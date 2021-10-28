Быть или не быть локдауну в Украине: Условия введения тотального карантина и темпы вакцинации

Тотальный локдаун могут ввести, если все области перейдут в красную зону карантина

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали самую плохую статистику заболевания коронавирусом с начала пандемии - свыше 26 тыс. COVID-случаев. И на фоне такой статистики возникают опасения относительно введения тотального локдауна. Тем более, что с 30 октября красная зона карантина расширится до 15 областей.

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Угрожает ли Украине локдаун

В минувшую среду, 20 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. По его словам, единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация.

"Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу. Однако 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированы. Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни", - отметил Шмыгаль.

Он также напомнил, что бизнес и общественные заведения могут работать даже в красной зоне карантина, если все посетители и работники будут полностью вакцинированы.

В среду, 27 октября, Шмыгаль подтвердил, что правительство пока не планирует вводить тотальный карантин потому что экономика Украины начала восстанавливаться, а жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.

При этом страна по COVID-показателям находится на максимальных значениях за все время пандемии. Имеется в виду ежесуточное количество новых случаев, случаев госпитализации и количества летальных исходов.

"Сейчас заболеваемость растет во всех 15 крупных странах Европы (с населением более 10 миллионов человек). В 11 из них - это уже повторные вспышки летне-осеннего периода. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему и спасти как можно больше жизней, мы вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения", - рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Когда вероятен локдаун

Недавно Ляшко отмечал, что локдаун вводится, когда все области Украины переходят в красную зону карантина. Вместе с тем, по прогнозам Киевской школы экономики, перехода всех регионов в красную зону не ожидается. Эксперты также прогнозируют, что области будут красными до января 2022 года.

Сейчас в Украине нет зеленых областей. В желтой зоне находятся только три области: Кировоградская, Закарпатская и Винницкая.

Фото из открытых источников

Еще 13 областей и Киев по состоянию на 28 октября находятся в оранжевой зоне. Она не предусматривает дополнительных ограничений, но сигнализирует об ухудшении ситуации. Так, оранжевые пока такие области: Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Полтавская.

В красной зоне 8 областей: Ровенская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская. А уже с 30 октября красных областей будет 15, присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

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Будут ли останавливать транспорт в случае локдауна

Главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что Кабинет министров Украины вряд ли будет рекомендовать ограничивать работу городского общественного транспорта в случае вероятного локдауна в стране.

"Остановка работы общественного транспорта сильно влияет на экономику, хотя не дает дополнительного эпидемиологического влияния. Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических требований при перевозке, ограничения количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и вывод дополнительной, резервной количества подвижного состава", - отметил он.

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Кузин подчеркнул, что в случае локдауна в стране или введения красных зон в регионах правительство не будет рекомендовать ограничивать работу местного или городского транспорта. В то же время, такие решения смогут принимать местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Количество вакцинированных в Украине увеличилось

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине за неделю выросли вдвое и превысили максимально европейские и мировые показатели. По словам Виктора Ляшко, самый меньший процент привитых за неделю зафиксирован в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях.

А за минувшие сутки против коронавируса прививали 291 985 человек. Это рекордный показатель с начала вакцинальной кампании в стране.

В частности, 27 октября первую дозу вакцины получили 212 684 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 79 301.

Лидером в стране по проведенным COVID-прививками за сутки в Киев, там вакцинировались вчера 27 566 человек. На втором месте - Днепропетровская область, где за сутки вакцинировано 25 978 украинцев. Харьковская область занимает третье место с проведенными прививками, там за сутки коронавирус вакцинировали 23 048 людей.

Всего в Украине одну дозу вакцины против коронавируса получили 9 576 175 человек, полностью вакцинировались 7 383 217 человек.