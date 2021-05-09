День матери и его история: Как в мире возник праздник благодарности всем матерям

День матери - всемирный праздник Фото из открытых источников

В этом году в Украине празднуют День матери 10 мая

День матери — международный праздник, который отмечают десятки стран на государственном уровне и в разные дни. В Украине он официально отмечается, начиная с 2000 года.

У праздника нет привязки к конкретному числу и месяцу, а потому он приходится на второе воскресенье мая.

Рассказываем о дне, который отмечают даже в самых отдаленных уголках планеты, и который стал неотъемлемым в украинской культуре.

История празднования Дня матери

День матери, такой, каким мы его знаем сейчас, установился сравнительно недавно – сто лет назад. Однако сама его суть и духовные ценности были знакомы человечеству еще триста лет назад.

Так, с XVII по XIX век в Великобритании было принято отмечать Материнское воскресенье. Это было четвертое воскресенье Великого поста, которое посвящали исключительно матерям по всей стране. Об этом празднике тогда же знали и в Америке.

Там и появилась идея немного переделать сущность Материнского воскресенья, сделав из него день для празднования единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Такая инициатива принадлежала движению пацифистов – неутомимых борцов за мир. Их активная деятельность в Соединенных Штатах пришлась как раз на этот период. Американская пацифистка Джулия Ворд Гоув в 1872 году открыто высказалась за создание такого праздника. Однако общественный резонанс эта инициатива не нашла и постепенно погибла.

Проходит тридцать лет, наступает ХХ век, а с ним и новаторство во всем, что окружало человека. И вот в 1907 году Анна Джарвис (опять американка) предлагает Америке чествовать матерей и их выдающуюся роль в жизни каждого человека. На самом деле это было личное желание Анны – во имя памяти о своей матери – Анне Марии Ривз-Джарвис, которую она горячо любила.

Джарвис решила действовать более настойчиво, чем Джулия Ворд Гоув. Она написала и разослала письма в ряд государственных учреждений, законодательных органов, написала даже лично выдающимся лицам, предложив раз в год чествовать всех матерей. Ее старания не были напрасными – в 1910 году штат Вирджиния первым признал День Матери официальным праздником.

Следующим шагом в признании Дня матери стал общегосударственный уровень. Праздник установили в США 8 мая 1914 года – в конце Первой мировой войны. Тогдашний президент США Вудро Вильсон объявил, что отныне второе воскресенье мая становится национальным праздником в честь всех американских матерей. Возможно, это было приурочено к чествованию роли материнского воспитания солдат американской армии и тех матерей, которые потеряли на войне детей.

Сразу после окончания войны этот праздник подхватили и внесли в копилку важных Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Чехословакия. В течение следующих десятилетий к празднованию Дня матери во второе воскресенье мая присоединились 85 стран, в частности, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия.

День матери в Украине

Украинцы впервые отметили день матери по инициативе Союза украинок Канады в 1928 году. Уже в следующем году его отпраздновали во Львове по инициативе редактора издания "Женская судьба" Елены Киселевской. Тогда же День матери отметили и в Тернополе. Далее его подхватили организации "Просвита", "Пласт" и "Сокол", и вот на Галичине начались концерты и фестивали в честь Дня матери.

Неудивительно, что в 1939 году этот праздник, успевший стать национальным, запретила советская власть. И лишь с 1990 года украинские общественные организации прилагали все усилия, чтобы Праздник матери вернулся в Украину.

В мае 1999 года этот праздник наконец-то получил в Украине официальное основание. Президент Украины подписал указ "О Дне матери", согласно которому праздник матери ежегодно приходится на второе воскресенье мая.

День матери в мире

Во многих странах даты празднования не совпадают. Например, в Белоруссии День матери отмечается 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы, что является определенным символическим образом, В России – в последнее воскресенье ноября, в Грузии – 3 марта, в Польше – 26 мая, а на Ближнем Востоке – 21 марта.

В Австралии День матери празднуют, как и в Украине, во второе воскресенье мая и традиционно дарят матерям в этот день хризантемы. Удивление вызывает то, что это осенний цветок, однако определенный смысл в этом есть. Его англоязычное название звучит как "chrysanthemum" и заканчивается на mum, то есть "мам".

А в Японии впервые отпраздновали День матери 6 марта 1931 года в честь дня рождения Императрицы Коджюн. Правда, после этого праздник не стал популярным и рисковал вообще исчезнуть. Однако уже после завершения Второй мировой войны, начиная с 1949 года, позаимствовав американские традиции, Япония внесла в свой календарь День матери – на второе майское воскресенье. В этот день до сих пор матерям дарят гвоздики.

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Это праздник, у которого нет и не может быть ни политических, ни расовых, ни географических границ. Матери есть и всегда будут везде и у всех. Поэтому День матери – это лишний повод, чтобы выразить маме уважение и благодарность за ее самопожертвование, любовь и преданность.