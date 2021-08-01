Боевики, комедии, ужасы и мультфильмы: Что стоит посмотреть в кино в августе-2021
Украинцев в августе ожидает немало кинопремьер
В августе в прокат выйдет немало кинолент, которые были отсняты еще в прошлом и позапрошлом годах. Из-за пандемии коронавируса и введения локдаунов премьеры фильмов отстрочили, хотя дистрибьюторы во многих странах уже успели показать новинки.
Какие триллеры, ужасы, комедии и мультики ожидают украинского зрителя на большом экране в августе далее в материале "Першого Незалежного".
"Отряд самоубийц: миссия навылет"
Боевик, комедия, фантастика / США / 132 мин.
Прокат: с 5 августа
В главных ролях: Марго Робби, Тайка Вайтити, Джоэль Киннаман, Сильвестр Сталлоне, Алиси Брага, Идрис Эльба, Майкл Рукер, Натан Филион
Режиссер: Джеймс Ганн
Бель Рив – это тюрьма с самым высоким уровнем смертности в США, где держат наиболее опасных воров. Но они готовы сделать что угодно, лишь бы выбраться на волю, не откажутся даже стать частью секретной оперативной группы "Икс". А это значит, что на повестке дня – смертельное задание для Бладспорта, Миротворца, Капитана Бумеранга, Крысоловки, Саванты, Кинг Шарка, Блэкгарда, Джавелина и Харли Квинн.
Их высаживают на остров Корто Мальтезе, где в джунглях притаились боевики. Один неправильный шаг означает неизбежную смерть…
"Монстры: поворот не туда"
Ужасы / Италия, Германия / 80 мин.
Прокат: с 5 августа
В главных ролях: Джек Кейн, Зандер Эмлано, Зак Сатклифф, Софи Джейн Оливер, Молли Дью, Дэвид Киес
Режиссер: Алессио Лигуори
Пятеро британских школьников едут на учебу в Италию. Там они решают совершить однодневную поездку – экскурсию с местным водителем. Но автобус застревает в лесу, а таинственное существо убивает их водителя. Ночью подростки оказываются на дороге, а вокруг – никого. С каждой минутой все меньше шансов выжить в противостоянии с неизвестным опасным монстром.
"Реминисценция"
Фантастика, триллер, мелодрама / США / 116 мин.
Прокат: с 19 августа
В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Натали Мартинес, Тэнди Ньютон, Бретт Каллен
Режиссер: Лиза Джой
В будущем из-за необратимых изменений климата, вызвавших глобальное потепление, город Майями постепенно уходит под воду. Николас Баннистер – эксперт в исключительной области. Он помогает людям погрузиться в воспоминания и вспомнить что-то сверхважное.
Однажды к нему приходит Мэй, которая всего лишь забыла, куда положила ключи. Но вместо простой услуги Николас влюбляется в Мэй и у них начинается роман. Однако ее воспоминания несут в себе опасность – на поверхность всплывают подробности страшных преступлений. В конце концов, Николас погружается в прошлое…
"Двое друзей и барсук"
Комедия, мультфильм, семейный / Норвегия / 78 мин.
Прокат: с 26 августа
Парочка лучших друзей привыкла жить уютно под землей, но однажды их выгоняют из собственного дома. Но они решают, что им смогут помочь пираты, и одного из них они уже знают. Неугомонный дуэт едет в путешествие по тропическим пустыням, высоких горах и добирается аж до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть жилье.
"Рок Дог-2"
Комедия, мультфильм, семейный / США / 90 мин
Прокат: с 5 августа
Режиссер: Марк Балдо
За год после событий первой части анимации "Рок Дог" Боди и его группа стали не только знаменитостями своего городка, но и нашли преданных поклонников! Но когда они получают уникальное предложение гастролировать с поп-хитом, Боди с друзьями понимают, что слава имеет свою цену.
"Неидеальный мужчина"
Комедия, мелодрама, фантастика / Германия / 105 мин.
Прокат: с 5 августа
В главных ролях: Марен Эггерт, Дэн Стивенс, Сандра Хюллер
Режиссер: Мария Шрадер
Том является воплощением идеального мужчины для одной исключительной женщины. Но неординарная Альма не так проста и предсказуема. Поэтому у Тома всего три недели, чтобы доказать ей свое совершенство и разобраться в том, что такое настоящая любовь.
