Сосонюка, ему инкриминировали якобы получение закрытой информации. РФ требует, чтобы украинский дипломат покинул страну. Украина также решила выслать из страны старшего дипломата посольства РФ.

Среди прочего - в Украине начали вакцинацинировать граждан препаратом Pfizer.

О главных новостях выходных рассказываем подробнее.

Дипломатический скандал между Украиной и Россией

В пятницу, 16 апреля, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в Санкт-Петербурге задержали консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Украинский дипломат якобы получил закрытую информацию из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка, в РФ "нежелательно", поэтому ему рекомендуют уехать из страны. Он должен уехать из России до 22 апреля.

Фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел отреагировали на задержание украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге и назвали такие действия России "очередной провокацией".

Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве.

Позже стало известно, что фамилия старшего дипломата посольства РФ Черников.

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Корабли РФ в Черном море

Отряд российских кораблей Каспийской флотилии (КФЛ) зашел в Черное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Переход из Каспийского в Черное море совершили три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

Российские корабли в проливе Босфор Sabah

А тем временем, в Турции заявили, что два десантных корабля Северного флота России прошли через пролив Босфор и вошли в акваторию Черного моря.

Прививка вакциной Pfizer в Украине

В воскресенье, 18 апреля, в Киевской области начали делать прививку от коронавируса COVID-19 вакциной Сomirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

Вакцина Pfizer Фото из открытых источников

Область получила первые 1170 доз, они предназначены прежде всего для работников и жителей домов престарелых.

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Оформление выплаты ФЛП

С 19 апреля начинается оформление выплат ФЛП, чей бизнес пострадал из-за ограничения карантина. Компенсацию в размере 8 тысяч гривен смогут получить предприниматели и наемные работники из регионов красной зоны.

При этом их вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 19 апреля в Украине выявили 1 953 016 случаев коронавируса, 1 487 677 человек выздоровели, 40 000 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 6 506 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 253 ребенка и 98 медработников. За сутки умерли 214 человек, выздоровели – 5 598 пациентов, госпитализированы 2 387 человек.

В мире по состоянию на утро 19 апреля обнаружили 142 017 767 случаев коронавируса, 120 554 767 человек выздоровели, 3 033 003 - умерли.

Умер писатель и политический деятель Владимир Яворивский

На 79-м году жизни умер украинский писатель, общественно-политический деятель, Владимир Яворивский.

Владимир Яворивский Фото из открытых источников

Он был народным депутатом Украины I, II, IV-VІІ созывов. Его называют одним из основателей Народного руха Украины, также возглавлял Киевский координационный совет.

С 2001 по 2011 год Яворивский стоял во главе Национального союза писателей Украины.

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе НВФ осуществили 8 нарушений "тишины". Обстрелы зафиксировали вблизи населенных пунктов Водяное, Старогнатовка, Пески, Катериновка, Авдеевка, Широкино.

В результате обстрелов погиб один боец ООС и еще один получил ранения.

С начала суток НВФ трижды обстреливали позиции ООС возле населенных пунктов Южное, Майорск, Зайцево.

А тем временем Папа Римский Франциск заявил, что с тревогой следит за событиями на востоке Украины, и призвал предотвратить обострение конфликта в регионе.

Прогноз погоды

По данным синоптиков сегодня погода в Украине будет преимущественно сухой, но облачной. А на западе страны сегодня еще кое-где удержатся дожди. Температура воздуха на западе страны будет колебаться от +11 до +13 днем и от +3 до +6 ночью. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют от +11 до +15 днем и от +3 до +7 ночью.

Прогноз погоды на 19 апреля Укргидрометцентр

В Киеве сегодня прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха в столице сегодня будет колебаться от +11 до +13 градусов днем, а ночью термометры покажут от +2 до +4 градусов.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook самым интересным для читателей стал комментарий гостей ток-шоу "противостояние" о поездке Зеленского в Париж.

Нас підтримують на словах з 2014 року! Гості ток-шоу "Протистояння" про поїздку Зеленського в Париж ???? Нас підтримують на словах з 2014 року! Гості ток-шоу "Протистояння" про поїздку Зеленського в Париж ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Пятница, 16 апреля 2021 г.

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