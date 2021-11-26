День благодарения в Украине и мире: История праздника от библейского сюжета до современности

День Благодарения понемногу интегрируется в пласт украинских праздников Фото из открытых источников

Это праздник, который удивительным образом переплетает в себе светскую и религиозную составляющую

Еще несколько десятилетий назад 26 ноября было для украинцев обычным днем, и ничего праздничного в нем не было. Однако время идет, традиции видоизменяются, культурное мировоззрение нации трансформируется и обогащается. Позаимствовав у Америки и Канады День благодарения, Украина обогатила им свой культурный код. Теперь мы имеем молодой праздник с богатой и интересной историей и традициями, которые дарят душе человечность и пробуждают великодушие.

Далее речь пойдет об истории американского праздника Дня благодарения, который совсем недавно стал прочно укореняться в украинскую культуру.

День благодарения: история и корни праздника

День благодарения является праздником с очень древней историей, который так или иначе отражен в культуре почти всех стран мира. В основном День благодарения приходится на осень, то есть на пору сбора урожая и завершения сельскохозяйственных работ. Суть его – в благодарении Бога и природы за помощь в выращивании урожая и за все достижения народа в течение года.

Впервые День благодарения отметили в 1621 году английские колонисты в Плимутской колонии, ныне являющейся территорией Северной Америки. Предыдущая зима тогда была морозной, принесла голод и болезни, которые ощутимо подкосили численность населения и ухудшили настроения людей. Колония очень боялась следующей зимы, потому что была уверена, что погода может быть еще хуже, а потери – более серьезными.

Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил вдохновить колонистов и организовал первый в истории День благодарения. Его отмечали как колонисты, так и их соседи-индейцы. Традиция прижилась, позже она "обросла" новыми смыслами и религиозной каймой. В конце концов люди поняли, что это хорошая возможность каждый год благодарить Господа за его милость.

Картина Л. Ферриса "Первый День благодарения. 1621 год" Википедия

Шли столетия, праздник креп, богател новыми традициями и, наконец, в 1941 году Конгресс США принял документ, которым официально утвердил День благодарения ежегодным праздником, который отмечается в четвертый четверг ноября.

В наши дни именно с Дня благодарения в США начинается праздничный зимний сезон, который включает в себя сначала "черную пятницу", когда в магазинах продолжается сезон предрождественских скидок, а дальше – Рождество и Новый Год.

На День благодарения американцы не только благодарят Бога за урожай и достаток, но и устраивают семейное торжество. За праздничным столом, к которому готовят фаршированную индейку, картофель, овощи, клюквенный соус и тыквенный пирог, собирается вся семья.

Праздничный стол на День благодарности Фото из открытых источников

Большинство государственных учреждений США, предприятий, школ, университетов, колледжей и других организаций закрыты на День благодарения. К тому же в США в этот праздник есть традиция, утвержденная на самом высоком уровне. Президент в канун праздника раздает ужин для бездомных и пожилых людей. Жители Нью-Йорка в этот день утром приходят на Манхэттен и смотрят на парад надувных фигур сети универмагов "Мейсис". В ряде других городов Америки отмечают открытие сезона рождественских покупок.

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Библейская история праздника

В религиозном контексте День благодарения также имеет свои отдельные "христианские" корни. Они берут начало 3500 лет назад, после освобождения "божьего народа" из египетского рабства. Именно тогда Бог заповедал людям не забывать о благодарности.

"Берегись, чтобы, когда ты будешь есть и насыщаться, и хорошие дома строить, а скот твой большой и скот твой малый размножится, и серебро и золото размножатся тебе, ...чтобы не забыл ты Господа, Бога твоего ...чтобы ты не сказал в сердце твоем: Сила моя и мощь руки моей добыли мне это благосостояние", - говорится в Священном писании.

Традиции Дня благодарения в мире

Корея. Здесь отмечается праздник, который напоминает День благодарения и называется Чхусок. Это праздник урожая и семьи.

Япония. В этой стране отмечается День благодарения за труд и чествование труда друг друга.

Голландия и Швейцария. Празднование Дня благодарения проходит в соревнованиях за самую большую выращенную тыкву.

Индия. День благодарения здесь празднуют во многих штатах, но лучше всего следуют этой традиции христиане в Гоа.

Канада. Здесь празднуют День благодарения на месяц раньше, чем в США – во второй понедельник октября. Впервые этот праздник отметили здесь с легкой руки английского исследователя Мартина Фробишера. Он пытался открыть для Англии северный морской путь в Китай. Но в ходе своих поисков оказался у современной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор и основал там поселение в 1578 году. Тогда же он поблагодарил Бога за то, что выжил в трудном и опасном путешествии в Новый мир. Так же, как и с американцами, у канадцев День благодарения развивался и вплетался в местные традиции. Поэтому с 1957 года День благодарения является государственным народным праздником и выходным днем.

День благодарения в Украине

Впервые в Украине масштабно отметили День благодарения 17 сентября 2017 года, в рамках празднования 500-летнего юбилея Реформации. Торжества в столице были организованными Советом евангельских протестантских церквей. Тогда на празднование собралось почти полмиллиона украинцев.

Гостями праздника были американо-украинская певица Брия Блессинг, депутат Парламента Великобритании Марк Притчард, вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Валериу Гилецки, президент Христианского Центра государственного управления им. Кеннеди при Конгрессе США Джордж Роллер, Мисс Америка Терри Мьюсен и спикер и коуч Ник Вуйчич.

С того дня – 17 сентября 2017 года – Праздник благодарения отмечается в формате Всеукраинского.

В 2018 году праздник благодарения состоялся 23 сентября на Крещатике. В этот день прошел фестиваль PODYAKA FEST, локации которого протянулись от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Городецкого. Также состоялся флешмоб, в рамках которого украинцы разворачивали вдоль Крещатика флаг, установив рекорд самого длинного флага в Украине (длина – 250 метров, а ширина – 6 метров).

А уже в 2019 году День благодарения пришелся на 28 ноября, то есть по аналогии с американским праздником. Так же получается и в этом году – в четвертый четверг ноября.