"Тайна парка развлечений"
Комедия, мультфильм, приключения, фантастика / Китай / 99 мин.
Прокат: с 5 августа
Режиссер: Динг Лианг
Медведи снова в деле. Они приезжают в загадочный парк развлечений, где их ждут невероятные приключения, веселые розыгрыши и, конечно же, аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.
"Персонаж"
Боевик, комедия, приключения / США, Канада, Япония / 120 мин.
Прокат: с 12 августа
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири
Режиссер: Шон Леви
Сотрудник крупного банка живет слаженно, пока однажды не замечает, что мир вокруг – это лишь часть масштабной видеоигры, а игроки могут делать все, что им заблагорассудится. К тому же он выясняет, что лишь он может спасти весь мир от уничтожения.
"Не дыши-2"
Ужасы, триллер / США / 120 мин.
Прокат: с 12 августа
В главных ролях: Стивен Лэнг, Бобби Шофилд, Рокки Уильямс, Стеффан Родри
Режиссер: Родольфо Саягес
Этот фильм – продолжение первой части триллера, получил довольно высокие оценки от зрителей. Это история про слепого старикана, который оказывается не таким никчемным и беспомощным, как о нем думали. Он превращается из жертвы в нападающего, и как знать, чем закончится эта история.
"ИнстаЗвезда"
Драма, мелодрама / Польша, Швеция / 100 мин.
В главных ролях: Магдалена Колесник, Юлиан Свежевски, Александра конечная, Збигнев Замаховский
Режиссер: Магнус фон Хорн
Прокат: с 12 августа
Сильвия выглядит роскошно, ведет популярный фитнес-тренинг и имеет много подписчиков в Инстаграме. Они обожают ее, хотя в реальной жизни девушка совершенно одинока. Однажды в порыве чувств она записывает очень личное видео и признается, что у нее нет пары. Видео сразу же становится вирусным, и под окнами у Сильвии появляется сталкер.
"Щенячий патруль в кино"
Комедия, мультфильм, приключения, семейный / США, Канада / 88 мин.
Прокат: с 19 августа
Режиссер: Келлан Брукнер
Райдер и отряд отважных щенят направляются в Бухту Приключений, чтобы помешать грозному мэру Гамдингеру чинить беспорядки. У них есть современные гаджеты, которые должны помочь в деле. С ними герои отправляются в увлекательное путешествие, которого еще не было в мире Щенячьего патруля.
"Полночь в высокой траве"
Детектив, криминал, триллер / США / 99 мин.
Прокат: с 19 августа
В главных ролях: Меган Фокс, Эмиль Хирш, Брюс Уиллис, Лукас Хаас
Режиссер: Рэндолл Эмметт
2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, но выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. Несмотря на противодействие полицейского начальника, агенты ФРБ объединяют свои усилия с местным детективом и начинают искать убийцу вместе.
"Кендимен"
Ужасы, триллер / Канада, США
Прокат: с 26 августа
Художник Энтони МакКой и его девушка Брианна переезжают в новую квартиру в квартале Чикаго Кабрини-Грин. Очень скоро они узнают легенду о местном маньяке Кендимене. Энтони хочет сделать историю Кендимена в своем проекте, но все выходит из-под контроля и его исследования освобождают ужасное зло и подвергают опасности жизни всех жителей квартала.
В главных ролях: Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго
Режиссер: НИА ДаКоста
"Кодекс киллера"
Боевик, криминал, триллер / США / 120 мин.
Прокат: с 26 августа
В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Мэгги Кью, Роберт Патрик, Майкл Китон, Тадж Атвал, Патрик Мелахайд
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
Когда Анна была маленькой, ее спас наемный убийца Муди, став позже ее опекуном и научив тонкостям своей профессии. Теперь Анна – самый квалифицированный киллер в мире. Но Муди внезапно погибает от рук наемника, поэтому Анна решает отомстить. В этом ей поможет киллер, который был ее отъявленным конкурентом и забирал самые дорогие контракты…
"Последняя миссия Пола В. Р."
Драма, приключения, фантастика / Франция / 87 мин.
Прокат: с 26 августа
В главных ролях: Хьюго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин
Режиссер: Ромен Киро
Будущее. Навстречу нашей планете летит красная Луна. Столкновение неизбежно, и оно грозит смертью всему живому на Земле. Единственная надежда человечества – гениальный астронавт Пол В. Р., но именно перед вылетом он таинственно исчез…