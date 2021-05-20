Деревянные храмы без гвоздей, мистические леса и имения: Что посмотреть возле трассы М29 Харьков – Днепр

От парков в Харькове до достопримечательностей Новомосковска и окрестностей

Трасса М29 Харьков-Днепр Фото из открытых источников

Возле автодорог Украины есть немало интересных мест. Например, рядом с трассой М03 Киев – Харьков можно увидеть заказники с краснокнижными растениями, мемориалы и локации съемки культовых фильмов эпохи СССР.

Но это лишь один из многих вариантов интересного путешествия. Сегодня к вашему вниманию – дорога из Харькова в Днепр. Вдоль нее есть не только заказники и мемориалы, но и немало других мест. Поэтому, где делать остановки во время путешествия по трассе М29 Харьков – Днепр, читайте далее в нашем материале.

Парк "Юность"

Расположен на улице Полтавский Шлях еще в пределах Харькова. Открыт в 1978 году. Сначала здесь соорудили детский городок. В нем наиболее интересной достопримечательностью был паровоз модели 9П-746 с кабиной машиниста и двумя вагонами. Для малышей построили небольшую двухэтажную крепость с башнями и висячим мостом.

Позже парк расширяли в сторону жилого массива и улицы. Участки болотистой местности осушали. Можно было увидеть источник и пруд. До 2008 года территория была в полузаброшенном состоянии. Сейчас парк планируют привести снова в порядок: сделают игровые зоны для детей, восстановят крепость и обустроят освещение.

Парк "Юность" в Харькове Фото из открытых источников

Люботин

Имение Святополк-Мирских. Расположен в 27 км от парка. Также известен как усадьба Гиевка – из-за названия местности в Люботине. Ее начали строить в 1802 году для русского майора в отставке И. Познанского. Строительные работы продолжались десятки лет. За это время предстал дворец, охотничий домик, флигель и храм. Самым привлекательным был парк с липовыми и дубовыми аллеями.

Позже Гиевку приобрел русский князь Святополк-Мирский. Именно он стал ее последним владельцем. Во времена советской власти усадьба была интернатом. Здание пережило большой пожар. До нашего времени сохранились часть охотничьего домика, флигель и главное здание.

Имение Святополк-Мирских в Люботине на Харьковщине find-way.com.ua

Свято-Николаевский храм. Это православная церковь в городе Люботин. Впервые построена в 1770 году. В штате изначально был лишь один Пономарь и дьяк. В 1838–1843 возвели каменный храм. Во время Второй мировой войны он выполнял роль военного опорного пункта. В ходе военных действий была повреждена колокольня.

Только в конце ХХ века начали реконструкцию. Сейчас церковь имеет ярко выраженные черты классицизма. Этот стиль нашел отражение в выдержанности, французском Русте и арочных проемах. Храм также имеет щедрый декор.

Свято-Николаевский храм в г. Люботин Фото из открытых источников

Имение Куликовских

В 27 километрах по трассе М29 расположено село Ракитное Нововодолажского района. Здесь можно увидеть усадебный комплекс, который когда-то принадлежал семье казацкой слободской шляхты Куликовским. Это памятник архитектуры местного значения. Ее построил Михаил Куликовский. Он возвел одноэтажный дворец, флигель, оранжерею и ландшафтный парк. В 1805 году достроили церковь-ротонду Архангела Михаила.

В конце XIX века усадьба перешла в собственность к Министерству земледелия. В эти времена пришли в упадок часть зданий и парк. Позже на территории усадьба была детская колония и садоводческая школа. Сейчас можно увидеть дворец из кирпича. Он имеет низкий цоколь и н-образный план. Фасады центральной части имеют два шестиколонных портика. Постройка декорирована ризалитами с французским рустом на первом этаже. Фасады украшены шестиколонными портиками.

Имение Куликовских в с. Рокитное Харьковской области Фото из открытых источников

Перещепино

Это город районного значения Новомосковского района Днепропетровской области в 117 км от предыдущей достопримечательности. Расположен на берегу реки Орель. Перещепино впервые письменно упоминалось в 1764 году. Тогда входило в состав Орельской паланки Новой Сечи. В 1806 году стало волостным центром. Здесь собиралось 3-4 ярмарки в год. Выгодное географическое расположение этому способствовало.

В ХХ веке Перещепино получило статус поселка городского типа. Во время войн поселение было в руинах. В советское время немало отстроили. Сейчас это город. В нем стоит посетить несколько мест:

Парк Т. Г. Шевченко. Существовал в ХХ веке. Это уютное место отдыха для местных. Кроме того, здесь есть немало достопримечательностей, которые связаны со Второй мировой войной. В частности, можно увидеть братскую могилу, самолет-истребитель и несколько мемориалов.

