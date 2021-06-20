День Святой Троицы: История праздника, традиции празднования и запреты этого дня

Этот день прославляет Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого

Фото из открытых источников

Сегодня верующие восточного обряда отмечают Святую Троицу. Этот праздник известен еще как – Пятидесятница, схождение Святого Духа, Зеленое воскресенье. Оно символически заканчивает весенний цикл и начинает лето.

Праздник не имеет постоянной даты, ведь привязан ко дню Пасхи. Традиционно оно отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

О традициях празднования Троицы и запретах этого дня рассказываем подробнее.

История праздника

Апостолы, ученики Сына Божьего, начали праздновать Троицу, чем хотели увековечить великое событие, когда на них сошел Святой Дух. После этого они получили способность говорить на разных языках и начали проповедовать веру Христову по всему миру.

Официально Пятидесятницу начали праздновать в 381 году, когда на II Вселенском соборе утвердили догмат о Троице. Праздник отмечается на 50-й день после Пасхи и на десятый день после Вознесения. Древние славяне обратили внимание на Троицу лишь через 300 лет после крещения Руси, в конце XIII – начале XIV веков.

День Святой Троицы Фото из открытых источников

Святая Троица объединяет вместе три лица (три лика, три образа, три проявления) Бога, рассматривает его сущность в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа.

Как отмечается Троица в Украине

Непосредственному празднованию Троицы предшествует Вселенская Троицкая поминальная суббота. В этот день чтят память умерших родственников, читаются особые поминальные молитвы. Также в субботу принято посещать кладбища.

Накануне Троицы принято также украшать храмы и жилища зелеными растениями – полынью, чабрецом, пижмой, мятой, мелиссой, васильками, аиром, любистком. Однако не стоит приносить в дом осину и иву. Зелень символизирует возрождение всего живого на земле.

В День Святой Троицы, в воскресенье, в храмах совершается праздничная Божественная литургия – одна из самых торжественных и величественных служб в году. Примечательно, что после ее завершения, впервые после Пасхи, читаются коленопреклоненные молитвы и звучит молитва Святому Духу. Затем возле храмов освящается зелень. Зеленые букеты, освященные в церкви, хранят круглый год и используют для лечебных целей.

Фото из открытых источников

На Троицу нет запретов по употреблению определенных продуктов – разрешены все блюда. Поэтому праздник отмечали за обеденным столом, в кругу родных и близких людей. Главным угощением был каравай. Была и традиция свататься на Троицу, верили, что сватовство в этот день и женитьба на Покрову, 14 октября, принесет счастливую и долгую супружескую жизнь.

Следующий день также праздничный, отмечается День Святого Духа. По народному поверью, погода в этот день определяет, какой она будет все лето. В понедельник молодежь устраивала гуляния с песнями и шутками.

Что запрещено делать на Троицу

Святая Троица – радостный праздник, поэтому в этот день существует строгий запрет на тяжелую работу – нельзя работать на огороде, шить, стирать, мастерить, убирать во дворе и в доме, это делают за несколько дней до праздника. Запрет действует и на следующий день – День Святого Духа.

Также не стоит в этот день купаться в водоемах – в старые времена день Троицы называли "русальной" и верили, что русалки могут утопить человека.

Запрещается и жениться и венчаться, однако можно признаваться, свататься или делать помолвку.

Не стоит также посещать кладбища, для этого есть специальный день – Троицкая Родительская суббота.