Булгур, наггетсы и львовский сырник: Какими блюдами вскоре будут кормить украинских школьников

На практике воплотить новые инициативы в жизнь может помешать ряд факторов

Фото из открытых источников

В Украине намерены полностью изменить нормы питания в школах – уже утвердили соответствующее решение и разработали новое меню. Из школьного питания исключили продукты с большим содержанием соли и трансжиров. Зато увеличили нормы потребления молочных продуктов, фруктов и овощей. А традиционные макароны заменят разнообразными кашами.

Теоретически такое решение можно только приветствовать, однако на практике воплотить новые идеи может быть сложно.

Как изменится школьное питание и какие трудности могут возникнуть на пути его внедрения, рассказываем далее.

Кардинальное изменение школьного питания

С 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые нормы питания, которые утвердили в конце марта. В МОЗ рассказали новые нормы будут действовать не только в школах, но и дошкольных учебных заведениях, учреждениях профтехобразования, учреждениях оздоровления и отдыха.

Одним из весомых аргументов изменения питания в образовательных учреждениях является то, что дети потребляют 20% блюд из мяса с высокообработанными продуктами и колбасными изделиями, а они содержат значительное количество соли. Учитывая это, из норм питания забрали обработанные мясные и рыбные блюда.

Кроме этого, в новых нормах питания не будет кондитерских изделий, ведь они содержат большое количество сахара и трансжиры, ограничится потребление соков из-за содержания в них большого количества сахара.

Сообщалось, что в новые нормы также не войдут консервы (мясные, рыбные, овощные) из-за высокого содержания соли и возможного наличия консервантов. Также уменьшено потребление хлеба и картофеля.

Facebook/Елена Зеленская

Зато новые нормы питания предусматривают увеличение потребления молока и кисломолочных продуктов, круп, бобовых.

Так, с 1 сентября все школьные учреждения обязаны:

уменьшить количество сахара в 2-2, 5 раза – до 7,5 г на один прием пищи;

увеличить количество фруктов до 100 г на один прием пищи;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;

увеличить количество мяса так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при однократном питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;

увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.

Чем кормить украинских школьников

На днях первая леди Елена Зеленская представила обновленное школьное меню. В Минздраве сообщили, что наработанные предложения рекомендованы для использования в учебных заведениях, детских заведениях оздоровления и отдыха, а также детских учреждениях сферы социальной защиты. Меню разрабатывались на основании норм питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 24 марта 2021 г. № 305.

В меню – 160 блюд, среди которых есть много старинных рецептов с уклоном в западноукраинскую кухню – шпундра, вертута, банош. Также есть борщ полтавский, львовский сырник и много блюд из тыквы, кускуса, чечевицы и булгура.

В рационе есть и популярные блюда кухонь мира, например синабон (булочка с корицей), лобио, бефстроганов, чахохбили, наггетсы, пудинг, чай масала, фритату, пастуший пирог, мексиканское блюдо чили кон карне.

Рекомендации по питанию разработали в соответствии с сезоном, учли также периодичность питания – одноразовое или 5-дневное.

К примеру меню обедов на 5 дней для осеннего периода будет включать:

Понедельник – салат из капусты, огурцов и укропа, борщ с картофелем, сметана, запеченное филе курицы из орегано, рис (рассыпчатый) из орегано, ржаной хлеб и свежие бананы.

Вторник – суп-пюре из чечевицы, рыбные наггетсы, соус "Кетчуп", овощное соте, чай с мелиссой, цельнозерновой хлеб, свежие яблоки или груши.

Среда – салат с яйцом, сыром и куркумой, полтавский борщ со сливовым вареньем, сметана, китайская жаркое со свининой, ржаной хлеб, свежие апельсины или яблоки.

Четверг – салат из капусты, яблока и сельдерея; гороховый суп, болоньезе из говядины, рассыпчатая гречневая каша с тимьяном, цельнозерновой хлеб, свежие бананы.

Пятница – салат из свежих томатов, щи с тыквой, плов из булгура и свинины, сок, ржаной хлеб. Свежие яблоки или сливы.

Варианты меню представлены на сайте Минздрава.

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Новое школьное меню – теория и практика

Теоретически новые меню можно только приветствовать, ведь пищевые привычки у человека формируются в детстве. А потребление полезных продуктов в школе может изменить и рацион питания всей семьи дома. Эксперты предположили, что дети привыкнут к новому питанию за два года.

Однако на практике воплотить инициативу может быть сложно. Во-первых, далеко не все украинские школы обеспечены новейшим оборудованием, а на устаревшем, чаще еще советском, приготовить такие блюда не удастся. Во-вторых, кто и как будет обучать поваров, которые работают почти за "копейки".

Возникает вопрос к стоимости нового питания, ведь вряд ли хватит 10-20 грн, которые выделяются на школьные обеды. Министр здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал, что стоимость обновленного здорового питания не будет выше традиционного питания в учебных заведениях, и пообещал, что "профильные министерства будут постоянно инициировать на государственном уровне увеличение выделения средств на здоровое питание для детей".

Возникли предостережения и относительно использования определенных приправ и продуктов, ведь некоторые из них могут быть аллергенами, что не добавит здоровья детям.

А некоторые из рядовых украинцев просто не верят в реформы, считая, что там, где начинается реформа, заканчивается отрасль.