День Независимости Украины, Успение Пресвятой Богородицы и звездопад Персеиды: Главные праздники и астрономические явления августа-2021

В августе украинцы получат один долгий уикенд - будем отдыхать 4 дня подряд

Август. Фото из открытых источников.

Большая часть лета промелькнула - начинается третий, последний месяц сезона. И он принесет украинцам дополнительные выходные и немало различных государственных, международных и религиозных праздников - День Государственного Флага Украины, День Конституции Украины, Успение Пресвятой Богородицы.

А в середине августа можно полюбоваться традиционным для этого времени звездопадом.

О главных датах августа 2021 года рассказываем подробнее.

Сколько будем отдыхать в последний месяц лета

В августе 2021 года в Украине будет десять официальных выходных. Один из них - День Независимости Украины - является дополнительным нерабочим днем, что предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Указанный праздник ежегодно отмечается 24 августа. 2021 году он выпадает на вторник, в связи с чем рабочий день в понедельник, 23 августа, в связи с распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 сентября 2020 года, перенесен на субботу 28 августа.

Так, ко Дню Независимости украинцы получат четыре выходных дня подряд: 21, 22, 23 и 24 августа. Кроме того, нерабочими традиционно будут субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

Новости по теме: Тарифы на электроэнергию в Украине: Как может измениться стоимость энергоресурса с 1 августа

Государственные и международные праздники августа

Третий месяц лета не будет слишком щедрым на праздники, однако некоторые даты, которые отметим в августе, имеют огромное историческое значение. Самый главный праздник нашей страны - День Независимости Украины отмечается 24 августа с 1991 года. Именно в этот день Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на всеукраинском референдуме.

День Независимости Фото из открытых источников

А накануне Дня Независимости, 23 августа, отметим День Государственного флага. Праздник был основан в 2004 году.

Также в августе отметим следующие основные государственные и международные праздники:

1 августа - День инкассатора.

2 августа - День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

5 августа - Международный день светофора.

8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпиниста.

9 августа - Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.

12 августа - Международный день молодежи.

13 августа - Международный день левши.

15 августа - День археолога; Всемирный день бездомных животных.

19 августа - День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.

29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.

30 августа - День шахтера.

Религиозные праздники августа

А вот верующие восточного обряда получат немало поводов для празднования. В третий месяц отметим три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. Также с 14 августа начнется Успенский пост. Он закончится 28 августа на Успение Пресвятой Богородицы. Это день окончания земной жизни Святой Девы Марии, Матери Иисуса Христа.

Ореховый Спас Фото из открытых источников

Также в августе отметим следующие главные религиозные праздники:

2 августа - Пророка Илии

7 августа 2021 - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

14 августа - Первый Медовый Спас (Маковей)

19 августа - Преображение Господне или второй Яблочный Спас

29 августа - Третий Ореховый Спас.

Новости по теме: Украина получила копии Конституции Филиппа Орлика. Оригинал привезут в августе

Интересные астрономические события третьего месяца лета

Август традиционно предоставит возможность полюбоваться звездопадом. 11-13 августа ожидается пик звездопада Персеиды. Это один из самых ярких метеорных потоков, который проходит каждый год с 17 июля по 24 августа и на пике производит до 60 вспышек в час. Лучше всего наблюдать его за городом - там, где темно. Метеоры будут выходить из созвездия Персея, но могут появиться в любом месте на небе.

Звездопад Персеиды. Фото REUTERS

22 августа будет полнолуние, которое еще называют Голубым. Спутник разместится на противоположной стороне планеты и будет полностью освещаться солнечными лучами. Фаза наступит в 15:02. Это третье из четырех полнолуний в этом сезоне, которое в народе называют Голубой Луной.