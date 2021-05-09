День Победы 9 мая: История праздника длиной в 76 лет и его нынешняя интерпретация
Украина не отказалась от 9 Мая, хотя переименовала праздник
С каждым годом все больше взглядов относительно современной важности праздника Дня Победы. Чем сильнее отдаляется от нас 45-й год, тем более деформированными и искаженными выглядят некоторые факты. Однозначной оценки и объективного освещения событий Второй мировой войны мы уже не получим никогда. Не только из-за ее древности, но и потому что немало событий с самого начала были (и остаются) глухо засекреченными и по несколько раз "переписанными" как в учебниках, так и в исторических источниках.
Нелегко говорить о том, что произошло ранее, нежели может постичь сознание 20-, 40-, 60-, 70-летнего человека. Однако накануне Дня победы над нацизмом мы расскажем не о Второй мировой войне или позиции стран-участников, а о празднике, который мир получил в итоге, – Дне Победы как дне празднования победы над фашизмом.
Что предшествовало Дню Победы: последние дни Второй мировой
Дата 9 мая неразрывно связана с принятием капитуляции Германии во Второй мировой войне.
В апреле 1945 года советские войска вплотную подошли к границам Берлина. На подступах к Берлину были сосредоточены немалые группировки немецких войск – всего более полумиллиона человек. В самом Берлине также была наготове к уличным боям военная техника и почти 200 тысяч человек. Советские войска имели чуть ли не вдвое больше техники и людей, поэтому их преимущество выглядело очевидным.
29 апреля начались бои за Рейхстаг, который обороняли более тысячи немецких солдат. Советские дивизии заняли здание в ночь на 30 апреля, а в 14:25 украинец Алексей Берест, россиянин Михаил Егоров и грузин Мелион Кантария подняли над Рейхстагом Знамя Победы. Кстати, в советское время было принято считать, что флаг подняли только русский и грузин, тогда как имя Алексея Береста умалчивалось.
В 03:50 1 мая начальника Вермахта генерала Ганса Кребса доставили к советской стороне, ибо он заявил, что будет вести переговоры о перемирии. Тем временем Иосиф Сталин приказал соглашаться только на безоговорочную капитуляцию Германии. Немецкая сторона отказалась капитулировать и советские войска продолжили огонь в Берлине.
Но ночью 2 мая немецкое командование обратилось по радио к своим войскам с приказом прекратить сопротивление. За несколько часов почти 135 тысяч немецких солдат и офицеров сдались в плен.
7 мая в 2:41 ночи во французском городе Реймс был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Вечером 8 мая (9 мая по московскому времени) немецкое военное руководство по требованию Сталина повторно подписало Акт о капитуляции Германии. Это означало, что Немецко-советская война завершена.
Появление праздника Дня Победы в СССР
День Победы возник по окончании войны в первую очередь для Советского Союза и его стран-союзников. Об исключительном государственном значении праздника и его обязательности в советские времена лишний раз говорить не приходится.
Праздник был утвержден указом президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года, то есть еще до фактического подписания акта капитуляции Германии.
Однако впервые в Москве на Красной площади Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал СССР Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков.
Этот день на три года стал без преувеличения самым радостным днем всенародного торжества по всему СССР. Однако внезапно в 1948 году его отменили. Вероятно, сказалось народное возмущение от послевоенной разрухи и упадка. Десятки миллионов людей так и не вернулись домой; сотни тысяч вернулись калеками, морально сломленными и навсегда потерянными для нормальной жизни; десятки тысяч советских военных и гражданских были арестованы своей же страной как пособники врага, посажены в тюрьмы или расстреляны. Пропасть бедности росла, формировался конфликт надежд и реальности после завершения войны. За два-три года волна радости от победы сменилась действительностью: карточная система выдачи продуктов, которая не слишком отличалась от "блокадной", бедность, усталость от тяжелого круглосуточного отстраивания гигантской страны – это поспособствовало отмене государственного праздника Дня Победы.
Проходит 17 лет – и в 1965 году Леонид Брежнев восстанавливает его как государственный праздник и устанавливает нерабочим днем для всех по СССР.
Именно с этого года День Победы стал днем демонстрации военной мощи Советского Союза всем странам мира. Торжественные военные парады с лучшей техникой и оружием, многочисленные колонны Советской армии на Красной площади в Москве, концерты, присутствие на трибунах советских вождей и партийной номенклатуры – обязательные атрибуты Праздника Победы в течение почти тридцати лет.
День Победы в мире
Во Второй мировой войне так или иначе принимали участие все страны Европы, Азии и Америки, поэтому празднование Дня Победы откликнулось везде, где воевали.
Даже после 1991 года, когда политическая конъюнктура мира радикально изменилась и СССР перестал существовать, День Победы все же остался государственным праздником в постсоветских странах: России, Беларуси, Украине, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, Молдове.
День Победы не отмечают 9 мая в Эстонии, Латвии, Литве, Украине (с 2016 года) и в западноевропейских странах. Там День Победы – это 8 мая, а для стран Британского Содружества — 7 мая. А в 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения.
День Победы в Украине
В Украине официально День Победы не отмечается с 2016 года. Вместо него, также 9 мая, был введен государственный праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который по своей сути никак не отличается от своего "предшественника". Также с 2015 года в Украине отмечают День примирения – 8 мая.
Такая смена состоялась в рамках пакета законов о декоммунизации, который отменил ЗУ "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и запретил публичное использование как нацистской, так и коммунистической символики. К тому же из украинского законодательства исчез термин "Великая Отечественная война".
Именно поэтому с 2014 года в украинских мероприятиях чествования памяти погибших не используется черно-оранжевая георгиевская лента. Ее заменили новым символом – цветком красного мака. Именно мак является официальным в мире символом празднования памятных дней Второй мировой войны.
Украинский институт национальной памяти озвучил новый смысл празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне: переосмысление событий войны, разрушение советских исторических мифов; равное чествование памяти каждого, кто боролся с нацизмом, и всех боровшихся народов, в частности евреев и украинцев; перенос акцента с истории военных действий на истории конкретных людей.
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Несмотря на серьезные расхождения во мнениях, в частности в Украине, День Победы все же продолжает существовать.
В этот день у военных мемориалов и на кладбищах появляются свежие цветы, а в церквях служат панихиды.
Много людей празднуют этот день без участия в массовых акциях, торжественных мероприятиях и громких концертах. Они чтят память своих близких, которые погибли на войне, и совсем незнакомых людей, оставшихся на полях сражений более 70 лет назад. Это простое и понятное естественное желание души – вспомнить человека, который когда-то отдал свою жизнь, как военную дань.