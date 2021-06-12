Цены в Украине бьют рекорды: Каковы причины ускорения инфляции и прогнозы на второе полугодие

Осенью, по мнению экспертов, ситуация с инфляцией обострится

Инфляция в Украине Фото из открытых источников

Стоимость товаров в Украине продолжает удивлять - несмотря на новый урожай сезонных овощей и фруктов, цены на продукты остаются высокими. А в Госстате отчитались об ускорении инфляции.

Каким будет уровень инфляции и какие товары подорожают до конца текущего года рассказываем далее.

Уровень инфляции в Украине растет

Цены на продукты питания в стране продолжают бить рекорды. Так, в мае по сравнению с прошлым месяцем они выросли на 1,3%. С начала текущего года рост цен составил 6,1%.

По данным Государственной службы статистики, в годовом измерении инфляция ускорилась до 9,5%.

Государственная служба статистики

В частности, продукты питания в Украине за май подорожали на 1,8%. Больше всего подорожали фрукты - на 14,5%, подсолнечное масло - на 6,8% и мясо - на 1,8%. В то же время яйца подешевели на 17,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, на одежду и обувь упали на 0,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,9%.

Кроме того, предметы домашнего обихода и бытовая техника также подорожали на 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт подорожал на 0,7%, цены на связь выросли на 2,2%, тогда как на отдых и культуру снизились на 0,8%, образование подорожало на 0,2%, услуги ресторанов и гостиниц - без изменений.

Государственная служба статистики

О некоторых причинах подорожания продуктов питания, в частности овощей и фруктов, можно узнать здесь.

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Причины ускорения инфляции

В Национальном банке Украины признали, что инфляция оказалась выше, чем прогнозируемый уровень. По данным регулятора, ускорение инфляции "связано прежде всего с высоковолатильными компонентами потребительского набора, в частности существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла".

Среди причин ускорения инфляции в Украине регулятор назвал следующие:

увеличение темпов роста цен на обработанные продовольственные товары (до 11,2% г/г). это привело к ускорению подорожания подсолнечного масла и продуктов его переработки;

увеличение производственных затрат на сырье и энергию - как результат подорожания хлеба, макаронных, кондитерских изделий и мясных продуктов. Рост показателя также поддерживался устойчивым потребительским спросом.

повышение стоимости услуг ускорилось (до 8% г/г).

подорожание услуг заведений общественного питания, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья, а также курсов иностранных языков и мобильной связи. Стоимость водительских курсов и обслуживания автомобилей продолжала расти, реагируя на высокий спрос, а услуг такси - из-за повышения цены на топливо, отметили в НБУ.

устойчивый потребительский спрос ускорил рост цен на непродовольственные товары (до 1,4% г/г).

увеличение темпов роста административно регулируемых цен (до 17,3% г/г).

рост тарифов на коммунальные услуги. По данным Госстата, в мае содержание жилья, вода, электроэнергия и газ подорожали, по сравнению с апрелем, на 3,9%. По сравнению с маем 2020 года рост ценников составил 35,3%, а за пять месяцев этого года - 23,9%.

Особенно поражают цифры по газу - за месяц он подорожал на 14,6%, по сравнению с маем 2020 года - на 161,6%, за 5 месяцев этого года - на 70,8%. На втором месте - электроэнергия, цены на которую за год выросли на 36,6%. Вода и водоотведение подорожали на 15,5%.

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Что дальше

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 8,0%. В январе регулятор прогнозировал инфляцию на уровне 7,0%.

Предполагается, что во втором полугодии текущего года инфляционный тренд развернется в сторону снижения. Этому будет способствовать ряд факторов:

поступление на рынки нового урожая;

исчерпание эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров;

эффект от повышения учетной ставки Национальным банком.

Однако эксперты не разделяют оптимизма Нацбанка. По мнению главы аналитического департамента Forex Сlub Андрея Шевчишина, в третьем квартале инфляция может ускориться до 10%. "Может, дойдем и до 10,5%", - говорит он.

Экономист Алексей Кущ отметил, что среднегодовая инфляция в 2021 году составит 8-10%. Для сравнения: в 2020 году инфляция была 5%, а на этот год в бюджет заложен показатель в 7,3%. Выход же на планку в 10% - это своего рода антирекорд - такого в Украине не было с 2017 года.

Осенью, по мнению экспертов, ситуация обострится из-за зависимости Украины от импортных энергоресурсов. По словам Алексея Куща, газ будет стоить до 300-350 долларов за 1 куб. м, нефть - 70-80 долларов за баррель.

Поэтому, вероятнее всего, повышения цен не избежать, а вот заработная плата вряд ли будет так быстро расти.