Цена на газ в Европе, угроза отмены безвиза с ЕС и почти 12 тыс. COVID-случаев в сутки: Главное на утро 30 сентября
Три области Украины оказались на пороге усиления карантина
Стоимость голубого топлива в Европе вновь побила рекорд – цена превысила 1000 долларов.
Среди прочего в СМИ появилась информация об угрозе отмены безвиза между Украиной и ЕС. Однако в МИД Украины опровергли такую информацию.
О главных новостях утра четверга рассказываем подробнее.
Стоимость голубого топлива в Европе
Цена на газ в Европе в ходе торговой сессии обновила рекордный максимум, превысив отметку 1050 долларов за тысячу кубометров.
Накануне стоимость газа на европейском хабе TTF в начале торгов составляла около 955 долларов, но в течение сессии достигла рекордных 1064 долларов за тысячу кубометров.
Угроза отмены безвиза с ЕС
Некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмена безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Такую информацию обнародовали СМИ со ссылкой на внутренний документ ЕС.
При этом Министерство иностранных дел Украины отметило, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Он назвал новость фейком.
Проверка COVID-сертификатов
Министерство цифровой трансформации разработало программное обеспечение, чтобы правоохранители могли быстро проверять СOVID-сертификаты в приложении "Дія" или сканировать бумажные документы во время возможного локдауну.
Каждый сертификат и справка должны содержать QR-код, подтверждающий достоверность медицинского документа. К слову, проверять подлинность COVID-сертификатов граждан имеют право Госпродпотребслужба, органы местной власти и полиция.
А Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документы будут поставлены на повестку дня парламента в срочном порядке.
О проблеме подделки COVID-сертификатов в Украине подробнее читайте здесь.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 30 сентября в Украине обнаружили 2 423 379 случаев коронавируса, 2 255 191 человек выздоровел, 56 274 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 11 757 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 1054 ребенка и 242 медработника. За сутки умерло 194 человека, выздоровело – 3839 пациентов, госпитализированы 2556 человек.
В течение двух недель карантин могут усилить в трех регионах на западе Украины. Речь идет о Волынской, Львовской и Ровенской областях.
В мире по состоянию на утро 30 сентября обнаружили 234 072 335 случаев коронавируса, 210 890 960 человек выздоровели, 4 788 397 – умерли.
Стратегия деоккупации Крыма
Кабинет министров Украины утвердил Стратегию деоккупации полуострова Крым. Документ станет комплексной дорожной картой по возвращению украинского Крыма.
Также Украина работает со странами-партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема временно оккупированного Крыма постоянно была на мировой повестке дня.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 29 сентября, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Золотого-4, Песков, Лебединского.
Потерь среди украинских воинов нет.
По состоянию на 7 часов утра, 30 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Прогноз погоды
По данным синоптиков, сегодня осадки ожидаются в западных областях, на остальной территории – солнечно.
Температура воздуха в западных и южных областях будет колебаться в пределах +13...+18, ночью +4...+8, на Закарпатье ночью +9...+11. В северных, восточных и центральных районах днем +12...+15, ночью -3...+5°C.
В Киеве днем прогнозируется +12...+14, ночью +3...+5°C, без осадков.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовой среди читателей стала новость о том, что Сергей Притула хочет назвать партию в свою честь.
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