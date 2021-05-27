Без трубы – "труба": Как Зеленский спровоцировал кризис на топливном рынке после национализации "ПрикарпатЗападТранса"

Президент Зеленский незаконно отобрал нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс" у группы иностранных инвесторов, которые вложили в него более полумиллиарда долларов и спасли от разрушения. После продолжительного простоя труба с 2016 года начала качать в Украину дешевый дизель. Сегодня этих поставок нет, а на рынке наблюдается дефицит и рост цен.

Украина уже несколько месяцев балансирует на пороге топливного дефицита. Рынок в буквальном смысле слова сохнет. Последние 10 тыс. т дизеля, оставшиеся от последних отгрузок через терминал в Гомеле и по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападТранс", были реализованы в апреле. В целом, за апрель баланс рынка дизельного топлива просел на 10%, до 593,8 тыс. т, против 659,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года. В апреле импорт дизельного топлива в Украину сократился на 12%, до 491,6 тыс. т. В основном сокращение произошло за счет поставок из РФ, которые уменьшились почти в три раза, до 89,5 тыс. т. На этом фоне на АЗС Украины начали расти цены, что вынудило правительство вводить ценовой потолок на топливо. Если в СССР это выглядело обыденно, то в рыночной экономике – отчаянная и неэффективная мера, свидетельствующая о серьезнейших проблемах на топливном рынке. Виновником этого является украинская власть, которая из политических соображений отобрала у частных инвесторов нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс" и остановила работу предприятия.

Фактор трубы – снижение контрабанды и рост налогов

Нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападТранс" долгое время был самым выгодным способом транспортировки дизеля в Украину. Поставки по трубе обходились дешевле железнодорожной логистики и дорогой морской перевалки. Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечал, что по трубе в Украину поставлялся достаточно дешевый ресурс, но при этом очень качественный. Поступившее по нефтепродуктопроводу дизтопливо, помимо Украины, покупали польские и венгерские компании – в частности, такие гиганты мирового топливного рынка как MOL и Orlen.

"ПрикарпатЗападТранс" управляет участком нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", протяженностью около 1,1 тыс. км, который предназначен как для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси в Украину, так и для транзита в Европу. В 2014 г. работа предприятия была остановлена. Труба простаивала и рисковала быть продырявленной незаконными врезками. Компанию в прямом смысле слова спасли иностранные инвесторы. В конце 2015 года предприятие у российского ЗАО "Транснефтепродукт" выкупила швейцарская International Trading Partners (ITP) Анатолия Шефера. Группа западных инвесторов вложила в восстановление работы украинского трубопроводного проекта более 550 млн долларов. Дешевый дизель начали качать на украинский рынок, а когда трейдер Proton Energy Group S.A. подписал контракт на поставки топлива с венгерским концерном MOL в 2016 году, начался транзит в Европу.

Выход на украинский рынок дизельного топлива Proton Energy Group существенно повлиял как на структуру рынка, так и на объемы импортированных нефтепродуктов. Доля поставок Proton в общем объема импорта ДТ в Украину в скором времени достигла около трети объема всех импортных поставок. Труба давала возможность поставлять дешевое топливо высокого качества, что подтолкнуло цены к снижению.

Премия к ценовым котировкам на дизель (одна из составляющей цены для покупателя) снизилась с 80-60 долл./т в период простоя "ПрикарпатЗападТранса" до 20 долл./т, когда предприятие снова заработало. Это неминуемо привело к снижению цены для потребителей по всей стране.

Вскоре даже Минфин был вынужден признать, что нефтепродуктопровод в немалой степени способствует "выбеливанию" рынка и росту поступлений акциза в госбюджет. Как известно, концерн MOL выставил жесткие условия по поводу контроля за содержимым трубы, в том числе к украинским государственным органам. При импорте и транзите топлива контроль осуществлялся на каждом этапе поставки. В том числе сверяется с данными венгерской стороны.

В Украину поступало достаточно "белого" дизтоплива, чтобы покрыть потребности потребления. Доля контрабанды стремительно сокращалась. В 2016-2018 гг. доля налоговых поступлений от импорта ДТ составила 4,96% в общей сумме доходов бюджета, что на 58% выше, чем средний показатель за 2013-2015 гг. В целом, "ПрикарпатЗападТранс" за 2016-2018 гг. заплатил в госбюджет 358,3 млн грн.

У Зеленского не против, если "труба сгниет"

Но для президента Зеленского эти сотни миллионов гривен налогов – не аргумент. Своим указом он отобрал нефтепродуктопровод у частных инвесторов, которые, напомним, вложили в его восстановление более полумиллиарда долларов. До этого, трубопроводные поставки дизеля обложили специальной пошлиной. Видимо, это было результатом работы лоббистов морских и железнодорожных поставок.

