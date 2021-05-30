День Конституции, Троица и кольцевое солнечное затмение: Главные праздники и астрономические явления июня-2021

Украинцы снова получат два длинных уик-энда

В первой месяц лета будет немало выходных Pixabay.com

Первый месяц лета принесет и дополнительные выходные дни, и немало поводов для празднования. В июне отметим среди других праздников – Троицу и День Конституции Украины. Также в этом месяце можно будет наблюдать Суперлуние – последнее в этом году.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Сколько будем отдыхать в июне

В этом месяце украинцы получат два дополнительных выходных дня из-за церковного праздника Троица и Дня Конституции. Так как Троица выпадает на воскресенье 20 июня, то понедельник после праздника станет официальным выходным днем.

Кроме того, День Конституции ежегодно отмечается 28 июня, а в этом году это понедельник. Он и будет выходным днем.

Таким образом, в июне украинцы получат два длинных уик-энда по три дня подряд: с 19 по 21 июня и с 26 по 28 июня.

Всего в первый месяц лета будет 20 рабочих и 10 выходных дней.

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Государственные и международные праздники в июне

Первый месяц лета принесет украинцам немало поводов для празднования. Один из основных государственных праздников – День Конституции Украины – отметим 28 июня. Главный Закон страны приняли в июне 1996 года. Это произошло на пятый год после провозглашения независимости. До 1996 года использовали Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики. Народные избранники работали всю ночь с 27 на 28 июня – всего непрерывно 23 часа. Во время голосования за высказались 315 парламентариев.

Фото из открытых источников

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность.

Кроме указанного, также отметим следующие государственные и международные праздники:

1 июня – Всемирный день родителей, День защиты детей

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

6 июня – День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, День журналиста

8 июня – Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина

9 июня – Международный день друзей

12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом, День работников фондового рынка Украины

13 июня – День работников легкой промышленности

14 июня – Всемирный день донора

15 июня – День защиты пожилых людей

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня – День участкового инспектора полиции

19 июня – День фермера Украины, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

20 июня – День медицинского работника, Всемирный день беженцев, День отца

22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине

23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины

25 июня – День таможенной службы Украины, День таможенника Украины, Международный день моряка

26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

27 июня – День молодежи, Всемирный день рыболовства

29 июня – Международный день тропиков

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Религиозные праздники июня

В этом месяце будет немного значимых религиозных праздников. Среди главных – 10 июня Вознесение Христово – празднование телесного вознесения Иисуса на небеса. Отмечается на сороковой день после Пасхи.

День Святой Троицы Фото из открытых источников

20 июня христиане восточного обряда будут отмечать Троицу. Праздник еще называют Пятидесятница, схождение Святого Духа, Зеленое воскресенье. Это один из великих христианских праздников, который прославляет Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Среди других религиозных праздников стоит отметить:

21 июня – День Святого Духа Пресвятой Троицы;

27 июня – Всех Святых.

Также в конце июня с 28 числа начнется Петров пост, который продлится до 12 июля. Пост перед праздником Петра и Павла не считают строгим, однако традиционно запрещено употреблять пищу животного происхождения – мясо, молочные продукты, яйца, а также, соответственно, блюда с ними.

До 28 июня традиционными остаются однодневные посты – каждую среду и пятницу.

Религиозный календарь на июнь-2021 Сalendar

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Астрономические явления июня

Почти в начале месяца – 10 июня – состоится кольцевое солнечное затмение. Его можно наблюдать, когда Луна находится слишком далеко от нашей планеты, чтобы полностью перекрыть Солнце. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается. Путь затмения ограничивается крайним востоком России, Северным Ледовитым океаном, западом Гренландии и Канадой. Частичное просматривается с северо-востока США, Европы и большей части России.

21 июня – летнее солнцестояние. Северный полюс установится под наклоном к Солнцу, которое достигнет самой северной позиции на небе и окажется прямо над тропиками Рака в 23.44 градусах северной широты. Это первый летний день для Северного полушария и первый зимний – для Южного.

Суперлуние Фото из открытых источников

24 июня – Полнолуние и Суперлуние. Спутник окажется на противоположной стороне планеты, и будет полностью освещаться солнечными лучами. Фаза наступит в 21:39. Это последнее из трех Суперлуний в 2021 году.