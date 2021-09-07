Дайвинг под землей и лабиринты в сотни километров: Где искать самые большие пещеры мира

Шондонг-самая большая пещера мира Фото из открытых источников

Подводные пещеры Мексики, самая длинная гипсовая пещеру мира в Украине и не только

Зачем путешествовать? Каждый из нас имеет собственный ответ на этот вопрос. Кто – то отправляется в поиски уникальных мест, другие – занимаются экстремальным туризмом. В то же время некоторые путешественники познают подземные чудеса. Немало таких можно найти в пещерах.

Иногда эти лабиринты достигают в длину более 200 километров. А время от времени они являются популярными местами даже для подводного плавания. Какие самые большие пещеры существуют на земле и что в них можно увидеть, читайте далее в нашем материале.

Пещера Шондонг

Расположена в северо-центральной части Вьетнама в провинции Куангбинь. Пещеру можно увидеть в Национальном парке Фонгня-Кебанг. Это один из крупнейших карстовых регионов. В нем вы увидите сотни гротов и пещер. В 2009 году подробнее эту местность изучали британские исследователи. Именно они обнаружили здесь самую большую пещеру в мире – Шондонг. Впрочем, о ее существовании знали и раньше. Лишь не удавалось достичь дна.

Она имеет 9000 метров в длину. Глубина достигает 200 метров. Внутри есть множество сталагмитов и сталактитов. Ширина здесь около 150 метров. Туристы смогут также увидеть подземную реку – она образуется в сезон дождей. Кроме того, в некоторые части пещеры пробивается солнечный свет, а потому кое-где растут деревья и трава. Объем пещеры оценивается в 38,5 млн м³.

Мамонтова пещера

Это национальный парк в центральной части штата Кентукки, США, Здесь расположена часть Мамонтовой пещеры. Она считается самой длинной в мире. Длина ее ходов в пределах парка – 458 километров, а вне его – не менее 128 км. Такое название получила от горного хребта, под которым сформировалась.

Исследованная часть имеет более 200 проходов и 20 глубоких шахт. Есть 47 куполов. Полости достигают длины в 74 километра. Внутри можно увидеть водоемы – это озера и реки, которые позволяют проходить на лодках. Жильцов здесь тоже хватает – слепые пауки, рыбы, раки. Сегодня это популярный туристический объект. Кроме того, с 1981 года он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Система Дос Охос

Расположена в Тулуме, штат Кинтана-Роо в Мексике. Ее открыли в 1987 году. С тех пор она является объектом различных исследований. Это известняковая пещера длиной более 300 километров. Соединена с Сак-Актун. Это еще одна пещера длиной до 100 км. Вместе они образуют систему. В мире она считается одним из важнейших археологических памятников.

Исследователи обнаружили в ней информацию, которая помогла лучше узнать ряд культур. Дос Охос сегодня известна как самая большая подводная пещера из существующих. Есть 26 входов – их чаще называют ценотами. Туристов здесь тоже хватает. Приезжают сюда, чтобы заниматься дайвингом и подводным плаванием.

Пещера Ювелир

Расположена в 23 км к западу от города Кастер, в штате Южная Дакота США. Это национальный памятник страны. Собственно пещера считается третьей по длине в мире. Протяженность ее тоннелей составляет 257 километров. Глубина – 193 м. Открыта в начале ХХ века.

Внутри можно увидеть все вещи, которые присущи пещерам. Это сталактиты, сталагмиты, коралоиды. Также есть геликтиты и проточные камни. Открыта для туристов весь год. Служба парка предлагает несколько экскурсий. Для посетителей есть три тропы разной сложности.

Пещера ювелир в США Фото из открытых источников

Окс-Бель-Ха

Это еще одна мексиканская система пещер. Она тоже расположена в штате Кинтана-Роо. Считается самой длинной исследованной подводной пещерой. По размерам занимает четвертое место в мире.

В мае 2017 года обследованная длина подводных ходов составляла 270 километров. Есть более 140 входов – ценотов. Глубина в некоторых местах достигает почти 40 метров. Несколько лет назад внутри нашли останки трех доисторических людей.

Оптимистическая пещера

Расположена в Украине. Ее можно увидеть в пределах Чертковского района Тернопольской области. Является геологическим памятником природы общегосударственного значения. Находится в ведении спелеоклуба "Циклоп". По длине занимает шестое место в мире. Длина ходов – 257 км.

Пока что разведана не до конца. Сильно заиленная глиной. Глубина пещеры достигает более 20 метров. Внутри вы сможете увидеть геликтиты, сталактиты и другие натечные образования. Состоит из 15 районов. В некоторых из них есть ряд подземных озер. Напоследок, Оптимистическая является самой длинной гипсовой пещерой в мире.

Пещера Оптимистическая в Украине Фото из открытых источников

Гуа-Эйр-Джерніх

Это многоэтажная лабиринтная пещерная система. Больше известна как Clearwater Cave System. Она расположена в северной части острова Калимантан, Малайзия. Соединена с другими системами. Входит в топ-10 самых длинных пещер мира. Длина – 238 км.

Пещера предстает перед туристами как сплетение великих галерей. На нижних уровнях течет река. Есть множество входов. Некоторые из них расположены на высоте 200 метров над уровнем моря. До главного входа можно добраться по реке на лодке.

Ветряная пещера

Это национальный парк в США. Он расположен в штате Южная Дакота. Здесь вы увидите пещеру, которая впервые в мире была объявлена национальным парком. Она известна своими кальцитовыми и морозными структурами. По длине занимает шестое место в мире.

Здесь есть 226 км разведанных проходов. Их начали исследовать в конце XIX века. Сегодня туристы могут увидеть не только пещеру. В парке есть целая экосистема флоры и фауны. Из животных здесь попадаются бизоны, койоты, горностаи и тому подобное. Через парк есть несколько дорог и около 50 километров пешеходных маршрутов.

Пещера Оптимистическая в Украине Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о самых интересных пещерах Украины, в котором рассказывается о Вертебе, Геонавте и других подземных городах на территории нашего государства.

Также есть материал о Черновицкой области, где можно прочитать о Хотинской крепости и пещере Золушка.