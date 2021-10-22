Дания зовет: Топ достопримечательностей Копенгагена - от сказочных музеев Андерсена до королевских дворцов

Авиа, жилье, уютные улицы и уникальные скульптуры

Копенгаген - столица Дании Фото из открытых источников

Европа - это невиданные возможности для туристов. За небольшие расходы можно полететь в любую страну и найти там кучу всего: парки, дворцы, замки, сады. И это далеко не исчерпывающий список.

И если вы хотите найти все это только в одном городе, то стоит отправиться в Копенгаген. Сюда легко попасть, дешево жить и есть куча достопримечательностей. Как удобно добраться до города и что там смотреть, читайте далее в нашем материале.

Дорого лететь

Добраться до Копенгагена из Украины довольно просто. Есть регулярные рейсы из Киева и Львова. Из столицы лететь дороже. В ноябре самый дешевый вариант путешествия в обе стороны – 52 евро или 1587 грн. Впрочем, на этом маршруте предполагаются пересадки. Прямые рейсы туда - обратно будут стоить вам 75 евро или 2288 грн.

Из Львова перелеты немного дешевле. Например, в ноябре до Копенгагена можно долететь всего за 1098 грн. Это маршрут продолжительностью около суток – есть пересадки. Для туристов также доступны сообщение стоимостью около 2300 грн. Время путешествия – 9 часов.

Авиа в Копенгаген Скриншот ZIK

Во сколько обойдется жилье

В Копенгагене есть много хостелов. Немало можно найти в центре города. Одна ночь здесь будет стоить от 455 до 1406 грн. За большую стоимость можно арендовать отеле. Их цены начинаются от 1500-1700 грн. Если хотите еще и завтрак, то это будет по меньшей мере 2 тысячи гривен.

Жилье в Копенгагене Скриншот ZIK

Топ достопримечательностей для туристов

Зоопарк Копенгагена. Можно найти в пригороде Копенгагена - коммуне Фредериксберг. Основан в 1859 году. Первыми животными в нем были совы, утки, кролики и лисы. Постепенно добавляли больше видов. Сейчас это дом для 4000 животных. Самые известные из них-панды, белые медведи и жирафы. Кроме того, на территории зоопарка хорошо сохранились постройки ХІХ века.

Панды в зоопарке Копенгагена Фото из открытых источников

Парк Тиволи. Расположен в центре города. Является одним из старейших в стране. Его основал датский офицер Георг Карстенсен в 1843 году. Сегодня это один из самых посещаемых парков Европы. Здесь вы увидите карусели, колесо обозрения и уютные аллеи. Лучше сюда приходить вечером – в это время начинает работать иллюминация.

Парк Тиволи в Дании Фото из открытых источников

Национальный музей Дании. Расположен на Ny Vestergade 10. Туристы внутри смогут увидеть огромное количество памятников материальной культуры. Их собирали датские ученые со всего мира: Южной Америки, Гренландии и тому подобное. Одним из самых известных экспонатов заведения является йортспрингская ладья, которая датируется IV веком до н. э. Не менее интересными будут и останки людей доисторической эпохи.

Национальный музей Дании Фото из открытых источников

Амалиенборг. Это королевский дворец. Вы найдете его по адресу Amalienborg Slotsplads 5. Он является достопримечательностью в стиле рококо. Состоит из четырех подобных особняков, которые окружают восьмиугольную площадь. В ее центре расположена конная статуя короля Фредерика V. Дворец основан в 1750-х годах. Назвали его в честь жены короля Дании и Норвегии Фредерика III – Софии Амалиенборг. Строительство завершили в 1760 году. Сегодня это историческое наследие страны. Сюда стоит приходить в полдень – в это время происходит смена караула королевской лейб-гвардии.

Дворец Кристиансборг. Расположен на острове Слотсгольмен в центре города. Это единственное здание мира, где одновременно работают учреждения законодательной, исполнительной и судебной власти страны. Кроме того, в одном крыле размещено несколько министерств. До 1974 г. исполнял роль главной резиденции датских монархов – пока не произошел пожар. Впрочем, даже после него есть несколько первичных элементов: дом школы верховой езды и театр.

Последний вариант дворца – одно из многих сооружений, которые строили на одном и том же месте еще с 1167 года. Перед туристами он предстает сразу в нескольких стилях. Хорошо заметны черты барокко и неоклассицизма. Сегодня королевская семья использует лишь некоторые его части.

Музей Торвальдсена в Копенгагене Фото из открытых источников

Замок Розенборг. Расположен в центре Копенгагена. Является памятником эпохи Возрождения. Его основал король Дании и Норвегии Кристиан IV в начале ХVII века. Ранее замок играл роль резиденции. Сегодня в нем можно увидеть сокровищницу короны и коллекцию изящных украшений. После осмотра старинных интерьеров стоит осмотреть сады. Они являются самыми старыми в Дании. Ежегодно их и замок посещают более миллиона туристов.

Ботанический сад Копенгагенского университета. Расположен в центре. Впервые был создан аж в 1600 году. Занимает площадь 10 га. В конце ХІХ века создали большой комплекс теплиц. Сегодня здесь можно увидеть более 13 000 видов растений и 27 оранжерей. Самыми интересными являются коллекции кактусов, орхидей и бегоний.

Строгет. Это самая известная улица города. Именно здесь расположены магазины лучших мировых брендов, а также кафе и рестораны. Каждый вечер ее улучшают акробаты, музыканты и даже фокусники. На пути также можно увидеть старинные церкви.

Улица Строгет-одна из самых известных в Европе Фото из открытых источников

Какие еще достопримечательности стоит увидеть

Новая глиптотека Карлсберга – можно найти по адресу 1556 Dantes Pladsd. Основана в XIX веке. Инициатором был сын владельца пивоварен Карлсберг. Большинство коллекции составляет его частное собрание. Здесь вы увидите бронзовые скульптуры Дега, картины известных импрессионистов - Ренуара, Мане и тому подобное. Есть и работы Ван Гога.

Музей Андерсена. Основан в честь известного датского сказочника. Именно он был автором культовых произведений: "Гадкий утенок", "Дюймовочка" и "Принцесса на горошине". Внутри вас буду ждать 3-D презентации и настоящие герои сказок.

Музей Андерсена в Копенгагене Фото из открытых источников

Русалочка - бронзовая статуя датского скульптура Эдварда Эриксена. Изображает персонаж из одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. С 1913 года является популярным туристическим объектом.

Скульптура Русалочки в Копенгагене Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Брюсселе, в котором рассказывается о необычных статуях, королевских дворцах и уникальных музеях ретро-авто.

Также есть материал о Гренландии, где можно прочитать о способах туда добраться, самых интересных достопримечательностях и нюансах посещения региона.