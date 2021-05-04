Церкви на воде, гейзеры и карьеры с пейзажами Мальдив: Топ-10 необычных мест Украины

От инжерных сооружений карьеров до центра космической связи Львовской области

Руины церкви в с. Цибли Киевской области Фото из открытых источников

Украина – это территория, где есть немало достопримечательностей. Можно посещать парки, крепости, музеи. В этих местах даже самые требовательные туристы будут проводить не только несколько часов, но и целые дни.

Также есть достопримечательности, которые остаются без внимания. Где-то можно увидеть индустриальные объекты в сочетании с первобытной природой. В других местах – церкви на воде, гейзеры и карьеры с заброшенной техникой. Поэтому где искать действительно уникальные достопримечательности Украины, читайте далее в нашем материале.

Морозовский угольный разрез

Расположен в 30 минутах на авто от Знаменки Кировоградской области. Карьер имеет длину 6 км. Когда-то здесь добывали бурый уголь. Более 10 лет назад его забросили и он быстро заполнился грунтовыми водами. Сейчас это одно из самых привлекательных мест для экстремального промышленного туризма.

Вода здесь голубого цвета. Видны скалистые берега. Местные обустроили два небольших пляжа. Некоторые считают, что вода обладает лечебными свойствами из-за большой насыщенности йодом и щелочного состава. Искупаться можно со стороны Морозовки. Другое место – возле села Новоселка. Пейзажи дополняет заброшенная техника. Стоит взглянуть на шагающий эскалатор. На этом устройстве со сложной системой ковшей и тросов когда-то работало несколько десятков человек. Большинство другой техники затоплено водами.

Адрес: пгт Пантаевка Кировоградской области.

Шагающий эскаватор в Морозовском угольном разрезе в Кировоградской области Фото из открытых источников

Вольногорский карьер

Основан в середине ХХ века. Сегодня здесь до сих пор частично ведут работы. Из-за этого туристы могут увидеть лишь небольшую часть карьера. Это место уникально из-за пейзажей вокруг. Его часто называют "украинскими Мальдивами", поскольку здесь видны кристально чистая вода и песчаные дюны. Поэтому сюда стоит приехать, чтобы увидеть все собственными глазами.

Адрес: г. Вольногорск Днепропетровской области.

Вольногорский карьер - "украинские Мальдивы" в Днепропетровской области Фото из открытых источников

Недостроенная Чигиринская АЭС

Расположена между селами Стецовка и Витово Черкасской области. Ее можно увидеть на территории, прилегающей к берегу Кременчугского водохранилища. В 1970 году здесь изначально хотели построить государственную районную электростанцию. Также проект предусматривал современный городок энергетиков на 20 тысяч жителей.

Строительство было заморожено. В 1982-1984 гг. проходила консервация таких объектов. Киевское отделение института "Атомтеплоэлектропроект" разработало новое технико-экономическое заключение строительства АЭС вблизи Чигирина. Минэнерго СССР его утвердило. Возведение АЭС остановили в 1989 г. Теперь здесь можно увидеть лишь заброшенные руины. Рядом есть 9-этажные жилые дома, магазины и другие объекты инфраструктуры города-призрака Орбиты.

Адрес: заброшенное поселение Орбита Черкасской области.

Недостроенная Чигиринская АЭС в Черкасской области Фото из открытых источников

Руины церкви в Циблях

Церковь святого Ильи расположена в с. Цибли Бориспольского района Киевской области. Первую святыню построили еще в XVIII веке. В 1861 г. построили кирпичную церковь. Ее построили по типовому проекту русского архитектора Константина Тона. Она очень похожа на церковь святых Бориса и Глеба в Вышгороде.

Святыня имела черты псковско-новгородского архитекурного стиля. Было видно 5 луковицеобразных куполов. Рядом была пристроена колокольня. В самом храме стоял трехъярусный иконостас, который в 1930-х закрыли большевики, а колокольню разобрали.

Во время Второй мировой войны церковь начала действовать снова. Это продолжалось до 1960-х годов, пока село не перенесли выше из зоны затопления Каневского водохранилища. Церковь осталась на прежнем месте. Теперь она находится на острове, куда добраться можно вброд или на лодке.

