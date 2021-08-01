Боевики, комедии, ужасы и мультфильмы: Что стоит посмотреть в кино в августе-2021

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Украинцев в августе ожидает немало кинопремьер

В августе в прокат выйдет немало кинолент, которые были отсняты еще в прошлом и позапрошлом годах. Из-за пандемии коронавируса и введения локдаунов премьеры фильмов отстрочили, хотя дистрибьюторы во многих странах уже успели показать новинки.

Какие триллеры, ужасы, комедии и мультики ожидают украинского зрителя на большом экране в августе далее в материале "Першого Незалежного".

"Отряд самоубийц: миссия навылет"

Боевик, комедия, фантастика / США / 132 мин.

Прокат: с 5 августа

В главных ролях: Марго Робби, Тайка Вайтити, Джоэль Киннаман, Сильвестр Сталлоне, Алиси Брага, Идрис Эльба, Майкл Рукер, Натан Филион

Режиссер: Джеймс Ганн

Бель Рив – это тюрьма с самым высоким уровнем смертности в США, где держат наиболее опасных воров. Но они готовы сделать что угодно, лишь бы выбраться на волю, не откажутся даже стать частью секретной оперативной группы "Икс". А это значит, что на повестке дня – смертельное задание для Бладспорта, Миротворца, Капитана Бумеранга, Крысоловки, Саванты, Кинг Шарка, Блэкгарда, Джавелина и Харли Квинн.

Их высаживают на остров Корто Мальтезе, где в джунглях притаились боевики. Один неправильный шаг означает неизбежную смерть…

"Монстры: поворот не туда"

Ужасы / Италия, Германия / 80 мин.

Прокат: с 5 августа

В главных ролях: Джек Кейн, Зандер Эмлано, Зак Сатклифф, Софи Джейн Оливер, Молли Дью, Дэвид Киес

Режиссер: Алессио Лигуори

Пятеро британских школьников едут на учебу в Италию. Там они решают совершить однодневную поездку – экскурсию с местным водителем. Но автобус застревает в лесу, а таинственное существо убивает их водителя. Ночью подростки оказываются на дороге, а вокруг – никого. С каждой минутой все меньше шансов выжить в противостоянии с неизвестным опасным монстром.

"Реминисценция"

Фантастика, триллер, мелодрама / США / 116 мин.

Прокат: с 19 августа

В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Натали Мартинес, Тэнди Ньютон, Бретт Каллен

Режиссер: Лиза Джой

В будущем из-за необратимых изменений климата, вызвавших глобальное потепление, город Майями постепенно уходит под воду. Николас Баннистер – эксперт в исключительной области. Он помогает людям погрузиться в воспоминания и вспомнить что-то сверхважное.

Однажды к нему приходит Мэй, которая всего лишь забыла, куда положила ключи. Но вместо простой услуги Николас влюбляется в Мэй и у них начинается роман. Однако ее воспоминания несут в себе опасность – на поверхность всплывают подробности страшных преступлений. В конце концов, Николас погружается в прошлое…

"Двое друзей и барсук"

Комедия, мультфильм, семейный / Норвегия / 78 мин.

Прокат: с 26 августа

Парочка лучших друзей привыкла жить уютно под землей, но однажды их выгоняют из собственного дома. Но они решают, что им смогут помочь пираты, и одного из них они уже знают. Неугомонный дуэт едет в путешествие по тропическим пустыням, высоких горах и добирается аж до Северного полюса, чтобы отыскать старого бандита и вместе с ним вернуть жилье.

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"Рок Дог-2"

Комедия, мультфильм, семейный / США / 90 мин

Прокат: с 5 августа

Режиссер: Марк Балдо

За год после событий первой части анимации "Рок Дог" Боди и его группа стали не только знаменитостями своего городка, но и нашли преданных поклонников! Но когда они получают уникальное предложение гастролировать с поп-хитом, Боди с друзьями понимают, что слава имеет свою цену.

"Неидеальный мужчина"

Комедия, мелодрама, фантастика / Германия / 105 мин.

Прокат: с 5 августа

В главных ролях: Марен Эггерт, Дэн Стивенс, Сандра Хюллер

Режиссер: Мария Шрадер

Том является воплощением идеального мужчины для одной исключительной женщины. Но неординарная Альма не так проста и предсказуема. Поэтому у Тома всего три недели, чтобы доказать ей свое совершенство и разобраться в том, что такое настоящая любовь.

"Тайна парка развлечений"

Комедия, мультфильм, приключения, фантастика / Китай / 99 мин.