Примечательно, что на этот шаг Офис президента решился только после парламентских выборов – чтобы не будоражить общество. В ОП ведь знали, что это повлечет за собой рост цен на АЗС. Эксперты отмечали, что это едва ли не первый случай, когда ограничения вводятся не в отношении продукта или страны, из которой он поставляется, а в отношении способа поставки.

В общем, вследствие политической атаки власти на "ПрикарпатЗападТранс" импорт дешевого дизеля в Украину падал из года в год. Если в 2018 году импорт через "ПрикарпатЗападТранс" составил 1,98 млн т (30,5% рынка), то в 2019 году – 1,23 млн т (17,76%), а в 2020-м – 635 тыс. т (8,57%). Вместе с тем падали и объемы поступлений в госбюджет.

Сегодня "ПрикарпатЗападТранс" стоит без работы. Огромное предприятие, способное генерировать налоговые поступления в госбюджет, не качает топливо из-за политической позиции президента.

Эксперт Дмитрий Марунич считает, что национализация трубы приведет только к дополнительным издержкам для государства.

"Сегодня нефтепровод передан "Укртранснафте", которая будет нести издержки по его содержанию до завершения судебного процесса. Надо отметить, что на момент остановки в трубе находилось топливо на десятки миллионов долларов, государство должно будет компенсировать эти средства прошлым владельцам", – пояснил эксперт.

Как заявил оффрек один из высокопоставленных представителей действующей власти, в команде президента не против, если "труба сгниет".

Параллельно начались массовые обыски и беспрецедентное давление на сеть АЗС "Глуско", принадлежащую швейцарскому трейдеру Proton Energy, который и после незаконной национализации нефтепродуктопровода оставался эксклюзивным представителем "Роснефти" и продолжал поставки относительно дешевого российского дизеля по железной дороге. Возникла угроза остановки этих поставок на границе. В итоге Proton решил выйти из игры. После этого поставки дизтоплива из России прекратились. Только благодаря белорусским поставкам цены на дизтопливо не рванули вверх, а потихоньку поползли. Но это не спасло рынок от кризиса. Власти пошли на отчаянные меры и ввели предельные розничные цены, выше которых дизтопливо продавать на АЗС нельзя.

Рынок лихорадит, власти хотят возобновить поставки из России

Сегодня запасы дизтоплива "съедены". Значительно нарастить собственное производство единственный работающий в Украине НПЗ "Укртатнафта" не смог. Уже в середине мая было известно, что крупнейший производитель белорусского дизтоплива Мозырский НПЗ может уйти на ремонт, а у второго НПЗ Беларуси проблемы с поставками нефти из РФ из-за американских санкций.

Также сейчас нет поставок дизеля "Роснефти" по железной дороге. Недавно отраслевое издание enkorr сообщило, что российская компания наконец определилась с новым эксклюзивным дистрибутором, которым вместо Proton станет Socar. По информации издания, компания уже импортировала 2 тыс. т дизеля в Украину и имеет квоту на поставку 100 тыс. т. в мае. Для сравнения, в 2020 году Proton отправил в Украину 1,74 млн т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа. Примечательно, что никакими другими сообщениями, кроме enkorr, данная информация не подтверждена.

Что имеем? Российские поставки дизеля под вопросом, белорусские также. А впереди осенняя уборочная и посевные компании, когда потребление дизеля возрастает значительно. Дизель, ввозимый по морю, – дорогой. Эксперты все чаще говорят, что Украине уже в шаге от кризиса. Если из-за отсутствия дешевой соляры цены в опте вырастут выше предельных значений, АЗС не станут торговать дизелем в убыток и просто остановят его продажи. На рынке наступит острый дефицит и непредсказуемый ценовой ажиотаж.

"От этой ситуации проиграют все: потребители начнут платить больше за топливо, а операторы рынка – получат проблемы с поставками топлива на свои сети", – говорит Геннадий Рябцев.

Кажется, сейчас до властей дошло, что пахнет жареным. "Укртранснафта" заявила, что намерена возобновить работу "ПрикарпатЗападТранс". При этом в компании трезво признают, что для этого необходимо провести переговоры с собственниками ресурса – Россией и Беларусью. Без этого возобновление работы нефтепродуктопровода невозможно. Но под какие контракты с белорусами и россиянами станет договариваться "Укртранснафта"? Чем она сможет заинтересовать партнеров из России и Беларуси – да и европейских трейдеров, которые были контрагентами Proton? Да и станет ли кто-то договариваться о сотрудничестве, понимая, что в любой момент Зеленский может снова нарушить правила игры или сменить руководство "Укртранснафты"?

"Если альтернативу российским поставкам не удастся найти, нефтепродуктопровод сгниет уже через несколько лет", – говорит Марунич.

А пока продолжаются эти политические разборки, платить за все придется украинцам.

Игорь Смолов

Оригинал – на сайте NewsOne.