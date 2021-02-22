Цены на черное золото: Почему дорожает нефть и что будет со стоимостью топлива в Украине

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Эксперты не однозначны в прогнозах относительно ожидаемой стоимости топлива на украинских АЗС

Стоимость нефти растет несколько месяцев подряд. Такая тенденция может сказаться на ценах на топливо в Украине. Однако однозначного прогноза по ситуации на украинском рынке эксперты не дают.

О причинах повышения стоимости нефти и ценовых ожиданиях на топливо в Украине рассказываем далее.

Почему дорожает нефть

По состоянию на 09:15 по киевскому времени 22 февраля цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,87 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 62,17 доллара за баррель, что на 3 цента выше уровня закрытия торгов ($62,14).

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $62,92 за баррель, что на 1,26 % выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX составила $59,93 за баррель, что на 1,13 % выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $62,91 и $59,26 соответственно.

Цены на нефть растут с ноября прошлого года и даже преодолевали барьер в $65 за баррель марки Brent, который многими экспертами назывался как верхний для 2021 года. На фоне этих рекордов и резкого падения добычи в США из-за холодов, все чаще можно услышать предположение, что нефтяное подорожание продолжится и котировки барреля могут вернуться на уровень 2013 года. То есть выше $100.

Последний скачок цены, по данным международных аналитиков, связан с двумя факторами. Во-первых, с мерами стимулирования в США ($1,9 трлн), которые, как ожидается, помогут экономике больше вырасти, а это, в свою очередь, увеличит спрос на топливо. А, во-вторых, с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению главы департамента группы ICU по корпоративному анализу Александра Мартыненко, цены на нефть толкают вверх три ключевых фактора. Во-первых, на финансовых рынках много свободных денег. Во-вторых, инвесторы питают оптимизм по поводу ослабления карантинных ограничений по всему миру. В-третьих, страны ОПЕК+ соблюдают ограничения по объемам добычи.

В итоге на рынке образовался дефицит. Суммарно общемировое производство сейчас составляет около 88 млн баррелей ежедневно, а спрос на нефть – более 91 млн баррелей. Естественно, что цены в такой ситуации должны расти.

Директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев сообщает, что цены на нефть повышаются не столько из-за роста реального спроса, сколько, возможно, из-за спекуляций на финансовых рынках.

"Изменение котировок было вызвано информационными вбросами, связанными с якобы сокращением добычи, а также с ожидаемым ростом спроса, после того как будет завершена вакцинация, а значит, пойдет рост экономики. А поскольку к тому времени было заявлено, что добыча увеличена не будет, котировки пошли в рост", – сказал Рябцев.

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Что будет с ценами на бензин

Прогнозы по стоимости бензина в ближайшей перспективе разнятся. Так, по мнению Геннадия Рябцева, существенное влияние на розничные цены на АЗС оказывают три фактора. Первый – это оптовые цены на границе, ведь более чем две трети всего объема нефтепродуктов Украина импортирует. Второй важный фактор – это курс валют. Чтобы подсчитать объективную стоимость топлива, достаточно взять усредненное изменение курса доллара на 10 копеек – это плюс или минус 7-8 копеек на литре топлива в рознице. Изменения на границе в стоимости нефтепродуктов на 1 % – это опять-таки плюс или минус 10 копеек в рознице. И третий фактор – это спрос. Как внутри Украины, так и в соседних с ней странах. По его прогнозу, в ближайшее время вряд ли вырастет стоимость бензина, ведь биржевые котировки не имеют ничего общего с ценой нефти, а уж тем более с ценами на АЗС.

А генеральный директор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук уверен, что на рост оптовой стоимости бензина и дизельного топлива, которая с начала ноября составила 165 $/т (с $406 до $751 для бензина и с $340 до $506 для ГП), розничные операторы еще полностью не отреагировали. За указанный период средняя цена топлива в Украине выросла на 3,65-3,7 грн/л, но пока "рынок остается недооцененным на 1-1,5 грн".

По его словам, если оптовые цены на нефтепродукты будут расти, увеличится стоимость топлива и на украинских АЗС.

А между тем аналитик Goldman Sachs Джеффри Карри уже заявил: нефть в 2021 году будет по $80 и выше. А главный аналитик JPMorgan из нефтегазового сектора Кристиан Малек предположил, что цены на нефть могут подскочить до $100 за баррель и даже выше.

Если применить формулу, согласно которой изменения на границе в стоимости нефтепродуктов на 1 % – это плюс или минус 10 копеек в рознице, то при достижении цены нефти в $80-100 цена на топливо на украинских АЗС вырастет еще на 2,2-3,8 грн – до почти 32-34 грн/л на премиальных АЗС. И это при условии стабильного курса. Если же курс гривни начнет девальвировать, то удар по кошелькам автолюбителей будет еще больше.

Подорожает ли другое топливо в Украине

Относительно стоимости газа у экспертов нет единого мнения. Так, Леонид Косянчук отметил, если газ стоит дороже, чем 50-60 % от стоимости "пятого" бензина, то он становится экономически непривлекательным как альтернативное топливо.

А вот стимулировать постепенное удешевление автогаза будет временный переход владельцев ГБО на бензин, считает эксперт. "Им достаточно поездить на бензине неделю, и цена пропан-бутана начнет падать. Ведь его хранение – дорогое", – констатировал гендиректор SunOil.

А по мнению Геннадия Рябцева, стоит ожидать повышения цен на газ. "По сжиженному нефтяному газу еще будет рост в пределах 50 копеек. Тот газ, который используется в Украине в качестве моторного топлива, в странах ЕС и Турции берут как котельное топливо. И когда в ЕС и Турцию пришли морозы, основной объем газа пошел туда. Поэтому мы получили скачок цены на 2,5 грн за литр газа", – отметил он.

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По состоянию на 17:30 22 февраля средняя стоимость бензина А-98 составляет 34,23 грн за литр, А-95 – 26,31 грн, дизельного топлива – 24,68 грн, а газа – 14,93 грн.