Прокат: с 5 августа

Режиссер: Динг Лианг

Медведи снова в деле. Они приезжают в загадочный парк развлечений, где их ждут невероятные приключения, веселые розыгрыши и, конечно же, аттракционы. Медведи найдут новых друзей и вместе с ними раскроют тайну парка.

"Персонаж"

Боевик, комедия, приключения / США, Канада, Япония / 120 мин.

Прокат: с 12 августа

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири

Режиссер: Шон Леви

Сотрудник крупного банка живет слаженно, пока однажды не замечает, что мир вокруг – это лишь часть масштабной видеоигры, а игроки могут делать все, что им заблагорассудится. К тому же он выясняет, что лишь он может спасти весь мир от уничтожения.

"Не дыши-2"

Ужасы, триллер / США / 120 мин.

Прокат: с 12 августа

В главных ролях: Стивен Лэнг, Бобби Шофилд, Рокки Уильямс, Стеффан Родри

Режиссер: Родольфо Саягес

Этот фильм – продолжение первой части триллера, получил довольно высокие оценки от зрителей. Это история про слепого старикана, который оказывается не таким никчемным и беспомощным, как о нем думали. Он превращается из жертвы в нападающего, и как знать, чем закончится эта история.

"ИнстаЗвезда"

Драма, мелодрама / Польша, Швеция / 100 мин.

В главных ролях: Магдалена Колесник, Юлиан Свежевски, Александра конечная, Збигнев Замаховский

Режиссер: Магнус фон Хорн

Прокат: с 12 августа

Сильвия выглядит роскошно, ведет популярный фитнес-тренинг и имеет много подписчиков в Инстаграме. Они обожают ее, хотя в реальной жизни девушка совершенно одинока. Однажды в порыве чувств она записывает очень личное видео и признается, что у нее нет пары. Видео сразу же становится вирусным, и под окнами у Сильвии появляется сталкер.

"Щенячий патруль в кино"

Комедия, мультфильм, приключения, семейный / США, Канада / 88 мин.

Прокат: с 19 августа

Режиссер: Келлан Брукнер

Райдер и отряд отважных щенят направляются в Бухту Приключений, чтобы помешать грозному мэру Гамдингеру чинить беспорядки. У них есть современные гаджеты, которые должны помочь в деле. С ними герои отправляются в увлекательное путешествие, которого еще не было в мире Щенячьего патруля.

"Полночь в высокой траве"

Детектив, криминал, триллер / США / 99 мин.

Прокат: с 19 августа

В главных ролях: Меган Фокс, Эмиль Хирш, Брюс Уиллис, Лукас Хаас

Режиссер: Рэндолл Эмметт

2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, но выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. Несмотря на противодействие полицейского начальника, агенты ФРБ объединяют свои усилия с местным детективом и начинают искать убийцу вместе.

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"Кендимен"

Ужасы, триллер / Канада, США

Прокат: с 26 августа

Художник Энтони МакКой и его девушка Брианна переезжают в новую квартиру в квартале Чикаго Кабрини-Грин. Очень скоро они узнают легенду о местном маньяке Кендимене. Энтони хочет сделать историю Кендимена в своем проекте, но все выходит из-под контроля и его исследования освобождают ужасное зло и подвергают опасности жизни всех жителей квартала.

В главных ролях: Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго

Режиссер: НИА ДаКоста

"Кодекс киллера"

Боевик, криминал, триллер / США / 120 мин.

Прокат: с 26 августа

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Мэгги Кью, Роберт Патрик, Майкл Китон, Тадж Атвал, Патрик Мелахайд

Режиссер: Мартин Кэмпбелл

Когда Анна была маленькой, ее спас наемный убийца Муди, став позже ее опекуном и научив тонкостям своей профессии. Теперь Анна – самый квалифицированный киллер в мире. Но Муди внезапно погибает от рук наемника, поэтому Анна решает отомстить. В этом ей поможет киллер, который был ее отъявленным конкурентом и забирал самые дорогие контракты…

"Последняя миссия Пола В. Р."

Драма, приключения, фантастика / Франция / 87 мин.

Прокат: с 26 августа

В главных ролях: Хьюго Бекер, Жан Рено, Поль Ами, Лиа Уссади-Лессер, Филипп Катрин

Режиссер: Ромен Киро

Будущее. Навстречу нашей планете летит красная Луна. Столкновение неизбежно, и оно грозит смертью всему живому на Земле. Единственная надежда человечества – гениальный астронавт Пол В. Р., но именно перед вылетом он таинственно исчез…