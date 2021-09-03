CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer или Moderna: Что известно о влиянии COVID-вакцин на организм и как выбрать оптимальный препарат

Вакцинация против коронавируса, по данным исследования, вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19

hromadske

В Украине продолжается кампания по вакцинации граждан от COVID-19. Однако ее темпы не слишком активны – часто люди отказываются от прививки, опасаясь побочных эффектов, таких как тромбоз или аллергия.

Об особенностях препаратов, используемых для вакцинации от COVID-19 в Украине, рассказываем подробнее.

Какие преимущества дает вакцинация от коронавируса

Главной целью прививки является защита человека от коронавирусной болезни. Многие эксперты сходятся во мнении, что срок годности иммунного ответа после вакцинации – около года. Но потом на борьбу может повлиять та самая клеточная память.

"Есть данные, что устойчивость против вируса может длиться и несколько лет за счет клеточного иммунитета. Так было с первым SARS-CoV, у некоторых переболевших по сей день сохраняется резистентность против этого вируса. Не исключено, что с SARS-CoV-2 могут быть разные варианты продолжительности защиты", – предположил профессор Владимир Широбоков.

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что вакцинация против коронавируса вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Исследование охватило более чем 2 миллиона человек.

Основные выводы:

Среди полностью иммунизированных, уровень госпитализаций уменьшается на 73%. Зато вероятность серьезных симптомов была снижена почти на треть – 31%.

Зато вероятность появления симптомов в течение 28 или более дней после заражения снижается примерно вдвое при наличии двух доз вакцины.

Особенности вакцин, которые используются в Украине

Для украинцев доступны 4 препарата для вакцинации против COVID-19: CoronaVac (Sinovac), AstraZeneca, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Чаще всего для прививки использовали вакцины Sinovac и AstraZeneca, однако с середины июля общедоступным стал препарат Pfizer. Его используют в центрах массовой вакцинации с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. Подробнее о пятом этапе вакцинации в Украине можно узнать по ссылке.

Вакцина Pfizer для аллергиков. Израильские ученые из Медицинского центра "Шиба" (Израиль) выяснили, что вакцина против коронавируса Pfizer-BioNTech безопасна для людей с серьезной аллергией.

По данным ученых, всего было получено 8102 заявки на вакцинацию. Из них 429 пациентов входили в группу высокого риска, поскольку ранее у них отмечались аллергические реакции.

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

"Аллергия проявилась у 9 женщин из этой группы. У трех из них были зафиксированы анафилактические реакции, поэтому им пришлось пройти курс лечения адреналином и антигистаминными лекарствами. В шести случаях были зарегистрированы легкие формы аллергии", – сообщили ученые.

Больше антител от вакцины Moderna. Исследователи проанализировали уровень антител у медработников Бельгии после того, как они получили обе дозы вакцин, включая 688 человек, которые получили вакцину Moderna, и 959 лиц, получивших вакцину Pfizer. По данным исследования, уровень антител у тех, кто принимал Moderna, был выше у инфицированных, неинфицированных и в разных возрастных категориях.

Вакцина от коронавируса компании Moderna Zuma Press

По мнению исследователей, разница в уровнях антител может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине Moderna и более длительным интервалом между первой и второй вакцинацией. Вторая вакцина Moderna вводится через четыре недели после первой прививки, в то время как вакцина Pfizer вводится через три недели после первой прививки.

Moderna стала доступной украинцам после старта пятого этапа вакцинации 21 июля. Первую партию препарата Украина получила 18 июля. Сейчас в Украине осталась вакцина только для укола второй дозой. Этого препарата завезли в Украину в количестве 2,2 млн доз. В Минздраве рассказали, что одна – 1,1 млн доз – осталась на национальном складе. Вторую – 1,1 млн – использовали для первой прививки.

Защита после вакцины AstraZeneca длится относительно недолго. Препарат обеспечивает 77% защиты от коронавируса через месяц после получения второй дозы, однако через 4-5 месяцев полученном защита снижается до 67%. А вот препарат Pfizer эффективна на 88% через месяц после введения второй дозы медсредства, но уже через 5-6 месяцев после прививки полученном защита снижается до 74%.

Вакцина AstraZeneca Global Look Press

К тому же в Британии фиксировали частые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca у людей моложе 60 лет.

CoronaVac предотвращает смерть от коронавируса. Исследования на медицинских работниках в Индонезии, которых прививали вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти.

Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac Biotech Shutterstock

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Побочные эффекты после вакцинации

В Минздраве рассказали, что риск серьезных побочных эффектов при вакцинации против коронавируса в Украине остается ниже 1%. Побочной реакцией считается ухудшение состояния здоровья в течение месяца после вакцинации.

Среди самых распространенных реакций на вакцинацию наблюдаются следующие:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;

увеличенные лимфатические узлы;

тошнота;

утомляемость;

бессонница;

головокружение.

В ведомстве отметили, что к семейному врачу или в медицинское учреждение следует немедленно обратиться, если после вакцинации возникли такие симптомы:

судороги;

потеря сознания;

рвота;

сыпь на теле;

сильная боль;

температура свыше 38 градусов;

спутанность речи.

Как отмечается, эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало во времени с вакцинацией.

При этом в ЕС рассматривают новые возможные побочные эффекты после прививки мРНК-вакцинами. Небольшое количество людей после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna против COVID-19 пожаловались на такие побочные реакции:

многоформную эритему – форму аллергической реакции на коже;

гломерулонефрит – воспаление почек;

нефротический синдром – поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Темпы вакцинации в Украине

По состоянию на утро 3 сентября полный цикл вакцинации против COVID-19 прошли более 4 млн человек, за минувшие сутки было сделано более 152 тыс. прививок. "Более 4 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19. 152 772 человека вакцинированы против COVID-19 за прошедшие сутки, 2 сентября 2021 года. Одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы – 105 946 человек", – рассказали в Министерстве здравоохранения.

Отмечалось, что в течение суток, 2 сентября, работали 977 мобильных бригад, 2962 пункта прививки, 330 центров вакцинации.