День защитника Украины, Покров и пик звездопада Ориониды: Главные праздники и астрономические явления октября-2021

Украинцы получат один долгий уикенд, однако следующую субботу придется отработать

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На пороге второй месяц осени, который принесет немало праздников. Отметим и День защитника Украины, и Покров Пресвятой Богородицы, и День учителя, и много других.

К тому же, будем отдыхать четыре дня подряд. А вот астрономических явлений будет мало.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Сколько будем отдыхать в октябре

Второй месяц осени принесет украинцам дополнительный выходной и долгий уикенд. В октябре - 31 день, из них рабочими будут 20 дней, а выходных – 11 дней. К тому же, 13 октября - сокращенный рабочий день на один час.

14 октября будем отмечать День защитника Украины, который с 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем. Праздник выпадает на четверг, соответственно, пятница 15 октября будет также выходной день, который нужно будет отрабатывать 23 числа.

Поэтому, 14, 15, 16 и 17 октября - выходные дни для украинцев.

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Главные государственные и международные праздники октября

В середине осени будет немало праздников, в первую очередь профессиональных. Уже 3 октября (в первое воскресенье октября) традиционно будем поздравлять учителей с Днем работников образования.

Фото из открытых источников

14 октября, как указано выше, будем отмечать День защитника Украины. Праздник был установлен в 2014 году указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности. В 2021 году праздник переименовали - со Дня защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.

Кроме указанных дат отметим и следующие основные государственные и международные праздники:

1 октября - Международный день пожилых людей, Международный День музыки, Всемирный день улыбки, Всемирный день вегетарианства, Международный день кофе, Международный день балета.

2 октября - Международный день ненасилия; Международный день социального педагога.

3 октября - Всемирный день грибника, Всемирный день трезвости.

4 октября - Международный День врача Международный День архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных, Международный День врача.

5 октября - Всемирный день учителей.

8 октября - День юриста.

9 октября - Всемирный День почты, День риелтора.

10 октября - День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни, Всемирный день бездомных.

11 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением.

12 октября - День кадрового работника.

13 октября - Всемирный день по уменьшению опасности бедствий.

14 октября - День Украинского казачества, Всемирный день стандартов, Всемирный день зрения.

15 октября - Международный день сельской женщины, Международный день белой трости, Всемирный день борьбы с раком груди

16 октября - Всемирный день продовольствия, День анестезиолога, День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день хлеба.

17 октября - День работников пищевой промышленности Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

20 октября - Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара.

21 октября - Международный день кредитных союзов.

23 октября - День рекламиста (День работников рекламы).

24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций.

24 - 30 октября - неделя разоружения.

25 октября - Международный день борьбы женщин за мир, День маркетолога.

28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, Международный день анимации.

29 октября - День работников службы вневедомственной охраны, Всемирный день борьбы с инсультом.

31 октября - День автомобилиста и дорожника, Международный день Черного моря.

Религиозные праздники октября

Главным праздником, который будут отмечать верующие восточного обряда во второй месяц осени, будет Покров Пресвятой Богородицы. Он отмечается ежегодно 14 октября.

Празднование Покрова имеет очень глубокую историю в Украине. Хотя праздник был введен еще со времен крещения Руси особое почитание Покрова Богородицы начинается с 12 века. Покров Пресвятой Богородицы был одним из главных праздников запорожских казаков, которые строили много одноименных храмов и почитали особенно иконы Покрова.

Фото из открытых источников

В октябре будем отмечать и другие религиозные праздники:

6 октября - зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

9 октября - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

31 октября 2021 года - Апостола и евангелиста Луки.

Длительных постов в октябре не будет, только однодневные - по средам и пятницам.

Астрономические явления октября

Второй месяц осени не порадует ценителей астрономических явлений. Среди зрелищных будет лишь одно - звездопад Ориониды. Его пик приходится на 20-22 октября. Этот метеоритный поток одинаково хорошо виден как в Северном, так и в Южном полушарии после полуночи.

Несмотря на то, что Ориониды дают около 20 метеоров в час, по яркости они превосходят большинство потоков и считаются одними из самых красивых, так как оставляют длинный след после падения. Наблюдать метеоритный поток лучше всего ближе к утру в восточной части неба высоко над горизонтом.