День благодарения в Украине и мире: История праздника от библейского сюжета до современности
Это праздник, который удивительным образом переплетает в себе светскую и религиозную составляющую
Еще несколько десятилетий назад 26 ноября было для украинцев обычным днем, и ничего праздничного в нем не было. Однако время идет, традиции видоизменяются, культурное мировоззрение нации трансформируется и обогащается. Позаимствовав у Америки и Канады День благодарения, Украина обогатила им свой культурный код. Теперь мы имеем молодой праздник с богатой и интересной историей и традициями, которые дарят душе человечность и пробуждают великодушие.
Далее речь пойдет об истории американского праздника Дня благодарения, который совсем недавно стал прочно укореняться в украинскую культуру.
День благодарения: история и корни праздника
День благодарения является праздником с очень древней историей, который так или иначе отражен в культуре почти всех стран мира. В основном День благодарения приходится на осень, то есть на пору сбора урожая и завершения сельскохозяйственных работ. Суть его – в благодарении Бога и природы за помощь в выращивании урожая и за все достижения народа в течение года.
Впервые День благодарения отметили в 1621 году английские колонисты в Плимутской колонии, ныне являющейся территорией Северной Америки. Предыдущая зима тогда была морозной, принесла голод и болезни, которые ощутимо подкосили численность населения и ухудшили настроения людей. Колония очень боялась следующей зимы, потому что была уверена, что погода может быть еще хуже, а потери – более серьезными.
Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил вдохновить колонистов и организовал первый в истории День благодарения. Его отмечали как колонисты, так и их соседи-индейцы. Традиция прижилась, позже она "обросла" новыми смыслами и религиозной каймой. В конце концов люди поняли, что это хорошая возможность каждый год благодарить Господа за его милость.
Шли столетия, праздник креп, богател новыми традициями и, наконец, в 1941 году Конгресс США принял документ, которым официально утвердил День благодарения ежегодным праздником, который отмечается в четвертый четверг ноября.
В наши дни именно с Дня благодарения в США начинается праздничный зимний сезон, который включает в себя сначала "черную пятницу", когда в магазинах продолжается сезон предрождественских скидок, а дальше – Рождество и Новый Год.
На День благодарения американцы не только благодарят Бога за урожай и достаток, но и устраивают семейное торжество. За праздничным столом, к которому готовят фаршированную индейку, картофель, овощи, клюквенный соус и тыквенный пирог, собирается вся семья.
Большинство государственных учреждений США, предприятий, школ, университетов, колледжей и других организаций закрыты на День благодарения. К тому же в США в этот праздник есть традиция, утвержденная на самом высоком уровне. Президент в канун праздника раздает ужин для бездомных и пожилых людей. Жители Нью-Йорка в этот день утром приходят на Манхэттен и смотрят на парад надувных фигур сети универмагов "Мейсис". В ряде других городов Америки отмечают открытие сезона рождественских покупок.
Библейская история праздника
В религиозном контексте День благодарения также имеет свои отдельные "христианские" корни. Они берут начало 3500 лет назад, после освобождения "божьего народа" из египетского рабства. Именно тогда Бог заповедал людям не забывать о благодарности.
"Берегись, чтобы, когда ты будешь есть и насыщаться, и хорошие дома строить, а скот твой большой и скот твой малый размножится, и серебро и золото размножатся тебе, ...чтобы не забыл ты Господа, Бога твоего ...чтобы ты не сказал в сердце твоем: Сила моя и мощь руки моей добыли мне это благосостояние", - говорится в Священном писании.
Традиции Дня благодарения в мире
Корея. Здесь отмечается праздник, который напоминает День благодарения и называется Чхусок. Это праздник урожая и семьи.
Япония. В этой стране отмечается День благодарения за труд и чествование труда друг друга.
Голландия и Швейцария. Празднование Дня благодарения проходит в соревнованиях за самую большую выращенную тыкву.
Индия. День благодарения здесь празднуют во многих штатах, но лучше всего следуют этой традиции христиане в Гоа.
Канада. Здесь празднуют День благодарения на месяц раньше, чем в США – во второй понедельник октября. Впервые этот праздник отметили здесь с легкой руки английского исследователя Мартина Фробишера. Он пытался открыть для Англии северный морской путь в Китай. Но в ходе своих поисков оказался у современной канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор и основал там поселение в 1578 году. Тогда же он поблагодарил Бога за то, что выжил в трудном и опасном путешествии в Новый мир. Так же, как и с американцами, у канадцев День благодарения развивался и вплетался в местные традиции. Поэтому с 1957 года День благодарения является государственным народным праздником и выходным днем.
День благодарения в Украине
Впервые в Украине масштабно отметили День благодарения 17 сентября 2017 года, в рамках празднования 500-летнего юбилея Реформации. Торжества в столице были организованными Советом евангельских протестантских церквей. Тогда на празднование собралось почти полмиллиона украинцев.
Гостями праздника были американо-украинская певица Брия Блессинг, депутат Парламента Великобритании Марк Притчард, вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Валериу Гилецки, президент Христианского Центра государственного управления им. Кеннеди при Конгрессе США Джордж Роллер, Мисс Америка Терри Мьюсен и спикер и коуч Ник Вуйчич.
С того дня – 17 сентября 2017 года – Праздник благодарения отмечается в формате Всеукраинского.
В 2018 году праздник благодарения состоялся 23 сентября на Крещатике. В этот день прошел фестиваль PODYAKA FEST, локации которого протянулись от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Городецкого. Также состоялся флешмоб, в рамках которого украинцы разворачивали вдоль Крещатика флаг, установив рекорд самого длинного флага в Украине (длина – 250 метров, а ширина – 6 метров).
А уже в 2019 году День благодарения пришелся на 28 ноября, то есть по аналогии с американским праздником. Так же получается и в этом году – в четвертый четверг ноября.