День медика: Об истории праздника, развитии мировой медицины и интересных врачебных предрассудках

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День медицинского работника – это ежегодный профессиональный праздник всех работников здравоохранения

День медработника не имеет привязки к конкретному числу, отмечается каждый год в третье воскресенье июня и не является официальным выходным днем. В этом году он выпадает на 20 июня.

В независимой Украине он отмечается с 1994 года, в соответствии с указом первого президента Леонида Кравчука.

Рассказываем подробнее об истории возникновения праздника врачей и немного об интересных суевериях, которыми полнится особый и неповторимый "медицинский" мир.

История Международного дня медика

Профессиональный праздник медиков – это уважение и признание тяжелой работы тех, кто бережет и спасает человеческое здоровье и жизнь. Организация объединенных наций предложила Всемирной организации здравоохранения утвердить праздник всех медицинских работников еще в 1971 году. ВОЗ пристала на такое предложение – так появился Международный день врача.

Во времена СССР праздник всех врачей, медсестер, лаборантов и санитаров отмечали с 1980 года ежегодно в третье воскресенье июня. В независимой Украине этот праздник был назначен указом президента Украины от 3 июня 1994 года. Праздник ввели, чтобы отметить вклад медиков, которые служат стране, заботясь о согражданах.

В третье воскресенье июня День медика также отмечают в Беларуси, России, Армении, Молдове и Казахстане. При этом, к примеру, на Кубе это 3 декабря, в Индии – 1 июля, а в США – 30 марта.

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Немного из истории медицины

Со старославянского языка "врач" переводится как "разговаривать" или "рычать". Это из-за того, что древние врачи лечили не только травами и отварами, но и заклинаниями.

Традиционная белая лекарственная одежда появилась лишь в XIX веке. До этого медики использовали во время операций только фартуки и обычные варежки. Однако английский врач Джозеф Листер первым понял, что на белом цвете лучше всего видна грязь, поэтому белая одежда будет способствовать соблюдению санитарии.

Интересно, что позже навыки врача "считывали" как раз с белого халата. Считалось, если врач во время операции не слишком испачкал кровью халат, значит – профессионал.

Первыми украинскими больницами можно считать медицинские учреждения, основанные в XI веке в Киевской Руси. Это были приюты при церквях. Позже, уже в XIV-XV веке появляются первые медицинские школы, а больницы начинают напоминать современные – отдельные помещения и более или менее стерильные условия.

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Клятва Гиппократа

Интересная вещь – многие не раз слышали о легендарной клятве врача всех врачей Гиппократа, однако не каждый знает, о чем в ней идет речь.

Гиппократ написал немало трудов по клинической медицине и был уверен, что каждому больному нужен индивидуальный подход, а хороший врач должен быть терпеливым и милосердным. К тому же Гиппократ составил своеобразный сборник этических норм для врачей Древней Греции. Именно эти нормы и легли в основу современной версии клятвы, которую произносят все выпускники медицинских учреждений.

В целом в ней говорится о том, что врач клянется честно выполнять свой врачебный долг; посвятить свои знания лечению болезней, сохранению и укреплению здоровья человека; быть всегда готовым оказать медицинскую помощь; хранить врачебную тайну, действовать в интересах пациента независимо от пола, расы, национальности, языка; не проводить эвтаназию; уважать коллег.

Суеверия многих медиков по всему миру

Медработники – серьезные люди, поэтому обращают внимание на все, что может так или иначе влиять на их работу и здоровье их пациентов. В сообществе врачей немало предрассудков и предосторожностей, в которые они верят. Вот некоторые из них:

Нельзя меняться друг с другом сменами.

Хирурги никогда во время операции не поднимают инструмент, который упал на пол. На него просто не обращают внимание.

Часто врачи стараются не лечить своих родственников и знакомых. Считается, что это повлечет за собой непредсказуемую ситуацию.

Вместо пожеланий хорошего дежурства в больницах часто посылают друг друга "к чёрту" – это хороший знак.

В роддомах верят, что хороший знак – рождение в понедельник первым мальчика. Если так происходит, значит, вся неделя пройдет легко.

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Состояние медицинской отрасли в Украине

С 2019 года в Украине проводится медицинская реформа, поэтапное внедрение изменений выявило много пробелов. Так в прошлом году из-за нехватки финансирования на грани закрытия оказалось несколько сотен медучреждений, без зарплаты остались десятки тысяч врачей. Поэтому, реформа нуждалась в немедленных и эффективных изменениях.

Добавила проблем и пандемия COVID-19, борьба с которой почти полностью легла на медицинскую отрасль. Начиная с масок и антисептиков и заканчивая приобретением вакцины – все вызывало проблемы и препятствия.

В целом Украина выдержала три волны, темпы вакцинации против COVID-19 набирают обороты. Однако, не стоит исключать значительного увеличения количества больных коронавирусом в осенний период.