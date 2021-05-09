День Победы 9 мая: История праздника длиной в 76 лет и его нынешняя интерпретация

Фото из открытых источников

Украина не отказалась от 9 Мая, хотя переименовала праздник

С каждым годом все больше взглядов относительно современной важности праздника Дня Победы. Чем сильнее отдаляется от нас 45-й год, тем более деформированными и искаженными выглядят некоторые факты. Однозначной оценки и объективного освещения событий Второй мировой войны мы уже не получим никогда. Не только из-за ее древности, но и потому что немало событий с самого начала были (и остаются) глухо засекреченными и по несколько раз "переписанными" как в учебниках, так и в исторических источниках.

Нелегко говорить о том, что произошло ранее, нежели может постичь сознание 20-, 40-, 60-, 70-летнего человека. Однако накануне Дня победы над нацизмом мы расскажем не о Второй мировой войне или позиции стран-участников, а о празднике, который мир получил в итоге, – Дне Победы как дне празднования победы над фашизмом.

Что предшествовало Дню Победы: последние дни Второй мировой

Дата 9 мая неразрывно связана с принятием капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В апреле 1945 года советские войска вплотную подошли к границам Берлина. На подступах к Берлину были сосредоточены немалые группировки немецких войск – всего более полумиллиона человек. В самом Берлине также была наготове к уличным боям военная техника и почти 200 тысяч человек. Советские войска имели чуть ли не вдвое больше техники и людей, поэтому их преимущество выглядело очевидным.

29 апреля начались бои за Рейхстаг, который обороняли более тысячи немецких солдат. Советские дивизии заняли здание в ночь на 30 апреля, а в 14:25 украинец Алексей Берест, россиянин Михаил Егоров и грузин Мелион Кантария подняли над Рейхстагом Знамя Победы. Кстати, в советское время было принято считать, что флаг подняли только русский и грузин, тогда как имя Алексея Береста умалчивалось.

Водружение Знамени Победы над Рейхстагом Фото из открытых источников

В 03:50 1 мая начальника Вермахта генерала Ганса Кребса доставили к советской стороне, ибо он заявил, что будет вести переговоры о перемирии. Тем временем Иосиф Сталин приказал соглашаться только на безоговорочную капитуляцию Германии. Немецкая сторона отказалась капитулировать и советские войска продолжили огонь в Берлине.

Но ночью 2 мая немецкое командование обратилось по радио к своим войскам с приказом прекратить сопротивление. За несколько часов почти 135 тысяч немецких солдат и офицеров сдались в плен.

7 мая в 2:41 ночи во французском городе Реймс был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Вечером 8 мая (9 мая по московскому времени) немецкое военное руководство по требованию Сталина повторно подписало Акт о капитуляции Германии. Это означало, что Немецко-советская война завершена.

Появление праздника Дня Победы в СССР

День Победы возник по окончании войны в первую очередь для Советского Союза и его стран-союзников. Об исключительном государственном значении праздника и его обязательности в советские времена лишний раз говорить не приходится.

Праздник был утвержден указом президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года, то есть еще до фактического подписания акта капитуляции Германии.

Однако впервые в Москве на Красной площади Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал СССР Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков.

Праздник Дня Победы в СССР Фото из открытых источников

Этот день на три года стал без преувеличения самым радостным днем всенародного торжества по всему СССР. Однако внезапно в 1948 году его отменили. Вероятно, сказалось народное возмущение от послевоенной разрухи и упадка. Десятки миллионов людей так и не вернулись домой; сотни тысяч вернулись калеками, морально сломленными и навсегда потерянными для нормальной жизни; десятки тысяч советских военных и гражданских были арестованы своей же страной как пособники врага, посажены в тюрьмы или расстреляны. Пропасть бедности росла, формировался конфликт надежд и реальности после завершения войны. За два-три года волна радости от победы сменилась действительностью: карточная система выдачи продуктов, которая не слишком отличалась от "блокадной", бедность, усталость от тяжелого круглосуточного отстраивания гигантской страны – это поспособствовало отмене государственного праздника Дня Победы.

Проходит 17 лет – и в 1965 году Леонид Брежнев восстанавливает его как государственный праздник и устанавливает нерабочим днем для всех по СССР.

Именно с этого года День Победы стал днем демонстрации военной мощи Советского Союза всем странам мира. Торжественные военные парады с лучшей техникой и оружием, многочисленные колонны Советской армии на Красной площади в Москве, концерты, присутствие на трибунах советских вождей и партийной номенклатуры – обязательные атрибуты Праздника Победы в течение почти тридцати лет.

День Победы в мире

Во Второй мировой войне так или иначе принимали участие все страны Европы, Азии и Америки, поэтому празднование Дня Победы откликнулось везде, где воевали.

Даже после 1991 года, когда политическая конъюнктура мира радикально изменилась и СССР перестал существовать, День Победы все же остался государственным праздником в постсоветских странах: России, Беларуси, Украине, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, Молдове.

Вечный огонь Фото из открытых источников

День Победы не отмечают 9 мая в Эстонии, Латвии, Литве, Украине (с 2016 года) и в западноевропейских странах. Там День Победы – это 8 мая, а для стран Британского Содружества — 7 мая. А в 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения.

День Победы в Украине

В Украине официально День Победы не отмечается с 2016 года. Вместо него, также 9 мая, был введен государственный праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который по своей сути никак не отличается от своего "предшественника". Также с 2015 года в Украине отмечают День примирения – 8 мая.

Красный мак - новый символ победы над нацизмом для Украины Фото из открытых источников

Такая смена состоялась в рамках пакета законов о декоммунизации, который отменил ЗУ "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и запретил публичное использование как нацистской, так и коммунистической символики. К тому же из украинского законодательства исчез термин "Великая Отечественная война".

Именно поэтому с 2014 года в украинских мероприятиях чествования памяти погибших не используется черно-оранжевая георгиевская лента. Ее заменили новым символом – цветком красного мака. Именно мак является официальным в мире символом празднования памятных дней Второй мировой войны.

Украинский институт национальной памяти озвучил новый смысл празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне: переосмысление событий войны, разрушение советских исторических мифов; равное чествование памяти каждого, кто боролся с нацизмом, и всех боровшихся народов, в частности евреев и украинцев; перенос акцента с истории военных действий на истории конкретных людей.

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Несмотря на серьезные расхождения во мнениях, в частности в Украине, День Победы все же продолжает существовать.

В этот день у военных мемориалов и на кладбищах появляются свежие цветы, а в церквях служат панихиды.

Много людей празднуют этот день без участия в массовых акциях, торжественных мероприятиях и громких концертах. Они чтят память своих близких, которые погибли на войне, и совсем незнакомых людей, оставшихся на полях сражений более 70 лет назад. Это простое и понятное естественное желание души – вспомнить человека, который когда-то отдал свою жизнь, как военную дань.