Адрес: с. Цибли Киевской области.

Паровая мельница в Чертории

Расположен в селе Новая Чертория. Этот уникальный образец промышленной архитектуры конца XIX века является памятником общегосударственного значения. Средства на ее возведение выделил русский граф Оржевский. Эта мельница появилась первой на территории современной Житомирской области.

Это прямоугольное в плане здание имеет от 5 до 7 этажей. До нашего времени интерьер сохранился без изменений. Ранее мельница за год перерабатывала около пятисот тысяч пудов зерна. Некоторое время сооружение работало как электростанция. Теперь это предприятие "Новочерторийский мельзавод".

Адрес: с. Новая Чертория Любарского района Житомирскойй области.

Паровая мельница в с. Новая Чертория в Житомирской области Фото из открытых источников

Крюковский мост

Соединяет спальный район Кременчуга с самим городом. Через мост проходят две трассы национального значения. Его пересекают около 3000 грузовиков ежедневно. Сооружение открыли 7 апреля 1872 года. Оно имеет длину 962 метра.

Мост – уникален, потому что был построен для одновременного движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Кроме того, центральная часть конструкции поднимается вверх, чтобы пропускать суда по реке Днепр. С самого моста хорошо видны пейзажи города, городской пляж и несколько островов.

Адрес: г. Кременчуг Полтавской области

Центр космической связи в Золочеве

Также известный как "Азимут" расположен посреди лесов и полей. Это самый большой объект такого типа в Украине. Он состоит из двух мощных антенн, которые установили еще в период СССР. Первая имеет 25 метров в высоту, другая - 32 м. Благодаря им должна была стать возможной прямая связь между Москвой и Вашингтоном. С обретением независимости Украиной антенны продолжили выполнять свои функции. Сегодня их модернизируют военные в отставке.

Адрес: г. Золочев Львовской области.

Центр космической связи в Золочеве Фото из открытых источников

Село Подкамень

Расположено во Львовской области. Впервые его письменно вспоминают в 1441 году. Сегодня оно известно благодаря огромному камню высотой в 16 м на окраинах. Это геологический памятник природы. Он имеет другое название – "Чертов камень". По официальной версии это скала-останец известнякового барьерного рифа Толтр. Рядом также можно взглянуть на монастырь происхождения дерева Креста Господня.

Адрес: с. Подкамень Бродовского района.

"Чертов камень" в с. Подкамень Львовской области Фото из открытых источников

Гейзер в с. Вучково

Здесь расположен единственный в Украине гейзер, который бьет несколько раз в день мощной струей воды. Когда-то эту местность хотел выкупить металлургический комбинат, чтобы построить оздоровительный комплекс. Из-за ошибки геологов при сооружении подвода воды к купелям санатория гейзер перестал бить с постоянной очередностью.

Сегодня извержения нерегулярны. Вода в гейзере холодная и бьет в горизонтальном направлении. На берегу видна труба, возле которой рыжая земля. Это из-за высокого содержания железа в воде. Некоторые туристы ждут ее выбросов более часа. Некоторые местные утверждают, что гейзер бьет четыре раза в день, а остальные – каждые 20 минут.

Адрес: с. Вучково Хустского района Закарпатской области.

Ветроэлектростанция "Старый Самбор-1"

Достроена в 2015-2016 гг. Ее можно увидеть в низинах Прикарпатья, где течет река Днестр. В этой зоне среднегодовая скорость ветра составляет от 6,5 до 7, 5 м/сек. Такой потенциал позволяет строить рентабельные мощные промышленные комплексы. Альтернативная энергетика в Украине лишь развивается, а потому видеть подобные ветряки в сочетании с нашей природой довольно необычно. Также здесь невысокие горы и можно заниматься трекингом.

Адрес: г. Старый Самбор Львовской области.

Ветроэлектростанция "Старый Самбор-1" Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о мостах Украины, в котором рассказывается о виадуках в Ворохте и Плебановке.

Также есть материал о городах-призраках страны, где можно подробнее прочитать об Орбите и достопримечательностях других заброшенных населенных пунктов.