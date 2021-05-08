День памяти и примирения: Почему Европа отмечает день окончания Второй мировой войны 8 мая

Вторая мировая война серьезно затронула не только бывшие советские, но и европейские страны

Сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения. Но это памятная дата не только для стран-победительниц во Второй мировой войне. В этот день отдают дань погибшим во всем мире. Он является напоминанием о страшных последствиях тех времен.

Рассказываем подробнее о возникновении даты и как ее отмечают в Украине и мире.

История установления Дня памяти и примирения

Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года. В резолюции ООН предлагалось государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно отмечать один или оба эти дня - 8 и 9 мая как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

Напомним, 7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01. По требованию Кремля, 8 мая 1945 года, в 22:43 по среднеевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще Акт о безоговорочной капитуляции Германии. По своей сути он подтвердил аналогичный документ, подписанный за день до этого в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня - 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

В Украине День памяти и примирения ввели в 2015 году согласно Закону Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Так Украина начала новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском стиле памяти и примирения.

День был установлен для "чествования подвига украинского народа, его огромного вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражения уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших".

Официальный лозунг памятных мероприятий - "1939-1945. Помним. Побеждаем". С 2014 года символом Дня памяти и примирения стал цветок мака. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны, оно олицетворяет цветок мака, с другой – кровавый след от пули.

Как отмечают День памяти и примирения в мире

В Европе День памяти и примирения отмечают 8 мая. Называют праздник Днем окончания Второй мировой войны в Европе или Днем победы над нацизмом.

В Германии эта дата отмечается как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В 1950-1966 годы и в 1985 году день отмечался в качестве государственного праздника.

Сейчас этот день в Германии не является выходным, однако проводятся памятные мероприятия. До 1985 года отмечалась годовщина поражения Германии, а после – именно как освобождение от национал-социализма.

Для украинского общества, как отмечалось, эта дата новая – ведь чествование ветеранов Второй мировой войны и память про страшные военные годы традиционно приходились на 9 мая. С 2014 года впервые в Украине официальные мероприятия по случаю победы над нацизмом проходили два дня – 8 и 9 мая. Тогда политика украинских властей была направлена на то, чтобы отмечать памятную дату именно 8, а не 9 мая, – в европейском, а не российском духе. Но официально ввели праздник в следующем году. 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины установила 8 мая как День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, и он отмечается в один день. При этом в Украине 8 мая не является государственным выходным, а 9 мая осталось нерабочим днем.

День памяти и примирения. Фото: dt.ua

В Украинском институте национальной памяти считают, что День памяти и примирения и День победы не символизируют триумф победителей над побежденными, а должны быть напоминанием о страшной катастрофе и предостережением, что нельзя решать сложные международные проблемы вооруженным путем, ультиматумами и агрессией.

Как будут отмечать День памяти и примирения году

Как известно, в Киеве 8 мая запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий и тому подобное.

Также городская власть предусмотрела выплаты ветеранам Второй мировой войны, участникам Антитеррористической операции, воинам-интернационалистам, участникам Революции Достоинства и некоторым другим категориям граждан.

Так, согласно утвержденному КГГА плану мероприятий:

6 мая в городе открылась фотовыставка "Мгновение истории" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость". Продлится мероприятие до 16 мая.

С 7 до 21 мая будет проходить выставка архивных документов ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Просмотр выставки будет доступен на веб-сайте Государственного архива г. Киева.

8 мая, в День памяти и примирения, в парке Вечной Славы состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Также 8 мая запланирована встреча с ветеранами боевых действий в Музее оккупации Киева, а в Публичной библиотеке им. Леси Украинский откроется книжная выставка "Помнить ради будущего".

Более масштабные мероприятия начнутся на следующий день - к 76-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Стоит заметить, что подобные церемонии запланированы и в других уголках страны.