Парк Т. Г. Шевченко в г. Перещепино Днепропетровской области Фото из открытых источников

Спасо-Преображенский храм. О нем писали во французских журналах XIX века. Раньше был деревянным. Около ХІХ–ХХ века возвели каменный. Потом был разрушен. Восстановили храм только в 2007 году. Сегодня при нем работает библиотека и воскресная школа.

Спасо-Преображенский храм в г. Перещепино Фото из открытых источников

Река Орель. Перещепино – это один из населенных пунктов, которые пересекает водоем. Отдых здесь будет интересным для рыбаков, ведь в воде водятся сомы, лещи, окуни и щуки. На берегах реки часто можно увидеть различных птиц: диких уток, фазанов, куликов, и тому подобное. Попадаются даже ястребы.

Река Орель Фото из открытых источников

Губиниха

Около 29 минут по дороге в сторону Днепра справа расположено пгт Губиниха. Датируют это поселение еще началом XVIII века. Во время двух мировых войн значительно пострадало. Сейчас это не очень известное место, но здесь есть несколько действительно интересных локаций:

Пруд "Секретный". Расположен неподалеку комбикормового завода. Здесь можно ловить рыбу. Ее здесь специально разводят. Поэтому вылов платный. В прошлом году рыбалка стоила 300 грн в сутки. Место также подходит и просто для отдыха с семьей, ведь площадь озера около 40 гектаров.

Естественное обнажение Новомосковского горизонта со стародавней фауной. Это официальное название геологического памятника к востоку от пгт Губиниха. Имеет площадь 0,5 гектара. Сама достопримечательность – это уникальные отложения Сарматского моря.

Естественное обнажение Новомосковского горизонта со стародавней фауной Фото из открытых источников

Ивано-Михайловка

Если свернуть налево напротив Губинихи, то за 14,5 км вы попадете в село Ивано-Михайловки. К западу от него расположен ботанический заказник общегосударственного значения "Балка Бандурка". Здесь есть редкий для степной части Украины участок дубового леса.

Заказник поделен оврагами и балками. Здесь течет река Самара. Кроме того, это единственное место распространения реликтового хвоща большого. На территории можно увидеть клены, осоки, ландыши и акации. Среди животных встречаются зайцы, куницы, тушканчики и лоси.

Ботанический заказник " Балка Бандурка" Фото из открытых источников

Новомосковск

Около 30 километров по трассе М29 – и вы попадете в город Новомосковск. Первые поселения здесь датируют еще в III тыс. до н. э. А в 1672 году на этой территории казаки основали несколько хуторов-зимовников. До XVIII века город играл роль сторожевого пункта.

Сегодня это один из самых известных городов Днепропетровской области. В нем и его окрестностях туристов ждет немало достопримечательностей:

Троицкий собор. Это исторический памятник в самом Новомосковске. Ее воздвиг народный мастер Яким Погребняк без единого железного гвоздя в 1772–1781 годах. По состоянию на сегодня это единственный сохранившийся девятидельный храм.

Троицкий собор в г. Новомосковск Днепропетровской области Фото из открытых источников

Историко-краеведческий музей им. П. Калнышевского. Расположен в Новомосковске. Открыт в 1963 году. Здесь можно увидеть половецких идолов и экспозиции казацкого оружия. Внутри хранится немало документов и артефактов. В целом в музее можно узнать немало об истории Днепропетровской области.

Историко-краеведческий музей им. П. Калнышевского в Новомосковске Фото из открытых источников

Самарский лес. Это массив в пределах Павлоградского и Новомосковского районов. Он примыкает к поселку Черкасское. Лес преимущественно расположен на левом берегу р. Самары. Здесь растут ольхи, осоки и липы. Есть дубрава с деревьями возрастом до 300 лет. На этой территории попадаются краснокнижные птицы: орлан белохвостый, орел могильник и змееед. В 2015 году этот лес попал в перечень 7 мистических мест Украины.

Самарский лес Фото из открытых источников

Самарские плавни. Расположены в с. Новоселовка. Это около 30 км от Новомосковска. Плавни образовались из-за подтопления окружающих территорий вследствие поднятия уровня воды в Кременчугском водохранилище. Вы сможете увидеть лабиринт из заливов, небольших островов и тростника. Это популярное место для сплавов на байдарках и каяках. Неподалеку есть парк "Новоселица" - там можно отдохнуть с семьей.

Самарские плавни в Днепропетровской области Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о трассе М06 Киев – Чоп, в котором рассказывается об имении графа Густава Олизара, конной почте старого царского пути и других интересных местах вдоль автодороги.

Также есть вторая часть материала, где можно прочитать о Дубенском замке, Таракановском форте и дворце графа Бадени.