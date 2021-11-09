Более 7 лет борьбы за правду: О чем рассказали в суде родственники погибших в катастрофе МН17

Вероятно приговор по делу авиакатастрофы МН17 огласят в конце 2022 года

Судебный комплекс "Схипхол" Укринформ

В понедельник, 8 ноября, в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол", состоялось очередное судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса МН17. В суде слово имели родственники погибших, которые изъявили желание выступить и рассказать, как трагедия МН17 повлияла на их жизнь.

Подробнее о судебном заседании и жизни людей после трагедии можно узнать дальше.

Показания родственников погибших

Родные жертв авиакатастрофы сообщили, что радовались, что суд разрешил им рассказать их истории. Мать одного из погибших рассказала, что кто-то ежедневно присылал ей фото и видео с места катастрофы и пытался довести ее до самоубийства. "Очень важно, что вы узнали, какое влияние на наши семьи имела трагедия за эти 7,5 лет. Мы так и не получили тел наших родных, не смогли с ними попрощаться", – сказала мать погибшего Силена Фредрикс.

Голландец Антон Котте, который потерял в трагедии старшего сына, невестку и шестилетнего внука, показал видео со своим сыном, снятое за несколько недель до трагедии, и уцелевший рюкзак внука. "Нашли рюкзак моего внука. Странно, но он был цел. Моя жена провела много вечеров, держа в руках этот рюкзак и обнимая его как будто он жив", - сказал он.

Показания родственников погибших в катастрофе МН17 Фото из открытых источников

Не все родственники смогли принять информацию о смерти своих детей и найти силы жить дальше.

Новости по теме: Дело МН17: РФ отказала в допросе подозреваемых Гиркина и Дубинского

Роль России в авиакатастрофе

Родственники погибших, выступая в суде, выразили надежду, что в приговоре будет указано, какой была роль России в трагедии МН17 и кто еще, кроме четырех обвиняемых, может быть причастен к трагедии.

"Мы знаем довольно много о четверых обвиняемых, но мы не знаем о тех, кто виновен в трагедии со стороны России. Я надеюсь, что в приговоре суд укажет, что это была за система, какой была роль России, что она делала на востоке Украины. Это очень важно для родственников", - сказал во время своего выступления голландец Пит Плуг, член правления фонда "Авиакатастрофа", который потерял в трагедии брата, невестку и племянника.

Он также отметил, что роль России в трагедии МН17 очень важно отразить, чтобы предотвратить такие катастрофы в будущем.

Новости по теме: Иск в ЕСПЧ: Россия обвинила Украину в катастрофе рейса МН17

Когда продолжатся судебные заседания

В понедельник был последний день выступлений родных жертв трагедии. Следующее заседание суда должно состояться 8 декабря в 10:00 по местному времени. Вероятно будет рассмотрен вопрос компенсации.

Катастрофа МН17 Фото из открытых источников

Ранее предполагалось, что прокуратура выступит с обвинительным заключением 15-16 ноября. Однако эту дату сместили в связи с тем, что суд намерен продолжать добиваться опроса в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал 53-й зенитной ракетной бригадой, базирующейся в Курске. Крайней датой для этого инстанция установила 10 февраля 2022 года. Перед представлением обвинительного приговора планируют завершить все следственные мероприятия. Поэтому прокуратура сможет выступить перед судом не ранее 9-10 февраля.

Новости по теме: В Нидерландах почтили память погибших в трагедии МН17. Фото

*****

Ранее председательствующий судья Гендрик Стейнгаус отметил, что суд по делу о сбитом MH17 будет готов огласить приговор в конце 2022 года.