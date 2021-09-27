Борьба с олигархами в Украине: Основные аспекты деолигархизации и как будет работать закон

Одну из статей закона народным депутатам придется переголосовать, иначе документ нельзя подписывать

Верховная Рада Фото - из открытых источников

На прошлой неделе Рада приняла закон, который положит начало борьбе с олигархами. Документ вызвал немало дискуссий и опасений. Однако во власти уверяют, что олигархам дадут возможность избежать попадания в реестр и не будут применять к ним ограничений.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Как принимали закон об олигархах

На прошлой неделе народные депутаты во втором чтении и в целом приняли президентский законопроект об олигархах №5599.

Нардепы рассмотрели законопроект по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение у оппозиции. Парламентарии оппозиционных партий даже блокировали трибуну Рады.

Перед голосованием продолжались дискуссии, однако под куполом Рады нашлось 279 голосов за законопроект. Но не обошлось без коллизий – и документ будут переголосовывать.

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Правовая коллизия в законе

Оказалось, что в принятом документе есть три правки, которые противоречат друг другу. По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, об этом свидетельствуют выводы комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке.

Речь о правках №396, 398 и 406 о том, как олигарх признается олигархом. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст. 131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе закон не подпишут.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков поблагодарил на своей странице в Facebook Верховную Раду за то, что она поддержала его 398-ю поправку.

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку №398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов!" – отметил Разумков.

Согласно 398-й поправкой, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию лиц, которые имеют значительную экономическую или политическую значимость в общественной жизни.

В то же время в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на основании представления Кабинета Министров Украины, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Верховная Рада

Как следует из электронного протокола, поправки 396 и 398 были отдельно вынесены на голосование за их поддержку.

Заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, который председательствовал на пленарном заседании в четверг, ставя на голосование поправку 406, не назвал поправки 396 и 398 среди автоматически отклоненных.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал, что переголосовать нужно не весь закон, а лишь одну статью, где возникли противоречия. Голосование должен назначить спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Что предусмотрено законом

Согласно принятому документу в Украине будет создан специальный реестр, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

контроль или владение монополией,

наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

В законе прописано, что определение олигархов – это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Решение об исключении лица из реестра олигархов может быть также принято СНБО на основании заявления лица, включенного в реестр, и представленных им документов, сведений, подтверждающих отсутствие у него признаков, указанных в проекте закона.

Подробнее об основных аспектах документа можно узнать по ссылке. А о лицах, которые уже могут попасть в реестр олигархов, можно прочитать здесь.

Как будут работать нормы на практике

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что принятие закона не повлечет за собой конфискацию у них имущества. "Я не говорю, что кто-то попадет в тюрьму, или будет конфискация имущества. Просто они не смогут участвовать в приватизации определенных объектов, будут обязаны подавать декларации, включая имущество в офшорных компаниях", – отметил Малюська.

Кроме этого, на политиков будет налагаться обязательство декларировать все свои встречи с олигархами. "После утверждения критериев включения лиц в список олигархов, лицо будет иметь полгода, чтобы избежать попадания в соответствующий реестр", – отметил чиновник.

Он сообщил, что олигархам будет предоставлено 6 месяцев, чтобы избавиться от критериев этого статуса, которые прописаны в законе.

"Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом. Они будут как классические крупные бизнесмены. Как это случилось в Штатах, где сейчас имена олигархов начала ХХ века вспоминают с уважением – они вписались в память как меценаты. У украинских олигархов есть шанс сделать так же в течение шести месяцев", – подытожил Малюська.

Министр юстиции рассказал, на примере бывшего президента Украины Петра Порошенко, как будут действовать ограничения. К нему применят ряд ограничений, в частности, "запрет на приватизацию". К тому же высшие должностные лица, которые будут встречаться с ним, должны будут подавать так называемые декларации о контакте.

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"Если кто-то с кем-то "трет" в кафешке, декларацию о контакте подавать надо", – указал Малюська, добавив, что законом установлены и исключения.

"Кроме открытых заседаний органов государственной власти, например, в парламенте. Конечно, 400 с лишним депутатов не будут подавать "декларацию о контакте", – пояснил он. – Если идет трансляция, если есть заранее объявленное заседание органа или встреча с перечнем участников, если это судебное заседание – во всех этих случаях декларацию о контакте подавать не надо".

Глава ведомства также отметил, что правительство "никогда не планировало сделать комфортным и удобным пребывание с олигархом в одной фракции".

"Это должно быть неудобным и некомфортным. Олигархам не место в органах государственной власти. Если они считают, что им там место, они будут чувствовать себя некомфортно, их коллеги так же будут чувствовать себя некомфортно. Но мы этого не запрещаем", – подытожил министр юстиции.

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В законе предусмотрено, что он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. К тому же закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Однако, прежде чем документ вступит в силу, его должны подписать спикер парламента и президент Украины.