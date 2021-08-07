Девственные леса, озера и горы: Отдых в Швеции, или Где искать ледяные отели и полярное сияние

Ищем интересности в Лапландии, Стокгольме и других регионах

Ледяной отель в Швеции Фото из открытых источников

Швеция – это государство в Скандинавии. Сегодня она известна благодаря музыкальной группе ABBA, автомобилям Volvo и магазину IKEA. В то же время эта страна имеет живописные рыбацкие деревни, бесконечное летнее солнце и нетронутую природу.

Здесь вы сможете провести ночь в ледяных отелях, увидеть старинные крепости и преодолеть туристические тропы длиной более 400 километров. А в некоторых местах будет возможность поужинать с викингами. Почему именно Швеция и что там смотреть путешественникам, читайте далее в нашем материале.

Топ интересных фактов о Швеции

Любая страна имеет свои особенности. Их довольно много и в Швеции. Если вы до сих пор не знаете, стоит ли ехать сюда, прочитайте несколько интересных фактов о стране:

Швеция – родина викингов. Они путешествовали в Финляндию, Балтийские страны, Белоруссию, Украину и тому подобное. Также совершали набеги на Константинополь, а затем были на службе у Византийского императора. Шведские викинги, известные как "русы", считаются праотцами Киевской Руси.

Столица страны – Стокгольм. В ней есть метрополитен, который имеет 100 станций. Он считается шедевром современного искусства. Это самая длинная подземная галерея в мире. Самые интересные станции метро можно увидеть на синей линии.

Стокгольмский метрополитен Фото из открытых источников

Большая часть территории страны покрыта лесами.

Швеция – одна из немногих стран, в которой до сих пор есть монарх. Король Карл XVI Густав получил права на управление в 1973 году. Полномочия его весьма ограничены – он лишь представляет страну на международной арене.

Это одна из самых чистых стран мира. Здесь перерабатывают 99% мусора. Его даже покупают в других государствах.

Около 200 лет Швеция не участвует в конфликтах. Последнее военное противостояние было в 1814 году.

Именно здесь ежегодно вручают самую престижную научную премию мира – Нобелевскую.

Леса Швеции Фото из открытых источников

Ледяной отель – Icehotel

Если вы попали в страну, то путешествие стоит начинать именно отсюда. Отель существует уже десятки лет. Он расположен в шведской части Лапландии, возле деревни Юккасъярви. Это самое большое сооружение такого типа в мире. Уже не первый год его сооружают из снега и ледяных блоков.

К процессу привлекают опытных художников и дизайнеров. В отеле есть обычные номера и класса "люкс". Обычно температура в них – около -5 °C. Гостям придется спать на оленьих шкурах и толстых матрасах. Также внутри вы увидите разнообразные скульптуры и мебель из льда, бар и немало тематических залов.

Отель работает с декабря по апрель. Если вы хотите в нем остаться, то за сутки в декабре 2021 года придется отдать минимум 23 163 грн или 7400 шведских крон. Ближайший аэропорт – Кируна.

Абиску

Это сельское поселение и одноименный национальный парк в шведской провинции Норрботтен. Здесь расположен специальный центр Aurora Sky Station. Его считают лучшим местом на планете для созерцания полярного сияния.

Согласно статистике в этой местности больше безоблачных дней, чем в других регионах Европы. Поэтому шансы увидеть полярное сияние здесь – около 80%. Жилье в Абиску найти тоже не проблема. А чтобы повысить свои шансы взглянуть на уникальное природное явление, можно воспользоваться специальным ресурсом для мониторинга появления сияния.

Полярное сияние в Абиску Фото из открытых источников

Кунгследен

В переводе со шведского это означает "королевский путь". Кунгследен – туристическая тропа на западе Швеции, длиной около 450 км. Ее начали прокладывать в ХХ веке, чтобы сделать Лапландию более доступной для путешественников. На маршруте вас будут ждать леса, озера и дикие животные.

Многие туристические компании и гиды прокладывают путь через гору Кебнекайсе – самую высокую точку Швеции. На этой тропе встречаются аутентичные деревни, речные долины и альпийские луга. Напоследок, во время этого путешествия будет возможность увидеть полярный день: солнце не заходит за горизонт.

Гора Кебнекайсе - самая высокая точка Швеции Фото из открытых источников

Марстранд

Это шведский город в коммуне Кунгельв. Предполагают, что оно предстало в XIII веке. Причиной этого было увеличение добычи сельди в регионе, который тогда принадлежал Норвегии. Уже при господстве Швеции здесь возвели Карлстенскую крепость. Чтобы ее увидеть, до сих пор приезжает немало путешественников. Кроме того, внутри нее обычно организуют настоящий ужин с викингами. В городе также будет возможность попробовать немало блюд из морепродуктов.

Марстранд Фото из открытых источников

Веттерн

Озеро Веттерн является вторым по величине в Швеции. Оно имеет длину 129 км и ширину – 28 км По размерам занимает пятое место в Европе. Питается оно подземными водами. Его глубина – около 119 км В озере водятся десятки видов рыб. Ее можно ловить, но не сетями. Водоем долго не покрывается льдом. Довольно часто здесь проводят соревнования по вылову рыбы.

Озеро Веттерн в Швеции Фото из открытых источников

Стокгольм

Это столица и крупнейший город Швеции. Именно здесь расположены основные органы государства: главная резиденция короля, правительство и риксдаг – парламент. Более трети территорий города занимают парки и другие зеленые зоны. Совсем недалеко от населенного пункта есть нетронутая природа – там люди преимущественно не жили.

Большинство архитектурных памятников можно увидеть в Старом городе. Главной жемчужиной считают Королевский дворец в барочном стиле. Его возвели в конце XVII века. Также стоит посетить церковь Риддарголма, где до 1950 года происходили захоронения шведских монархов.

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Королевский дворец в Стокгольме Фото из открытых источников

Скансен

Музей под открытым небом расположен на острове Юргорден. Основан в 1891 году. Это первый этнографический музей такого типа в мире. Здесь вы увидите 150 домов и усадеб ХVIII-XX века. В них отражен интерьер, демонстрирующий жизнь людей того периода. Также есть кузены, пекарни и мастерские.

Работники музея проводят тематические экскурсии. На этой территории расположен небольшой зоопарк. Там живут дикие и домашние животные. Ежегодно в музее празднуют немало национальных праздников.

Музей-скансен в Швеции Фото из открытых источников

Национальный парк "Сарек"

Является одной из старейших достопримечательностей Европы. Расположен в провинции Лапландия. Основан в 1909 году. Входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом регионе часто идут дожди. Рельеф скалистый – есть 8 вершин, высота которых превышает 2000 метров.

К таким условиям приспособилось немало животных. Здесь водятся зайцы, олени, косули, рыси и лоси. В воде попадается форель. На территории парка насчитывается около 100 ледников. Туристической инфраструктуры в нем нет. Ни тропинок, ни мостов. Но это не мешает путешественникам.

Национальный парк Сарек в Швеции Фото из открытых источников

Это лишь небольшая часть того, что можно увидеть в Швеции. Не забывайте о тропе рунических камней в Сигтуне и других интересных местах.

Напоминаем, что раньше выходил материал об интересных местах Румынии, в котором рассказывается о Замке Дракулы, соляной шахте с подземным озером и ледниковом озере Балеа.

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