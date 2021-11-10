Большое строительство на железной дороге: Что предусматривает программа масштабной модернизации и когда ждать первых результатов

"Укрзализныця" уже в этом году получит несколько новых вагонов

В Украине планируют модернизировать железную дорогу Офис президента

В Украине планируют реализовать масштабную программу модернизации железной дороги. Изменения коснутся и пассажирских, и грузовых перевозок. Также намерены осовременить железнодорожные пути и увеличить количество маршрутов "Интерсити+".

Подробнее о главных аспектах модернизации украинской железной дороги рассказываем далее.

Какие изменения ждут железную дорогу в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "большое строительство на украинской железной дороге". "Мы начинаем самое масштабное за годы независимости нашей страны строительство и модернизацию подвижного состава и железнодорожных путей. Это - программа обновления грузовых вагонов до 2028 года. Десятки тысяч вагонов, тысячи новых рабочих мест. Это формирование абсолютно нового рынка общим объемом 100 млрд гривен", – прокомментировал глава государства.

По словам Зеленского, годами украинскую железную дорогу разрушали плохое управление и коррупция.

Он добавил, что летом СНБО вмешался в деятельность "Укрзализныци", и "стратегический актив, который кое-кто считал своей личной, частной компанией перевозок, государство сегодня возвращает под свой контроль".

Программа предусматривает строительство новых вагонов Офис президента

"Мы уже видим первые важные положительные результаты. Впервые за 12 месяцев "Укрзализныця" вышла на прибыльность. Впервые за длительное время повышена стоимость грузовых перевозок; заниженные тарифы в пользу крупного бизнеса – в прошлом. Вместо них – дополнительные на сегодня уже 2 миллиарда гривен, которые "Укрзализныця" получила в этом году, и более 12 миллиардов гривен, которые компания обязательно получит в следующем", – отметил глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что программа восстановления железнодорожной инфраструктуры поможет создать новые рабочие места, наполнить бюджет и повысить комфорт пассажирских перевозок.

Что предусматривает программа модернизации железной дороги

В долгосрочной перспективе предусмотрено, что до 2028 года будет реализована программа по строительству десятков тысяч грузовых вагонов общей стоимостью 100 млрд грн. Однако изменения в украинской железной дороги начнутся в этом году.

По словам президента Украины, уже возобновили сотрудничество с ключевым национальным предприятием в сфере вагоностроения – Крюковским заводом. Предприятие уже представило новые дизельные поезда. И три из них "Укрзализныця" получит уже до конца года.

"Также в этом году "Укрзализныця" получит 20 новых спальных вагонов – первые из анонсированной сотни. Это современные украинские купейные вагоны, за которые действительно не стыдно", – рассказал Владимир Зеленский.

К тому же продолжается закупка современных электропоездов для проекта City Express, первые поезда которого должны выйти на маршрут в Киеве, Харькове и Днепре в следующем году.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что в планах – до 2024 года электрифицировать по меньшей мере 500 км железнодорожных дорог.

Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год:

Долинская-Николаев-Колосовка;

Ворожба-Сумы;

Житомир-Новоград-Волынский.

С целью обновления подвижного состава "Укрзализныци" в ближайшие годы запланировано построить 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтировать 150 вагонов, закупить 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 10 новых поездов для "Интерсити".

Будут электрифицированы сотни километров путей Офис президента

Также, по словам главы Мининфраструктуры, со следующего года запланировано полностью модернизировать парк грузовых вагонов. Речь идет о строительстве 46 тыс. новых полувагонов и зерновозов, которое будет профинансировано как "Укрзализныцей", так и с помощью частных инвесторов.

Поездов "Интерсити+" станет больше

До 2024 года в Украине должны расширить маршрутную сеть скоростных поездов "Интерсити+", которая должна будет объединять более 10 регионов.

Александр Кубраков рассказал: "В планах до 2024 года электрифицировать не менее 500 км и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" до более 10 областей. В частности, речь идет об Ужгороде, Черновцах, Луцке, Житомире, Чернигове, Сумах, Кропивницком, Мариуполе, Николаеве, Херсоне. Скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы".

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Государственная "Укрзализныця" в следующем году передаст пассажирские перевозки в управление немецкой Deutsche Bahn. Сейчас компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества - предоставление консультационных услуг.