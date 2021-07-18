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"Черный список" покупателей электроэнергии: Что это такое и кто может в него попасть

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Фото из открытых источников

Аукционный комитет уже поддержал инициативу Минэнерго, проголосовав за внесение изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии на Украинской энергетической бирже

На днях Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило критерии для внесения в "черный список" покупателей электроэнергии. Это стало вторым шагом, после предложения создания самого "черного списка" для недобросовестных покупателей электроэнергии, которых временно будут лишать доступа к торгам на е-аукционах. 

Что это за "черный список" и за что покупатели электроэнергии могут в него попасть, рассказываем далее.

Почему решили создать " черный список"

9 июля состоялось заседание аукционного комитета Украинской энергетической биржи. Во время коллективного обсуждения были представлены наработки Минэнерго, ГП "Гарантированный покупатель", Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), и, собственно, Украинской энергетической биржи.

В Минэнерго отметили, что сейчас сложилась ситуация искажения ценообразования на организованных сегментах рынка, о чем свидетельствует периодическое падение цены на электрическую энергию ниже себестоимости ее производства даже самой дешевой атомной генерацией.

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Кроме этого, в последнее время наблюдаются манипуляции и на рынке двусторонних договоров по покупке электроэнергии. Некоторые трейдеры и поставщики, заключившие двусторонние договоры о покупке электроэнергии по результатам электронных аукционов, не выполняют взятые на себя обязательства по покупке электроэнергии в объемах и по ценам в соответствии с договором и нарушают условия оплаты за отпущенную электрическую энергию.

Итак, эта ситуация приводит к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электроэнергии, усложняет планирование и формирование необходимых запасов топлива. А это, в свою очередь, усложняет подготовку энергогенерирующих предприятий к прохождению осенне-зимнего периода и создает угрозу безопасности поставок электроэнергии потребителям.

Кто является покупателем электроэнергии

Фото из открытых источников

Покупателями электроэнергии в Украине являются государственные предприятия, которые представляют интересы граждан и государства в процессе функционирования рынка электрической энергии (облэнерго).

Главная цель покупателей – обеспечить население доступной электрической энергией. По большому счету, это обеспечения общеобщественных интересов. 

Что предусматривает "черный список" покупателей электроэнергии

Минэнерго разработало и утвердило так называемый "черный список" потребителей электроэнергии не просто так. Дело в том, что он определенным образом инициирован НКРЭКУ и участниками рынка, а также основывается на предложениях Украинской энергетической биржи. 

В соответствии с замечаниями указанных учреждений, продавец электроэнергии имеет право инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двустороннему договору купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен подать обоснованное заявление к Украинской энергетической бирже.
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Критериями для подачи такого заявления являются следующие:

  • нерегистрация покупателем в системе управления рынками купленных объемов электрической энергии;
  • отсутствие своевременной оплаты со стороны покупателя-это подтверждает выписка из банка;
  • расторжение договора покупателем в одностороннем порядке.

Недобросовестного покупателя, отвечающего указанным критериям, в течение шести месяцев не будут допускать к следующим аукционам по продаже электроэнергии.

Однако, как отметили в Минэнерго, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это происходит по письменному заявлению продавца и в соответствии с приложенных к нему документов, подтверждающих факт урегулирование обстоятельств, которые были причиной внесения покупателя в "черный список".

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Такие "воспитательные" меры необходимы для усиления ответственности недобросовестных участников рынка за нарушение условий договоров. 

До 1 сентября текущего года Минэнерго, а также НКРЭКУ и участники рынка должны наработать изменения для решения, которое позже закрепят соответствующим постановлением Кабинета министров. Это решение должно установить постоянные правила, которые будут предотвращать проявления нерыночного поведения участников рынка электроэнергии.

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