"Чайки" казаков, святилища и Запорожская Сечь: Почему стоит посетить остров Хортица

История острова, его будущее и какие достопримечательности искать

Запорожская Сечь на Хортице Фото из открытых источников

Украина - это уникальная страна. Она имеет многовековую историю, особых людей и хорошую природу. На территории этого государства интересных мест хоть отбавляй: пещеры, озера, горы. И это лишь небольшая часть.

Но некоторые локации играют роль настоящей святыни. Определенные места являются самыми известными. Одно из таких – остров Хортица. И он больше всего известен казаками. Почему сюда стоит поехать, какая история острова и о другом, читайте далее в нашем материале.

Хортица-гордость нации

Этот остров расположен на Днепре в г. Запорожье. Его длина составляет 11, 2 километра, а наибольшая ширина составляет около 2, 5 км. Он занимает почти 10% современного Запорожья. Площадь Хортицы – у 23, 55 кв. м. Остров образовался благодаря геологическим разломам. Последний состоялся более 2 миллионов лет назад. Его геологическая основа – граниты, которые покрыты слоем более молодых осадочных пород. Собственно Хортица является частью Украинского кристаллического щита.

Поэтому перепад высот здесь обычное дело. Иногда он составляет 56 м. В северной части острова можно увидеть скалы высотой 40-50 метров над берегом. В то же время на юге когда-то располагался Большой Луг Запорожский. Сейчас – это пойма, которая пронизана заливами и проливами.

Остров Байда Фото из открытых источников

С 1993 году Хортица имеет статус национального заповедника. В него входят острова Хортица, прилегли Байда, Расстегин; скалы средняя, Близнецы и урочище воронка на правом берегу Днепра; "Каменская Сечь" на Херсонщине. Сегодня здесь проходит масштабная реконструкция. Вскоре появится вся необходимая туристическая инфраструктура: санитарные пункты, стоянки, указатели.

По словам Елены Зеленской, первой леди Украины, остров должно стать туристическим "магнитом", который будет привлекать тысячи посетителей. Причиной этого является то, что Хортица – одно из украинских мест силы. Оно имеет особую энергетику, невероятные пейзажи и уникальный историко-культурный код. А как добраться сюда, можно увидеть здесь.

Казацкая эпоха - время борьбы за будущее Украины

Если мы говорим о Хортице, то на первую мысль приходят казаки. На острове осталось много наз, которые связаны с пребыванием запорожцев. Это Сечевые Ворота, Казачья могила, Советина скала. Оно и не удивительно, ведь именно Хортица в ХV в. превратилась в средоточие противостояния Речи Посполитой. И входила она во владения Запорожской Сечи.

Здесь начал формироваться новый слой населения - казаки. Они были известны не только на территории современной Украины, но и Европы. В 1596-1648 годах на Хортице находилась залога реестровых казаков. Именно отсюда начинались повстанческие походы: Тараса Федоровича Трясила, Ивана Сулимы и не только. В 1648 г. гетман Богдан Хмельницкий разгромил а острове польскую залогу. Некоторое время Хортица играла роль военной базы Ивана Сирко. Даже сегодня здесь можно увидеть остатки укреплений русско-турецких войн. До разрушения Сечи 1775 года Хортица принадлежала к владениям Запорожской Сечи.

Как выглядят казаки Фото из открытых источников

Какие места искать и что смотреть на Хортицы

Запорожская Сечь. Когда-то она была столицей казацкого края. Современная Хортица – обобщенный образ старых укреплений. Здесь вы увидите детально воссозданные 8 казацких сечей, существовавших в XVI-XVIII веках. Весь городок защищен оборонительными башнями, валом с остроколом и другими фортификационными укреплениями. Есть казацкие шалаши, гончарня. Все казацкие сооружения созданы в форме музейных экспозиций.

Вы узнаете о функционировании сечевых управленческих сооружений, а также переписка, запись данных разведки. Довольно интересной будет "Пушкарня" - здесь хранятся пушки, ядра, запасы пороха. Главной достопримечательностью является церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Там до сих пор проводятся традиционные богослужения. Напоследок, здесь традиционно проводят Всеукраинские фестивали "Покрова на Хортице"и "Пасха на Хортице".

Запорожская Сечь Фото из открытых источников

Казацкие выступления. Именно ради этого немало людей приезжают в Запорожье. На Хортице исторические реконструкторы устраивают разнообразные интерактивные программы. Это выступления, где будут казацкие сабли, настоящие всадники, танцы и песни. О мероприятиях стоит узнавать по телефонам на официальном сайте.

Музей судоходства "Чайка". Расположен в южной части острова. Правда, это больше похоже на реставрационный ангар. В нем можно увидеть лучшие памятники подводной археологии. Большинство связано с русско-турецкой войной 1735-1739 годов. Самым известным экспонатом является казацкая лодка "Чайка", которую нашли в 1998 году. Не менее интересным будет "Бригантина", а также дубель-шлюпка – лодка Днепровской гребной флотилии первой половины XVIII века.

Протовче. Тоже расположено в южной части острова. Когда-то на этом месте располагалось древнерусское поселение. Оно было одним из главных городов перед отправлением в Царьград. Кроме того, здесь собирались русские дружины перед походами на степняков. Сейчас это девственный заповедник. Здесь тихие озера, пойменный лес с дубами, тополями, осокорками. Заходить сюда можно только в сопровождении.

Заповедник Протовче Национальный заповедник " Хортица"

Святилища. На Хортице есть немало мест сакрального значения. И у некоторых из них возраст больше египетских пирамид. Их использовали во время погребальных обрядов и религиозных ритуалов. Здесь можно увидеть курганные погребальные комплексы, городища и древние поселения. Самые известные культовые сооружения – это комплекс кромлехов эпохи энеолита, святилища эпохи бронзы, Каракайка и комлекс ямной культуры "Генералка 2". Больше они известны как "Скифский стан".

Святилища Хортицы Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о Запорожской области, в котором рассказывается о Молочном лимане, городе Бердянск и усадьбе дворян Миклашевских.

Также есть материал о Запорожье, где можно прочитать об истории города, Соборном проспекте и других известных достопримечательностях.