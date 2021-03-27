Час Земли: Как помочь планете и повлиять на будущее

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Час Земли является самой массовой общественной акцией в истории человечества

Каждый год в течение двенадцати лет страны мира организуют Час Земли — время, когда выключается максимальное количество приборов, потребляющих электроэнергию. Таким образом состояние экологии и планеты в целом хотя бы на йоту не ухудшается.

Далее мы рассказываем, как правильно отмечать Час Земли так, чтобы планета действительно получила немного пользы от человечества.

Как возник Час Земли

Час Земли - сравнительно "молодое" международное событие, которое организуют всего двенадцать лет подряд, с 2008 года. Его начал Всемирный фонд природы, определив оптимальную дату проведения - последнюю или предпоследнюю субботу марта. В этот день люди, учреждения, компании и заведения разной направленности выключают свет и электрические устройства на один час. Это важно, ведь такая всемирная акция призвана привлечь внимание к экологическим проблемам нашей планеты.

Впервые в истории Час Земли провели Всемирный фонд природы Австралии при поддержке издания The Sydney Morning Herald в 2007 году. В том году в Сиднее на час выключились огни в 2,2 миллионах домов и предприятий. Мост Харбор-Бридж в Сиднее, Си-Эн Тауэр в Торонто, мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, Колизей в Риме в течение часа находились в полной темноте. Это была мощная поддержка в борьбе с неотвратимым изменением климата на планете. А уже в следующем году событие получило мировую поддержку – более 100 миллионов человек в 35 странах мира приняли участие в беспрецедентной экологической акции.

Украина присоединилась к этому движению в 2009 году. В том же году Час Земли стал самой массовой в истории человечества акцией, потому что в ней принял участие миллиард людей во всем мире. В 2011 году количество участников выросло вдвое – почти 2 миллиарда человек в 135 странах мира присоединились к "экочасу".

Ежегодно акция набирала обороты и привлекала большое количество последователей. Час Земли способен заставить каждого человека задуматься над тем, как важно чаще останавливать безудержный поток энергии и технологического развития и заботиться о природе, которая понемногу гибнет от безответственности человечества.

Что нужно делать в Час Земли и что это дает

Сегодня человечество живет так, что потребляет в полтора раза больше, чем может обеспечить планета. Люди выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем природа может поглотить, и уничтожает деревья быстрее, чем они способны расти.

Поэтому Час Земли имеет целью побудить человека защищать окружающую среду любым путем. И единственный час в году способен стать началом осмысленного использования даров природы, которыми она щедро делится и которые мы беспощадно эксплуатируем и уничтожаем, не давая ей восстановиться. Стоит выключать электрические приборы не только в течение одного часа в году, а организовывать свою жизнь так, чтобы пользоваться ими меньше: не оставлять включенными электрические приборы: хлебопечки, мультиварки, кондиционеры, телевизоры, игровые приставки; выключать свет в комнате, когда в ней никого нет; не покупать массово бытовую технику, без которой можно обойтись; сортировать мусор и использовать меньше пластика.

Сторонники Часа Земли объясняют, что цель события не экономия электрической энергии в прямом смысле, а скорее осознание людьми того, что они собственноручно могут ежедневно хотя бы немного улучшать экологию вокруг, элементарно экономя электроэнергию и снижая таким образом вредные выбросы в атмосферу.

На самом деле Час Земли уже дал свои плоды. В частности, благодаря этой акции люди по всему миру ежегодно активнее переходят на освещение и отопление помещений солнечными батареями.

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Когда выключить свет в Украине в этом году

В этом году Час Земли пройдет 27 марта в течение часа с 20:30 до 21:30 (по киевскому времени). В это время нужно выключить лишнее освещение и электроприборы дома и на работе.

Традиционно в Украине выключается освещение на крупнейших памятниках архитектуры, в основном в столице. Так, в Киеве на час исчезает электрический свет возле "Родины-матери", монумента Независимости, колокольни Михайловского монастыря и Софийского собора. В Украине в Часе Земли принимают участие пятьдесят городов, в том числе все города-миллионники.