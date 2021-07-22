Дата визита Зеленского в США, надбавки пенсионерам и значительные подтопления на Закарпатье: Главное на утро 22 июля

В Белом доме рассказали об ожиданиях от визита Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

Власти США официально пригласили президента Украины Владимира Зеленского посетить страну. Стороны уже выразили первые ожидания от встречи лидеров стран.

Среди прочего – Украина оказалась в плену непогоды. Сильные ливни и шквальный ветер нанесли немало убытков – на Закарпатье в очередной раз значительно подтопило поселок.

О главных новостях утра 22 июля рассказываем подробнее.

Дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки состоится 30 августа.

В Белом доме отметили, что визит украинского главы подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в период агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Фото из открытых источников

К визиту президента Украины Владимира Зеленского в США американская сторона готовит "очень амбициозную повестку дня". На переговоры вынесут вопросы "Северного потока-2" и другие темы, которые требуют глубоких дискуссий.

По словам Владимира Зеленского, во время встречи с Байденом он планирует продолжить обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

Значительные подтопления на Закарпатье

В поселке Великий Бычков в Раховском районе из-за обильных дождей произошло значительное подтопление. Местные жители ходили по колено в воде, а автомобили плавали по дорогам. Очевидцы публиковали видео и фото последствий непогоды в социальных сетях.

Последствия подтопления на Закарпатье Новости Закарпатья

А синоптики накануне предупредили о возможных локальных селевых потоках в Карпатском регионе Украины.

Надбавки пенсионерам

Кабинет министров внес изменения в постановлении о доплате лицам, которые получают менее 2200 гривен пенсии. Надбавки получат более 30 тысяч человек с инвалидностью I группы.

Доплаты к пенсиям решили предоставлять с 1 июля.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 22 июля в Украине обнаружили 2 246 656 случаев коронавируса, 2 183 003 человека выздоровели, 52 790 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 726 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 54 ребенка и 22 медработника. За сутки умер 21 человек, выздоровел – 501 пациент, госпитализированы 402 человека.

В мире по состоянию на утро 22 июля обнаружили 192 844 487 случаев коронавируса, 175 361 586 человек выздоровело, 4 142 737 – умерло.

Вероятные последствия аварии на химзаводе под Ровно

После аварии на заводе "Ривнеазот" 20 июля в воздух поднялось огромное оранжевое облако окиси азота. Синоптики предупредили о возможности кислотных дождей.

Взрыв на заводе "Ровноазот" Instagram / Rivne 1283

А глава МВД Денис Монастырский на заседании правительства сообщил, что по всей Украине проведут внеплановые проверки на химически опасных объектах. Их должны сделать до конца года.

Повышение тарифов на ЖКУ в Киеве

Осенью в столице ожидается повышение тарифов на горячее водоснабжение и отопление на 30-40%.

Это произойдет уже с 1 октября, потому что предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ, а последний катастрофически дорожает.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 21 июля, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы велись вблизи Марьинки, Песков, Авдеевки.

Один военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин находится в лечебном учреждении.

По состоянию на 7:00, 22 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксировано.

Прогноз погоды

По данным синоптиков, сегодня дожди будут в центральных, восточных, западных и южных областях. На западе температура воздуха днем составит +21...+24, а ночью +13...+16. На юге днем будет +24...+28, а ночью +17...+19 C°.

Прогноз погоды на 22 июля Укргидрометцентр

На востоке днем ожидается +24...+28, а ночью +18...+20. В центре страны прогнозируют днем +23...+25, а ночью +14...+17. На севере днем будет +22...+24, а ночью +14...+17 C°.

В Киеве сегодня будет сухо и без осадков. Температура воздуха днем составит +22...+24, а ночью +14...+16 C°

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой стала новость о дате официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Вместо бонуса

Также на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Предлагаем обратить ваше внимание:

Отдых в палатках с кондиционерами, кроватями и не только: Что такое глемпинг и сколько он стоит

Тарифы на электроэнергию в Украине: Как может измениться стоимость энергоресурса с 1 августа

Там, где время остановилось и природа ожила: Путешествуем по жемчужинам Польши от девственных лесов до горных озер