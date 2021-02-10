"Цветной" карантин: Почему Украина возвращается к адаптивной модели и что изменится

В правительстве обещают, что на этот раз карантинные ограничения будут мягче

Global Look Press

Украина снова возвращается к цветному карантину - в этом месяце должны ввести новые условия и ограничения. Однако обещают, что подход к анализу эпидемической ситуации в каждом регионе будет иным. К тому же, вопрос внедрения красной зоны будет рассматриваться Кабмином.

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Почему Украина возвращается к адаптивному карантину

На прошлой неделе глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине введут адаптивный карантин. По его словам, эпидемическая ситуация в Украине позволяет установить в регионах разные уровни эпидемической опасности — зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Он отметил, что в Украине наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса.

Со временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что адаптивный карантин введут в стране во второй половине или в конце февраля, а регионы поделят на 3 или 4 зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

"Ключевой вещью в новом адаптивном карантине, который мы хотим внедрить, будет способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - отметил Виктор Ляшко.

Однако санитарный врач заверил, что на этот раз зонирование коснется не карантинных ограничений, которые вводятся на тех или иных территориях, а будет "сообщать и показывать органам местного самоуправления, бизнесу или другим субъектам, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в регионе, что может привести к негативным последствиям".

То есть снова будут введены оранжевая, желтая и зеленая зоны. А вот красную планируют вводить только при наличии соответствующего решения правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, в стране ситуация с пандемией COVID-19 ухудшается – в некоторых регионах число выявленных случаев коронавируса значительно увеличилось.

"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, что происходила в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области", - рассказал глава правительства.

Таким образом, по его словам, в некоторых регионах Украины возможны вспышки коронавирусного заболевания.

А вот столица после введения адаптивного карантина постоянно будет находиться в оранжевой зоне. Начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил: "Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев постоянно будет находиться в оранжевой зоне, потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов".

В правительстве не исключают введения и жестких карантинных ограничений. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что для этого отслеживания вводят показатели: рост более 50% количества госпитализированных, которые заболели COVID-19, или 65% заполненных коек с кислородом в течение 7 дней.

"Что касается жесткого карантина... Жесткие ограничения будут вводиться только в одном случае - если есть угроза коллапса медицинской системы", - отметил глава Минздрава.

Однако Степанов также подчеркнул, что в стране пока нет региона, который бы попал в красную зону.

Какие ограничения будут действовать

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что общие условия адаптивного карантина на этот раз будут мягче.

"Мы уже разработали соответствующий нормативный акт, которым регламентируются в дальнейшем все карантинные ограничения. Также будут общие условия, которые будут мягче, чем сегодня. Мы смягчаем их исходя из сегодняшней ситуации", - сказал Степанов.

По словам министра, на определенной территории будет вводиться красный уровень в случае, если одновременно два показателя превышают норму.

К тому же, накануне Кабинет министров разрешил проводить во время карантина массовые мероприятия (культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические) с наполненностью залов до 50%.

Люди могут занимать места таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади никого не было. При отсутствии мест количество людей ограничивается из расчета 5 кв. м на одного человека.

В стране с 25 января действуют следующие ограничения.

Карантинные ограничения с 25 января 2021 года Facebook / Денис Шмигаль

Какие еще смягчения Кабмин готов ввести о возвращении к адаптивному карантину, пока неизвестно.

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Сколько продлится карантин в Украине

В Украине карантинные ограничения продлятся минимум до 30 апреля, и, по словам Дениса Шмыгаля, после этого они могут быть повторно продлены.



"Карантин будем продолжать до 30 апреля, но...скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме", - заявил глава правительства.

По словам премьера, условия карантина могут меняться. Например, может произойти смягчение и переход к адаптивной форме карантина.

Однако, вероятнее всего, карантинные ограничения продлятся еще долго. Начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что усиленные противоэпидемические меры сохранятся в Украине до весны 2022 года.

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Какова ситуация с коронавирусом сейчас

По состоянию на утро 10 февраля в Украине зарегистрировано 1 253 055 случаев коронавируса COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 3 409 новых инфицированных лиц. 2 046 человек госпитализировали, 163 человека скончались.

По состоянию на 9 февраля выявили 2 656 новых случаев заболевания, 8 февраля – 2 141, 7 февраля – 3 370.

К тому же, со следующей недели в Украине планируют начать вакцинацию от коронавируса. И государство будет отменять ограничения для людей, которые вакцинируются, а также для тех, кто уже переболел.

Подробнее о будущем вакцинировании украинцев можно узнать здесь. А с побочными эффектами, которые вызывает прививка от коронавируса, можно ознакомиться по ссылке.