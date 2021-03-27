День смеха, Вербное воскресенье и звездопад Лириды: Основные праздники и астрономические явления апреля

Апрель не порадует украинцев дополнительными выходными

Фото из открытых источников

Второй месяц весны принесет, надеемся, не только теплую погоду, а много дней, как для празднования так и для духовного очищения. В апреле отметим День смеха, Всемирный день авиации и космонавтики, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье. А на конец месяца выпадет самая строгая неделя Пасхального поста.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Сколько будем отдыхать в апреле

Во втором месяце весны украинцы получат 22 рабочих дня и 8 выходных. Дополнительных дней для отдыха не будет, но 30 апреля накануне Дня труда (1 мая) должен быть сокращенным днем.

Так, выходными днями в апреле будут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.

К тому же украинцев ждет немало интересных дат.

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Какие государственные и международные праздники отметим в апреле

Среди самых веселых праздников месяца можно отметить День смеха (1 апреля). История его происхождения насчитывает несколько гипотез. Согласно одной из версий, 1 апреля праздновался в Индии и Древнем Риме как день весеннего равноденствия, по случаю которого устраивали гуляния с шутками и шалостями. По мнению некоторых исследователей, традиция шутить 1 апреля происходит еще от античного фестиваля Деметрия, который проходил в начале апреля. Еще одна гипотеза связывает празднование Дня смеха с весенним равноденствием по Григорианскому календарю.

В этот день принято смеяться, веселиться, подшучивать над кем-то. Поэтому не стоит упускать случая улучшить себе настроение.

Апрель - пора цветения Pixabay

Стоит также упомянуть, что 12 апреля отметим Всемирный день авиации и космонавтики – праздник установлен 7 апреля 2011 года ООН в честь 50-й годовщины полета человека в космос.

А 26 апреля вспомним погибших и пострадавших в результате Чернобыльской трагедии, которая произошла в 1986 году.

Также в этом месяце стоит обратить внимание на следующие даты:

1 апреля - Международный день птиц

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги

4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных

5 апреля - Международный День супа

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

7 апреля - Всемирный день здоровья,

8 апреля - Международный день цыган

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе

16 апреля - Всемирный день голоса

17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины

18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря

22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога

24 апреля - Международный день солидарности молодежи

25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК,

26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца

30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза.

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Религиозные праздники апреля

А вот религиозных праздников в этом месяце будет не слишком много, однако на конец месяца придется период строжайшей подготовки к Пасхе. С 26 апреля начнется Страстная неделя - тяжелый период испытаний для верующих восточного обряда. Каждый день недели имеет свои приметы и традиции. В церквях проводят величественные и торжественные богослужения.

Среди других религиозных праздников стоит отметить следующие:

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;

24 апреля – Лазарева суббота,

25 апреля – Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим.

Две субботы месяца (3 и 10 апреля) будут родительскими, во время которых принято поминать умерших родственников.

К тому же, весь апрель продолжается Пасхальный пост – запрещено употреблять продукты животного происхождения, алкоголь. Также не стоит излишне веселиться и громко отмечать праздники.

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Астрономические явления апреля

А вот ценителям астрономических событий во второй месяц весны представится возможность увидеть один из самых ярких звездопадов и суперлуний.

22-23 апреля ожидается пик звездопада Лириды. Это средний метеорный поток, который представляет на пике около 20 метеоров в час. Создается остаточным материалом кометы C / 1861 G1 Тэтчер, открытой в 1861 году. Проходит ежегодно 16-25 апреля и достигает максимума с ночи 22-го на утро 23-го. Иногда эти метеоры способны создавать яркие следы, которые застывают в небе на несколько секунд. Проблемой станет почти полная Луна, которая перекроет все, кроме самых ярких метеоров. Поэтому в этом году Лириды лучше наблюдать в предрассветные часы после заката Луны. Стоит ждать объекты из созвездия Лира.

Суперлуние Фото из открытых источников

27 апреля - полнолуние и Суперлуние. Спутник окажется на противоположной стороне планеты и будет полностью освещаться солнечными лучами. Фаза наступит в 6:31. Это первая из трех суперлуний в 2021 году.